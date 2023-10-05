台南親子景點｜♥台南三井OUTLET♥ 2023台南一日遊推薦,超人力霸王來啦!!超可愛萬聖節造景這裡拍

時序入秋,中秋節過完緊接著就是大人小孩都很期待的萬聖節啦!!!

話說球哥長大後其實沒有很愛過萬聖節,因為他膽小的程度跟媽媽差不多哈哈哈

還好台南三井OUTLET今年的萬聖節造景是他喜歡的超人力霸王

除了帥氣版本還有Q版萬聖節造型超可愛,前幾天趁著好天氣立刻帶他衝去台南拍一波

不得不說台南三井OUTLET真的是遛小孩最佳去處

不僅空間舒適餐廳選擇很多樣化,還可以讓媽媽來這裡回味一下在日本逛OUTLET的感覺

購物美食一次滿足,除了玩具店還有湯姆熊進駐,小孩來到這裡根本拉都拉不走阿!

♥MITSUI OUTLET PARK 台南♥

地址：711 台南市歸仁區歸仁大道101號

電話：(06)303-3666

營業時間：11:00–21:30

官網資訊:https://www.mitsui-shopping-park.com.tw/mop/tainan/tw/index.html

交通方式:https://www.mitsui-shopping-park.com.tw/mop/tainan/tw/traffic.html

2023台南一日遊推薦當然不能錯過就位於高鐵站旁的台南三井OUTLET



出高鐵之後過個馬路就到實在是有夠方便!!!

之前開幕時就一直很想帶球哥來逛逛

畢竟台灣的三井OUTLET我們就差這間還沒蒐集完成(笑)

這次剛好趁著萬聖節活動期間帶球哥來朝聖

長大後對萬聖節興趣缺缺的小四生聽到主題是超人力霸王立刻眼睛發亮

畢竟小時候我們還曾經帶他去參加過超人力霸王的見面會啊哈哈哈哈

今年台南三井OUTLET的萬聖節造景主題為怪獸搗蛋派對

萬聖節造景時間：9/15～11/12

想讓孩子們感受萬聖節氣氛的朋友現在開始就可以衝啦!

主題布景的位置幫你們先標示出來

地點就位於樹塔廣場以及樹塔廣場入口

從高鐵方向走過來的話請從西口走進去穿過中央廣場之後

就會看到帥氣的超人力霸王布雷薩 Blazar在這裡等候著大家啦!!

超人力霸王是由日本圓谷株式會社製作的特攝電視影集

描述為了應對怪獸和宇宙人對地球的威脅而成立的「科學特別搜查隊」

以及來自M78星雲宇宙警備隊的宇宙人「超人力霸王」合力制服入侵地球的怪獸和宇宙人的故事

(以上文字取自維基百科)

其實小菲對他的印象還停留在鹹蛋超人啊哈哈哈哈

後來有一段時間叫做奧特曼,現在則正名為超人力霸王

球哥小時候去日本的時候自己在書店挑了一本超人力霸王圖鑑

每天都抱著那本圖鑑叫我唸給他聽,無奈都是日文媽媽我真的看不懂

但也是因為那本書我才知道原來超人力霸王居然有這麼多隻XDDD

不得不說這次♥台南三井OUTLET♥選用超人力霸王當作萬聖節主題布置真的很可以

畢竟是個跨時代的電視劇作品,今年台灣甚至還有舞台劇演出

就是一個大小通吃的知名角色來著

雖然之前跟著球哥看超人力霸王影集的時候我會忍不住一直狂笑XDD

原本想把球哥小時候買的一大堆超人力霸王人偶帶出來一起拍照

結果這孩子說他比較想當忍者

好喔~反正忍者也是可以打擊怪獸的~我同意哈哈哈哈哈

走到戶外的樹塔廣場可以看到更多的Q版超人力霸王

還有萬聖節造景必備的南瓜

這些反派們變成Q版也是莫名的很可愛哩!!!

平常偶包很重的球哥看到Q版的超人力霸王也忍不住學起他的動作

作為神秘的忍者這麼可愛是不是太犯規了哈哈哈

原本想說要把這幾隻Q版的超人力霸王的名字找出來

上網看了一下發現光是歷代的超人力霸王就有六七十隻

找的我眼花撩亂~於是決定還是統稱他們超人力霸王就好哈哈哈哈

咱家球哥很想要他胸前那滿滿的糖果籃阿哈哈

這些骷髏人到了晚上還會發光

可愛指數破表的萬聖節造景連我都忍不住想跟他們合照啦~

一旁還有大型拐杖糖,晚上也是會發光的

活動期間和超人力霸王合照打卡上傳還可以參加抽獎喔!

樹塔廣場平常若是沒有特別的造景也非常適合帶小孩來這裡放電

除了可以爬上樹塔看風景,也有許多攀爬設施可以玩喔!!

除了必拍的萬聖節造景之外

萬聖節活動期間的限定會員贈禮居然還是超人力霸王的呢!!!

另外10/21.22以及10/28.29都有舉辦萬聖節主題活動

最不能錯過的還有11/11的超人力霸王布雷薩英雄見面會

想和真人版超人力霸王見面就趁這次啦!!!

無論是日本或是台灣,小菲一直都很喜歡逛三井OUTLET

這次來♥台南三井OUTLET♥當然也是逛得很開心啦!!!!

不僅商店種類繁多,寬敞的空間即使人多也不會覺得逛起來很擁擠

有提供付費置物櫃.哺乳室.可以載小小孩的推車

許多親子友善設施都非常適合媽媽們帶小孩來這裡逛街散步

下殺折扣時更是很容易讓人失心瘋買到大包小包拎不回家

兩大玩具店不用會員卡直接打折讓人怎能不行動

球哥逛到不想走還不忘跟媽媽敲竹槓XDD

逛完之後還發現♥台南三井OUTLET♥居然有湯姆熊進駐阿!!

而且平日遊玩的品質超級好

不僅機台都很新

裡面還有隱藏版的小火車以及適合小小孩的遊樂場可以玩

最有趣的還有可以變身超人力霸王的機台哈哈哈哈

在一樓拍完超人力霸王的萬聖節造景之後

可以直接到樓上成為超人力霸王是不是很可以!哈哈哈

另外餐廳選擇也非常的繁多,用餐空間也相當寬敞

有許多日系餐廳可以滿足老饕們的味蕾

完全就是親子旅遊玩台南必排的室內景點!

最後要和大家分享,這次的萬聖節檔期除了♥台南三井OUTLET♥之外

林口.和台中港分店也都可以看到帥氣又可愛的超人力霸王萬聖節造景

有別於以往萬聖節只能有南瓜和惡魔的既有印象

帶著孩子們一起來體驗充滿節慶氛圍的三井OUTLET吧！

♥MITSUI OUTLET PARK 台南♥

地址：711 台南市歸仁區歸仁大道101號

電話：(06)303-3666

營業時間：11:00–21:30

官網資訊:https://www.mitsui-shopping-park.com.tw/mop/tainan/tw/index.html

交通方式:https://www.mitsui-shopping-park.com.tw/mop/tainan/tw/traffic.html

那個...不才小菲也害羞的申請一個粉絲團了

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