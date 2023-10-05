＊（台北拉麵）麵屋舜水蟬～舒肥豬雞叉燒有夠嫩、貝雙濃湯鮮味爆棚、限量Ｑ彈透抽拉麵不可不吃！ 舜水蟬菜單

麵屋舜水蟬在拉麵界相當有名氣，靠著就是真材實料的新鮮海味，非常用心熬煮湯頭，香濃卻不會膩口的好味到，完全滿足我這位挑嘴的拉麵控～

這次帶家人一起來，一次吃了三種海鮮風味的拉麵，透抽歐嚕嚕拉麵、蝦蝦風暴拉麵、青花椒雞貝雙湯，魚、蝦、貝，大海的精華，來趟舜水蟬通通都可以滿足！

舜水蟬不只湯頭用料實在，麵條相當彈牙，很能吸附湯汁，調味抓得超好不會過鹹，更能感受到海鮮的自然鮮甜味！湯汁淋在帕達諾起司飯，帶有堅果的香氣，濕潤口感超飽足

搭配現炒的櫻花蝦炒水蓮、加上一匙使用４種辣椒特製的辣椒油，配料還有溏心蛋半顆、雞叉燒一片、豬叉燒一片，超大一碗真的好澎派喔～

最後吃上一塊手工檸檬塔，劃下最棒的句點，麵屋舜水蟬部定期推出各種新菜色，優惠好康活動，讓人三不五時就想再訪的拉麵店，推薦愛吃拉麵的朋友一定要來朝聖

麵屋舜水蟬地點很方便，鄰近車水馬龍的羅斯福路，從捷運台電大樓站過來幾分就到，附近就是師大夜市商圈，一旁還有停車場，想吃舜水蟬交通超方便～

舜水蟬裝潢擺設真的很用心，帶點日系店家的風格，橘色的招牌相當醒目，入口小黑板經常有優惠，不定期推出新活動，三不五時就想來這邊吃拉麵

舜水蟬生意真的超好，一開門客人就魚貫而入，15席座位經常大客滿，不只有單身貴族，也有許多全家人一起來舜水蟬享用

舜水蟬空間相當衛生乾淨，採取日式吧台設計，長條型內用空間，明亮又舒服，桌上都有衛生紙、餐具、佐料，讓人吃拉麵相當輕鬆自在

麵屋舜水蟬菜單(2023.10)

