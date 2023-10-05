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【新竹美食】李克承博士故居a-moom｜80年日式老宅主打微熱山形吐司，享受庭院咖啡下午茶 - 貪吃猴的幻想

2023-10-05 17:02:22 貪吃猴 人氣：1,065
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窩客好文

貪吃猴

發表篇數：638篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：李克承博士故居a-moom
phone03-5220-352
place新竹市東區勝利路199號
作者本次評價：
4.45
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.00
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新竹早午餐推薦，李克承博士故居a-moom。隱身新竹市區巷弄裡的80年日式老宅，庭院氛圍讓你秒到日本，李克承博士故居a-moom主打山形吐司、咖啡、甜點等，用餐2小時低消一杯飲品不收服務費，是個放鬆休息的好地方。裡頭保留了日式建築古色古香的韻味，入內需脫鞋記得穿襪子。

李克承博士故居 a-moom
地址:新竹市東區勝利路199號
電話:03-522-0352
時間:09:00~17:00(周一休息)
粉專:點我

李克承博士故居a-moom位於在新竹大遠百旁的巷子裡，看到柚一鍋旁邊巷口處走進去就到囉~

李克承博士故居a-moom入口真的是相當隱密阿~經過狹長的巷道走進去彷彿到了另一個秘境

 

天氣太熱大家都躲進去用餐了~等秋冬季節坐在戶外應該挺舒服的

營業時間9點~5點，在網路上看到他們家的吐司挺不賴，來吃吃看

入內需要脫鞋喔，記得穿襪子

 

門口處一進去就能看到工作台，會有店員來帶位

保留了日式老舊建築風格，營造出相當愜意的用餐氛圍

前面有自家做的土司、可麗露、蛋黃酥

 

外頭就是日式庭院，在都市裡能有這樣的地方真不錯

 

 

主打各式吐司、咖啡、牛奶、甜點等，可以來早午餐或下午茶都很合適

熱拿鐵咖啡有個可愛拉花，味道香醇濃郁，我很喜歡他們家的陶杯好可愛

冰的國寶茶，沒有咖啡因不管什麼時候喝都可以，冰涼順口的口感，完全無負擔

 

可愛山形吐司選了草莓乳酪跟香蕉卡士達2種口味，站立的可愛小吐司，未吃先拍起來

草莓口味上面搭配的是自製鮮奶油，口感清爽不會太甜

吐司夾層裡還吃的到草莓果醬，整體口感相當軟綿好吃

香蕉巧克力搭配卡士達醬，很邪惡的組合，但是超好吃

 

雖然說整體價格偏中高，但環境真的讓你秒到日本的感覺，餐點也不錯吃，遠離城市喧囂的一處小秘境，真讓人放鬆心情，分享給大家唷~

店家資訊

李克承博士故居 a-moom
地址:新竹市東區勝利路199號
電話:03-522-0352
時間:09:00~17:00(周一休息)
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評分者：貪吃猴
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