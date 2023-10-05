食記 - 高雄 前鎮區 好正點港式飲茶

好正點我們已經回訪好幾次了 這次來發現菜單有做些修改

點這裡連結去年的食記做參考

建議如果是追求道地港味的 還是去找吃單點比較好

吃到飽個人覺得食物品質 味道有中上以上 能吃粗飽就很不錯了 (◔⊖◔)つ

這一次比較可惜的一點 ( ˘･з･)

就是進來後一直聞到很明顯的抹布拖把水味道

希望店家拖地水要勤換 拖把也要有地方曬乾/定期更換

或是加一點清潔劑/漂白水之類的 (雖然之後空調開了之後聞不出來了 0.0 )

店家這次增加的規定 個人覺得很不錯

整體方面都是希望大家不要浪費食物為主 (*´ω`)人(´ω`*)

希望大家可以珍惜食物+還能吃到飽的時光!!

雖然我們自己也會有吃不下的東西啦 但是也盡量不要浪費為主

離席時看見其他未收拾的空桌上 平均都會剩好幾盤餐點

一盤雞肉幾乎是完整的還放在盤子裡 包子也只咬了一兩口

看了真的覺得很可惜也很難過 (›´ω`‹ )

大部分的店我們都是平常日白天造訪 人客比較少

假日晚上很容易忙中出錯 人潮過多 價格也偏貴

所以建議平常日造訪 感受更好唷 ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

位子被分配到窗邊好幸運~

這次我們挑戰過的品項:

以下是食後感想：

這次的茶我點了香片

我覺得香片比較好喝 但老頭子比較喜歡普洱 (๑´ㅁ`)

廣式蔥油雞

我只有嚐一下調味料

有股酸菜醬油味 味道還不錯

老頭子說這個雞肉軟嫩好吃

蒜香蒸排骨

肉質很軟嫩 偏油 是好吃的

只是有軟骨的地方就沒有那麼喜歡

會有種雞肋感 掙扎著到底要吐掉還是咬碎吞了 (゜皿。)

北菇蒸滑雞

我們都會不小心唸成北七真滑稽 (つд⊂)

老頭說這個雞肉也很軟嫩

湯汁就是用新鮮香菇燉雞湯的味道

我有偷喝一口還不錯 鮮甜雞湯味~

脆皮燒腩

應該就是烤脆皮豬五花

份量比較小 所以一次夾個兩三塊入口 口感會比較好

單吃一塊的話就會覺得肉感比較單薄 吃不出脆皮的口感

紅米干貝腸粉

腸粉不用說一定是推薦必點

紅色的是裡面有包油條 吃起來軟中帶脆

雖然整體偏油 不過一邊喝茶一邊小口配吃也很不錯

原隻鮮蝦腸粉

腸粉裡的蝦仁脆口 (雖然多少知道這樣的口感不太妙)

但是蝦仁還蠻大隻的 整體味道也很喜歡 ♥

豆酥蒸鱈魚

每次來至少都會點個兩盤

這一次的醬汁比較有味道 不像之前吃的味道比較淡 ★也沒有魚臭味喔 ☆

白灼鮮蝦

就是...水煮蝦蝦嗎?

別人剝的最好吃了 (｡A｡)

雞粒鹹水餃

沒想到來的根本就不是想像中的水餃 是種油炸糯米點心

裡面包著鹹餡 但是餡料的味道我跟老頭子都不喜歡

有酸菜的酸鹹味加上一個油耗味...

黃金流沙包

流沙餡有股鹹滑的蛋黃味 爆漿畫面覺得很療癒 (❁´ω`❁)

蕈菇雞湯

雞湯的味道是濃厚的 應該是使用了香菇乾?

雞肉因為燉很久非常的乾 老頭子就沒有吃掉了

凍檸紅茶

老頭子做結尾的飲料標配

絲襪奶茶

奶蓋紅茶

能喝飲料的時候當然要盡量喝啊

喝起來味道都還不錯啦

奶蓋是鹹甜口味 紅茶 奶茶都沒有調很甜

焦糖烤布丁

每次來都要點的飯後甜點

蛋香濃郁 帶點紮實的布丁口感勝過知名老牌的

杏仁豆腐和芒果西米露

杏仁豆腐除了罐頭水果不喜歡以外

豆腐口感是偏布丁那種嫩度 還不錯 有一點杏仁味 (非廁所香精味)

個人覺得應該還是要喝芋頭口味才是標配

這個很像用濃縮芒果汁下去調的 沒什麼感覺

味道是不錯 但是就沒那麼喜歡