舜水蟬採取自動點餐機，點餐相當方便又簡單，可以選擇麵條的軟硬度，消費滿300還可以抽獎換好禮或享有優惠~我看很多人都是減價優惠，立刻折扣省下來好爽

麵屋舜水蟬會員

記得還要加入免費會員，可以累積消費集點，之後可以兌換可口的配料或飲品，花小錢就能吃爽爽~優惠好康通通不錯過

舜水蟬擺設充滿潮流，超可愛的摩艾衛生紙、限量的舜水蟬扇子、還有超多可愛庫柏力克熊，讓用餐空間充滿時尚感~

蝦蝦風暴拉麵$320 爆蝦多+$100

身為蝦蝦控我去日本都會吃蝦蝦拉麵，尤其俺的創作我超愛吃，北海道也有一幻拉麵主打蝦子拉麵，

但這兩家蝦子拉麵我覺得都沒有舜水蟬的蝦味濃厚，我還加價升級爆蝦多，滿滿的蝦子堆得高高的，蝦子超大尾、蝦味破表，直接給一百分~

蝦子拉麵要做到這麼清爽真的很不簡單，加上檸檬的滋味更不相同，蝦子超鮮甜，我吃到不新鮮的蝦子可是會過敏，這次吃完蝦蝦風暴完全沒有不舒服感

不只蝦子超好吃，舜水蟬拉麵都會附上半顆溏心蛋、豬叉燒、雞叉燒，品項超豐富讓人吃起來更加滿足~

超濃郁的糖心蛋，甜度抓得剛剛好，濃稠的蛋黃、彈牙的蛋白，絕佳的口感，推薦可以加價再單點一顆！

雞叉燒軟嫩口感細緻，完全不會乾澀～豬叉燒相當有彈性，豬肉不會有腥味，也不會過肥過油膩～沾上蝦蝦高湯一起吃好讚

濃郁的蝦高湯就要搭配粗麵條，更能附滿滿的湯汁，蝦子的精華通通喝得到～鮮味破表的蝦蝦拉麵，只有舜水蟬才吃得到這麼多蝦蝦喔～

這個麵條超級好吃，吃完後推薦可以再加一球麵，一口接一口，推薦愛吃彈牙麵條的朋友，舜水蟬粗麵深得我心

青花椒雞貝雙湯拉麵$280

吃完我好經驗的蝦蝦，就要來吃招牌的青花椒雞貝雙湯，兩種香濃的頂級高湯，黃金比例搭配出的鮮濃好滋味～

雞叉燒、豬叉燒加上青花椒，香氣更加明顯，這碗青花椒雞貝雙湯只會香麻，不會嗆辣～推薦愛吃辣的朋友可以加上老闆特製辣椒

使用４種辣椒調配的辣椒醬，加上一點點就辣到不行，完全沒有在開玩笑地～推薦還可以加點七味粉，提升香氣也會變得很美味～

裡頭的貝貝都已經處理好了，貼心老闆都去好殼了～不用自己在那邊挑，直接大口爽吃蛤蜊肉，鮮甜的湯汁充滿口中好滿足

青花椒雞貝雙湯拉麵使用細麵，麵條口感不會太軟，表面充滿雞湯跟貝湯的香氣，還帶有花椒香氣～

越吃越涮嘴～這一碗真的分量已經很夠，居然還可以免費加麵一球，推薦大胃王必加～

透抽歐嚕嚕拉麵$350

來吃舜水蟬當然不能錯過限定，這個超大碗的透抽歐嚕嚕拉麵，超大一尾透抽，現點現煎每天賣完為止～

這個彈牙的透抽ＱＱ的很有咬勁，鮮甜的肉質，大海彷彿就在眼前，濃郁的墨魚湯汁鮮甜回甘，不會有臭臭的腥味，店家料理功夫真的一流～

也可以跟店家索取圍巾，避免墨魚汁噴到衣服喔～同樣會附上雞叉燒、豬叉燒、溏心蛋，沾上墨魚高湯，濕潤的口感帶點鮮甜更加可口！

超彈粗麵條吸附墨魚高湯，一口麵條一口墨魚，雙倍的彈牙口感，吃起來有夠幸福，這款超特別的海味拉麵，沒吃過真的會後悔終身

帕達諾起司飯$80

這碗透抽歐嚕嚕拉麵還有第二種吃法，就是加點這碗帕達諾起司飯，淋上墨魚高湯，或者豪邁點把整碗飯倒入麵碗～讓起司跟墨魚的美味緊密結合～

吃之前可以先單吃上面的大片起司，感受一下堅果跟鳳梨的香氣，鹹香的滋味吃起來好濃郁～

我在北海道超愛買加入起司的透抽當零嘴，回台灣沒想到也能品嚐到同樣概念的吃法，起司飯吸滿墨魚高湯真的是天生一對～超速配

櫻花蝦炒水蓮$100

舜水蟬不只拉麵超好吃，櫻花蝦炒水蓮也是一絕，現點現炒火候抓得超好，保留水蓮的爽脆跟水份，吃起來無敵涮嘴～清爽解油膩跟拉麵一起吃真是完美的組合～

木耳增添爽脆度、櫻花蝦香噴噴提升香氣，老闆之後應該可以開其他餐飲品牌，感覺開熱炒或居酒屋也會爆棚～

手工檸檬塔 $80 (點透抽墨魚拉麵並打卡五星好評免費送)

吃飽喝足以為就結束了嗎？還有甜點在等我！！！！這個手工製作的檸檬塔，上頭還有撒上檸檬皮屑，底層餅皮酥脆卡滋卡滋～

內餡濃郁酸中帶甜，吃起來味道剛剛好，可以除去拉麵的膩口感，讓嘴巴變得很爽口，吃完後甜點後感覺又有食慾了ＸＤ

剛好遇到活動，只要點透抽歐嚕嚕拉麵，並打卡５星好評就免費送，多賺到80元的甜點，推薦省錢小資族別錯過優惠喔~

麵屋舜水蟬 5大特色

1.台北超強海鮮系拉麵專賣店，透抽墨魚、滿滿蝦蝦、鮮濃雞貝，不定期推出期間限定品項，真材實料超用心，吃過一次就會上癮，三不五時就想再來報到！

2. 透抽歐嚕嚕拉麵上頭一整尾現煎墨魚，彈牙肉質、鮮味十足～濃黑墨魚湯汁淋在帕達諾起司飯上，起司跟墨魚完美結合～打卡五星好評再送手工檸檬塔，酸甜好滋味佐上解膩檸檬皮，吃得超滿足～

3. 青花椒雞貝雙湯拉麵，細麵吸附雞貝高湯，加上點特製辣椒，吃起來更加過癮～蛤蜊肉Q彈、雞肉叉燒軟嫩，香辣過癮吃起來好😊！蝦蝦風暴拉麵升級爆蝦多，超大尾蝦子Q彈蝦味破表，濃厚蝦高湯加上檸檬滋味更豐富

4. 拉麵附上溏心蛋半顆、雞叉燒一片、豬叉燒一片，肉品新鮮沒腥味，肉質很有彈性不乾澀，溏心蛋滑嫩超入味～推薦加點櫻花蝦炒水蓮，清爽脆綠帶有櫻花蝦香氣，搭配拉麵吃口感頗清爽

5.免費加入會員消費可以集點換好料，消費滿300還可以直接抽獎，拉麵份量十足若吃不飽也不用擔心，可以免費加麵一次！超級好吃又有超多好康的拉麵店，推薦一定要來朝聖

💭店家資訊 麵屋舜水蟬

🏠地址: 台北市大安區浦城街59號

🚌交通: 捷運台電大樓站3號出口3分鐘/公車羅斯福浦城街口站

☎️電話: (02)2362-2666

⏰時間: 1100-1500 1700-2100

😪公休: 無休

💰消費: 現金、消費滿300可以抽獎、加入會員可累積點數兌換美味餐點

💬粉專: https://www.facebook.com/menyasemi

👛IG: https://www.instagram.com/menya_semi/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406688449

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