【淡水小吃美食推薦】林記肉圓，肉圓大顆外皮彈牙，還有料滿滿的豬腸湯，湯喝完都可再續哦（淡水肉圓/淡水肉粽/淡水油粿）

淡水小吃美食推薦這家林記肉圓，肉圓皮Q、肉塊夾帶筍丁超脆爽，再淋上自製在來米醬汁提味更唰嘴！除了肉圓外，還有內餡豐富的肉粽和油粿，口感香軟好好吃，建議再點一碗豬腸綜合湯享用，料真的非常多，當作下午解饞小吃很可以，離淡大也很近，想嚐鮮的朋友趕緊收進口袋名單～

林記肉圓｜店家資訊

「林記肉圓」靠近英專路和水源路一段這邊，從淡水捷運站步行約6分鐘即可抵達；開車的朋友，可以停在附近的「好停仁愛停車場」，走過去很快就到囉～

這家林記肉圓開業至今已有23年了，營業時間從中午12點一路開到晚上9點，不論是午餐還是晚餐，都能享受美味的小吃！而且GOOGLE評論數多達341則有4.6高分，是陪伴不少在地人從小吃到大的美食小吃呢！

林記肉圓

地址：新北市淡水區水源街一段122巷37號

營業時間：週一～週日12:00～21:00（週三四公休）

電話：0930864963

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林記肉圓｜店內環境&菜單價位

菜單全寫在攤車前的板上，主要販售肉圓、肉粽、油粿和四神湯，價格約$45～$80，這樣有點小貴的感覺，但一試之後你會覺得，真的物超所值！

店內用餐區不大，裡頭擺了數張桌椅讓客人可以內用，很接地氣的小吃環境，但是座位區都整理得很乾淨不會有濕黏的感覺～

最近這種大熱天去用餐也不會吃得滿身汗，因為店裡有冷氣可吹，超貼心😃另外，中午時段去用餐，看到蠻多客人都是外帶回家回家享用，生意很好，老闆人也很親切，很加分！

這邊肉圓兩顆賣$70，份量還算蠻大顆的，下午解解饞剛剛好！肉圓是先蒸過再現場使用低溫油泡，讓外皮保持Q軟的口感～油的部分也很乾淨透明。

林記肉圓｜餐點表現

肉圓/2粒 $70

肉圓外皮是相當Q彈又帶點軟的咬勁，淋上店家自製的在來米醬跟蒜蓉醬油，整個非常對味！

而且肉餡中還夾帶許多筍塊，軟中帶脆很有層次感，清爽不膩口，正好是我喜歡的滋味～很容易讓人一顆接一顆吃！

喜愛吃辣的朋友們，可以再加上辣醬一起吃，口感更豐富喔！

肉粽 $65



除了肉圓之外，這裡的肉粽也很強喔！當用筷子把肉粽剖開時，可以感覺糯米已經煮到軟綿，是我們愛的口感❤️配料有蛋黃、三層肉、栗子、香菇和花生，調味上不會太重，糯米軟硬適中，淋上在來米醬和蒜蓉醬油，滋味鹹甜交錯超滿足！

肉粽吃起來就真的是很傳統味道，有我喜歡的鹹蛋黃很加分，整體口感與香氣更提升，內餡也很豐富，吃起來很過癮😝

油粿 $45

另一道油粿也是必嚐之一！之前在別家吃到的油粿都偏乾，但林記的油粿意外的超好吃！

油粿本身鬆軟又Q彈，輕咬幾下馬上就化開，加上店家獨特的醬汁非常特別～

裡面還有加入切丁的芋頭，相當入口即化好喜歡😍整體還有濃厚的芋頭香氣，喜愛芋頭的人一定要點！

豬肚湯 $80

料多實在的豬肚湯，料非常多喔！怎麼撈都有料，豬肚吃起來緊實有咬勁，湯頭偏清爽，口味不重小孩也愛喝！

裡頭還有不少薏仁，整碗喝完覺得超飽足，老闆還跟我們說內用可免費加湯哦🫶🏻



綜合湯（腸+肚） $80

一樣是有滿滿配料的綜合湯，加了豬肚和豬腸兩種，豬腸清理得很乾淨不會太難嚼，湯頭順喉好喝，碗內豬肚和豬腸給滿滿，吃完肉圓來一碗解膩剛剛好！

林記肉圓｜餐後心得

兩隻小豬本身也算是肉圓控，有看到想吃的肉圓都會想去嚐鮮，淡水林記肉圓不僅肉圓好吃，連肉粽和油粿滋味都很紮實，肉粽的糯米軟綿，加上鹹甜醬汁很夠味；油粿裡面的芋頭丁也讓人印象深刻，幾近入口即化，超級綿密！而且又是熟悉的家常古早味，吃完覺得超過癮，下次還想再去吃！

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＊本篇為體驗文