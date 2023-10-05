一天只賣6小時！100%純糯米手工麻糬，還有全台唯一棋格麻糬～限量賣完就沒有了

黃昏市場旁人氣麻糬攤！

這間老闆好堅持，只使用100%純糯米做成麻糬，每天凌晨四點就要起來忙，才ㄧ開攤老客人就自動現身，麻糬不抹油、不加糖、不添加粉類，都是一早新鮮製作，連花生粉也是自己炒香，限量紫米麻糬賣完就沒有了，全台唯一的棋格麻糬～更是讓人捨不得吃。

康家客家手工麻糬 在哪？

康家麻糬在桃園挺有名氣，總店就在大業黃昏市場旁，大業路一段與寶山街交叉路口，白天這間三角窗是早餐店，傍晚兩點半開始擺攤賣麻糬，黃昏市場門口有機車停車格，汽車可停放全方位寶山站，步行只要2分鐘。

地址：桃園市桃園區寶山街316號

營業時間：14:30~20:30

公休：週一

很多熟客都騎車來買，攤位才剛擺好，上門顧客就沒停過，連阿公阿嬤也特地來買～

麻糬都是現點現包，除了有四種麻糬，也提供自家麻糬批發、活動業務與婚禮外燴喔～

康家客家手工麻糬 菜單

有包餡麻糬、不包餡DIY麻糬、限量紫米與棋格麻糬，餡料有花生、芝麻與紅豆，也能選綜合三種口味都吃到，喜歡拍照一定要點棋格麻糬！棋格麻糬12顆110元，等於一顆不到10元耶～

糯米麻糬100元

棋格麻糬110元

紫米麻糬120元

糯米麻糬不包餡100元

100%純糯米麻糬

現場只有老闆一個人，麻糬一捏一包裝盒速度很快，但遇到客人一次買很多盒，還是要稍等一下，老闆凌晨四點就要起來做麻糬，遵循古法製作，連花生粉也是自己炒，都是為了顧及品質！覺得賣麻糬也好辛苦～

一大盆麻糬是早上新鮮做好，天然無添加麻糬，擠成小球放到盤子上，麻糬都是現點現捏，雖然只是小攤車，但環境衛生維護的很好～

一顆顆捏好的小麻糬，包入新鮮餡料，老闆包麻糬速度好快，我都來不及拍啦～

包好麻糬滾上一圈花生粉，純粹的花生粉，沒有添加其它澱粉，成本當然比較高！

一顆顆滾上花生粉小麻糬，看起來好療癒～

糯米麻糬100元

包餡的糯米麻糬，一盒12顆100元！可選單一花生、芝麻或紅豆口味，選綜合一次可吃到三種口味，一打開蓋子花生香立刻撲鼻而來，麻糬大小也很剛好。

傳統竹蒸籠 紫米麻糬

紫米麻糬也很有Q勁，老闆說可以拉很長！糯米與紫米只差20元，愛吃麻糬OL幾乎都買紫米，紫米營養素較多，能預防缺鐵性貧血與防止疲勞，但紫米麻糬數量有限，要買要快～

紫米麻糬皮好可愛！都是天然紫米色，感覺這樣就很好吃～

左邊是常見古早味包餡麻糬，右邊棋格麻糬好特別，送人也好看耶～

棋格麻糬

為了預防沾黏都會灑上花生粉！因為我想拍照，所以老闆只幫我撒一點點花生粉，棋格麻糬紫白兩色相間，看起來就像經典的棋盤紋路，原來麻糬也能裝出時尚感～

一顆顆排列整齊棋格麻糬！讓人捨不得破壞！

想知道麻糬有多Q彈？串起來、拉起來就知道！這一盒可以吃到兩種麻糬皮，我覺得很值得買。

紫米麻糬

紫米麻糬好可愛！女生吃剛好一口一個，小朋友分兩口吃也不用怕噎到，紫米麻糬一捏就往下垂，就知道麻糬皮有多薄～

花生餡都快爆出來了！花生內餡結合小顆粒砂糖，除了吃得到滿嘴花生香，還有小砂糖粒感，麻糬甜而不膩，加上麻糬皮很薄，一連吃好幾顆都不是問題～

綜合糯米麻糬

小麻糬粒粒飽滿，加上一層厚厚花生粉，花生粉下重本灑好灑滿！老闆說100%純糯米越容易潮濕，所以花生粉要多，超適合我家小屁孩，平時屁孩吃麻糬都抱怨花生粉少，康家麻糬就很適合他，麻糬超多花生粉～

麻糬剪開來內餡都快跑出來！一整排紅豆沙、一整排芝麻餡、一整排花生粉，不用怕拿錯口味～

紅豆麻糬

香Ｑ麻糬加上綿密紅豆餡，真的很古早味，紅豆很濕潤不會卡喉！麻糬加紅豆餡吃起來，軟軟糯糯口感一致，軟綿香Q好咀嚼，小小一顆吃起來也沒罪惡感～

芝麻麻糬

康家麻糬皮真的很薄！一口塞進去好濃郁芝麻香，加上一點點糖粒口感，甜度調和的剛剛好，好適合來杯熱茶，喜歡吃芝麻麻糬的朋友，適合點一整盒來吃，芝麻結合花生粉香就是好吃。

花生麻糬

花生麻糬是很多人心中No.1招牌！我家屁孩最喜歡雙層花生麻糬，麻糬皮裡外都是花生粉，加上白糖粒的甜蜜感！整個口腔都是香濃花生香～

＊100％純糯米麻糬最好當天吃完！這棋格麻糬真的很推！除了好看也好吃，皮薄餡多，花生粉給的不手軟，一口一顆剛剛好，紫米與棋格麻糬都是限量，賣完就沒有啦～

◎菜單、營業時間依照現場為主，食記內容僅供參考。

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康家客家手工麻糬(大業總店)

電話：0987-358304

地址：桃園市桃園區寶山街316號

營業時間：14:30~20:30

公休：週一

粉絲專頁：康家客家手工麻糬 大業總店

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