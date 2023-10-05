新竹婚紗攝影推薦：水溝巢婚紗工作室，誰說一定要有對象才能穿婚紗_女人必須和閨蜜拍一次才是美好的記憶_婚紗體驗

婚紗是一段美麗記憶，那一件薄薄的婚紗承載著每個女人對未來美好生活的憧憬。

某次在一個專欄報導中是這樣寫的女人這輩子一定要拍2次婚紗，一個跟自己喜歡的人另一個就是好閨蜜囉！

有時經過婚紗店看見外頭美美的照片都很令人心動，像我這已經超過適婚年紀的單身女子要找到喜歡也會心動的很不容易，況且誰說一定要有對象才能拍婚紗照，找自己的好姐妹來拍留念留念也不錯啊！

想法是之前就有過，所以在網路上搜尋到一家「水溝巢婚紗工作室」就上店家專屬的App預約諮詢。

「水溝巢婚紗工作室」家專屬的App除了預約諮詢外還有預約禮服、造型妝髮、線上挑片。

這婚紗工作室新人可以客製化自己的拍攝風格，從潮流、熱情、幽默、成熟、唯美、構圖華麗等拍攝手法，滿足各種新人所願見的拍攝氣氛與期盼的作品風味具體實現。

💲費用透明化，在app上可查詢，價格日後有調整也會即時更新app上，像這次的拍閨蜜寫真大概就是App上的價位但過陣子會調整一些都可以詢問，線上預約完我們就到門市婚紗體驗事不宜遲那就跟著我們一起來看看吧！

這家婚紗工作室在中央路上，外觀看上去不會讓人壓迫感。

一進門就有接待的小姐為我們服務，挑個設計外上頭的乾燥花裝飾有些燈光點綴著讓整個大廳很有唯美感。

這邊是拍照區這天很多新人及家庭來拍照，難怪這家在很受好評（就不好意思打擾別人囉）。

進門一旁禮服是預定的都可以看看樣式。

這裡有攝影的作品可以參考看看。

一樓除了拍攝區還有梳化造型的區域及諮詢服務的位子。

二樓有拍攝區跟試穿空間，三樓也有有婚紗禮服及試穿空間。

親切的門市小姐帶著我們上樓，幫我們介紹了婚紗的款式也給了我們些意見，不然這麼多美美的婚紗真的是不知如何挑選呢？

我們就各自去挑選喜歡的樣式及婚紗材質，就到試衣間換裝啦！

小姐姐很細心的整理婚紗讓裙擺的順暢度更優美

這片落地窗採光明亮陽光灑進來，讓穿上婚紗的我們看起來更美了。

這件也是露香肩的蛋糕裙風格，襯托優雅恬靜氣質身形瘦的人比較呈現出美感。

這套把露肩魚尾婚紗把女人的性感及優雅展現的淋漓盡致 。

這套紅色婚紗個人蠻喜歡的微露酥胸，手臂的設計也能遮住胖胖肉🫣，行走也很方便。 這套紅色婚紗個人蠻喜歡的微露酥胸，手臂的設計也能遮住胖胖肉🫣，行走也很方便。

我身上這套有點像精靈系的風格，穿起來輕盈又舒服而且臂膀的設計可遮住些小缺點。

在三樓的試衣間搭配光線好的落地窗，也能拍出這麼好看的照，婚紗店的裝潢設計很不錯

這套也很推薦大家試試看上去落落大方。

我們還想拍酷點的暗黑風，可能是我長得太搞笑了沒有辦法呈現😭。

原想走下二樓拍照但這天人真的蠻多就作罷了，誰說女人自己不能拍婚紗照找個好閨蜜一起來當浪漫童話中的公主穿著美麗的婚紗，把最美的畫面留在腦海中。

閨蜜寫真包套提供

20張精緻修片入本

2本14寸精緻相簿-滿版 保障頁數APP多款任選

當天拍攝所有檔案個性化調色全部贈送 磁吸式質感木盒USB全檔案收藏二份-雲端空間備份一年 水溝巢專屬提袋(不折換)

拍攝提供 攝影師指定不加價-APP內提供作品參考 造型師指定不加價-APP內提供作品參考 拍攝人數2位 拍攝婚紗禮服2套-APP内款式任選(WM系列除外) 自備便服各一套-客製化主題拍攝 髮妝造型女生2套 造型師髮妝服務-不加價 不需購買化妝品 攝影師客製化棚拍 動作設計(6H含髮妝) 增加女生一人/NT.5000元 (含禮服.西裝.髮妝造型)包套

App上都寫得很清楚不用害怕另外加價。

這次體驗婚紗大概2個小時得到很親切又專業的服務，我們預計年後要來拍攝在這之前可能需要減個肥才能穿上更美的婚紗。

友情是沒有煩惱，友情是溫暖擁抱，

友情是相伴到老。

薄薄的婚紗承載著我們許多的夢想和希望要找到能牽手過一輩子的人實屬不易，結了婚就不能再分開個人是這麼認為，所以等到喜歡的人再來拍婚紗照可能要天荒地老囉！

那就讓自己當一次童話世界裡最幸福最美女主角，找閨蜜一起來拍照紀念一下也不錯。

青春絕對不能留白人生一定要做的一件事情就是拍閨蜜寫真那就來水溝巢婚紗工作室試試。

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