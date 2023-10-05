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+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃得到！當天滷當天賣新鮮又美味～西門滷味推薦

2023-10-05 17:52:25 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：101
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1381篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：巴蜀現撈-董記辣滷（台北西門店）
place台北市萬華區中華路一段112號112號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

巴蜀現撈創始總店數年前於西門創立，當時疫情正嚴重，我就曾吃過這個香辣的好滋味~這幾年累積超多粉絲，還在通化夜市開了分店！

這家堅持當日現煮現賣的可口滷味，滷汁香辣過癮～加上特製的辣椒醬，香辣帶勁，不論直接吃、用餐加菜、買來當下酒菜都很適合喔

多樣化的肉品、配料、蔬菜選擇，超合我的口味，還有真空包裝可以選購，不論送禮自己吃都超適合，別再排ＸＸＸ滷味了～來西門買巴蜀現撈準沒錯

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

巴蜀現撈創始總店位於中華路上，附近就是鳥人拉麵跟功夫茶，地點相當明顯，從公車站中華路北站或者捷運西門站六號出口～走一下子就到

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

醒目的招牌！主打新鮮、好吃、入味！傳承來自中國四川的好功夫，獨特的黃金比例滷出來的滋味特好吃～

店內的客人絡繹不絕，而且許多饕客一次就買好幾千，年輕學生、中年夫妻、外籍旅客通通有，不分男女老少大家吃過巴蜀現撈滷味都會上癮！

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

巴蜀現撈創始總店提供多元的支付方式，也有外送平台可以下單，每天現滷現賣，數量有限賣完為止～

有喜歡吃的品項可以先電話訂購，避免撲空敗興而歸，巴蜀現撈針對食安，也有投保責任險，讓大家吃巴蜀現撈滷味可以很安心！

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

巴蜀現撈-董記辣滷菜單

價格可以說是經濟實惠，居然只要２０元起～～超佛心的價格，老闆就是希望讓更多台灣人，也能品嚐到家鄉的好味道～

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

巴蜀現撈-董記辣滷菜單

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

巴蜀現撈創始總店的滷鍋真的好狂喔，我從沒看過這麼巨大的滷鍋，每天天剛亮店員就忙進忙出，處理食材，讓食材能吸滿滷汁的香辣精華～

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

請鍋後靜置放涼，店員快手處理滷味，分門別類就可以準備販售囉！每種食材看起來都油亮亮，光聞到香氣口水就流個不停

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

滷味分類超清楚，整齊劃一排列，看起來賞心悅目，超多樣化的選擇，讓人有點選擇障礙，真想要通通都吃一輪～

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

想吃肉肉或菜菜通通都有，來西門看電影或唱歌，都不能少了滷味的陪伴，一口滷味一口飲品，真的好幸福喔～

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

除了肉類跟蔬菜必點，還有豐富的內臟、我超愛的甜不辣、蒟蒻、木耳等，來趟巴蜀現撈通通都可以買得到！

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

豬舌60元/份 牛肚100元/100g

巴蜀現撈創始總店的滷味都好大塊，牛肚、豬舌都好大塊喔～店員還可以幫忙切成一片一片，帶去聚會加菜一定能獲得大家好評

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

食材處理的衛生又乾淨，刀工也相當不賴，切得很頗漂亮，讓滷味看起來更加誘人，也更方便食用喔！

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

排骨130元/半斤

超大塊豬肋排骨，超大一塊排骨滷得好入味，輕輕一咬就可取出骨頭，排骨肉超嫩超多汁，有別於傳統烤肋排，巴蜀現撈的排骨完全不會油膩～

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

真的太好吃了！肉質帶點粉嫩，充滿水份，不會乾澀的口感，因為食材夠新鮮，所以也不會有腥味，愛吃豬肋排的朋友，絕對要來巴蜀現撈朝聖喔！

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

鴨腿135元

巴蜀現撈創始總店不只有豬肉，雞肉、鴨肉、牛肉通通有，多樣化的選擇可以滿足各種人的喜好，

超大一支鴨腿，滷得入味，一大口咬下鴨肉充滿湯汁，香辣過癮的滋味，吃起來好涮嘴，鴨肉也不會乾柴，濕潤的肉質我給一百分！

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃
脆腸50元/份 烏骨雞腳 100元/3支 鴨舌頭7支/100元

