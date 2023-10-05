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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北美食 迪化街古早味蚵嗲｜大稻埕永樂市場超人氣排隊美食　真材實料「超飽滿脆皮蚵嗲」懂吃的都來這間！

台北美食 迪化街古早味蚵嗲｜大稻埕永樂市場超人氣排隊美食　真材實料「超飽滿脆皮蚵嗲」懂吃的都來這間！

2023-10-05 13:35:04 算命的說我很愛吃 人氣：113
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：778篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：迪化街古早味蚵嗲
place台北市大同區民生西362巷40號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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假日最喜歡到大稻埕的永樂市場周邊找美食～老饕們都知道要吃的這間「迪化街古早味蚵嗲」，你各位都要吃到才准走！開業多年非常受到居民以及觀光客們的支持，小小的攤位販售飽滿的蚵嗲，現點現炸熱呼呼吃，超級幸福的啦～另外還有賣菜頭粿、糯米腸、韭菜條等多種炸物，熟悉又好吃的古早味小吃，加上不貴的銅板價，怪不得開業時間，不分時段總是人潮滿滿。

迪化街古早味蚵嗲位於大稻埕永樂市場周邊，據說是有搬家過，現在在大同區的的民生西路上，不熟悉地理位置要前往的朋朋們，開啟google地圖搜尋一下，就可以輕易的抵達哩！

樸實的攤位，一直飄出香香的炸物味道。這裡販售的品項蠻簡單的，蚵嗲、菜頭粿、糯米腸、韭菜條，都是常見的古早味小吃，親民的銅板價吃多也不心疼，想吃的通通都點下去。

吃過都豎起大拇指稱讚的就是這個古早味蚵嗲，店家現點現炸，油鍋裡的油也很乾淨，不是炸到黑黑的那種。看著蚵嗲慢慢變成好吃的金黃色，口水都忍不住要流到地上去了～

剛炸好上桌的蚵嗲，超！級！好！吃！每塊都內有肥美的大鮮蚵，配上口感清脆的韭菜，比例恰到好處，加上炸鍋的油很乾淨，多吃幾塊也不顯油耗味，真的超涮嘴的啦！

一旁還有醬料區可以自行取用， 因為每一塊的蚵嗲都很真材實料，所以不管單吃或加醬都好吃。喜歡這種古早味炸物的尼，千萬不要錯過惹。馬上安排吃起來，GOGO!

【迪化街古早味蚵嗲】
地址：臺北市大同區民生西路362巷40號
營業時間：10:00-17:30，週一公休
電話：02-2555-5783

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IG：master_food_diary 

 
 
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