吃滷味我最喜歡鴨舌頭，彈牙的口感，骨頭很好啃，而且鴨舌頭很容易吸收滷汁，滋味特別強烈，越吃越涮嘴，邊吃邊看電影真的是絕配～

我家人最愛的則是雞腳，超大支的雞爪，堅持選擇成本高的烏骨雞爪，吃起來特別Ｑ彈，口感格外有咬勁！好吃到連骨頭都啃個不停，把滷汁滋味吸好吸滿

巴蜀現撈滷味有脆腸跟鴨腸的選擇，兩款我都好喜歡，這個脆腸滷得軟硬度適中，相當涮嘴～Ｑ彈口感味到抓得剛剛好，滷汁鹹甜帶點辣度，能刺激食慾越吃越開胃

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃
蒟蒻30元/份 甜不辣30元/份

吃完肉類好料，就要來點配菜，這個在中國稱為魔芋的蒟蒻，爽脆Ｑ勁十足，本身的質地很能吸收滷汁的滋味，吃起來超滿足～

甜不辣我真的好愛！口感超級彈牙，嚴選高品質、魚漿比例高的甜不辣，Ｑ彈度滿分不會軟爛，一根接一根，一吃就停不下來了！我吃完還特別再加買一份

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃
馬鈴薯25元/份 蓮藕35元/份（季節限定）

巴蜀現撈招牌特色蔬菜，就是蓮藕跟馬鈴薯，這兩款蔬菜口感爽脆多汁，帶點甜甜的滋味，吃起來很爽口～

馬鈴薯脆脆的口感，跟一般台灣人對馬鈴薯想像完全不同，令人驚喜的爽脆小菜，一點點酸度相當開胃，天氣也不用再怕沒食欲了

季節限定的蓮藕，我看很多熟客一次就買一大包，清爽的特性頗解膩，低熱量又可以降火氣，這個特別的小菜，推薦一定要點來吃

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

青花菜30元/份 腐竹50元/份 滷花生35元/份

巴蜀現撈小菜真的選擇好多，每一款都很用心料理，烹煮得很入味，連不愛吃蔬菜的朋友都讚不絕口～

青花菜爽口多汁，香辣滷汁可以引出蔬菜的甜份，鮮甜的好滋味讓人越吃越開味～

腐竹跟台灣常見的豆皮口感不同，更能吸附滷汁，更加有咬勁，吃起來特別入味，香辣湯汁充滿口中超爽！

最後是台灣人超愛的滷花生，是極佳的下酒小菜，香辣爽脆，一顆接一顆，吃完還會想再來一份～

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

辣椒油250元/瓶

滷味的辣度完全是我可以接受的程度，如果你很能吃辣很愛吃辣，推薦可以加特製的辣椒油，裡面使用花椒、辣椒去調配，採用黃金比例吃起來更加過癮～

辣度完全沒有在開玩笑的，愛吃辣的朋友推薦可以加購整瓶回家沾，拿來做料理也相當適合，超猛的正宗川蜀辣椒，愛吃辣的紅唇族們一定會被圈粉！

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

許多饕客一次就買好多帶，生意超好大排長龍，貼心的巴蜀現撈滷味，還提供真空包裝選擇～

當日現滷滷味，新鮮食材直接裝入真空袋內，快速真空延長保存時間，不論送禮或是買回家冷凍貯存，巴蜀現撈滷味都是首選

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

隔天我爸要去聚會，想要帶一些小菜去給大家享用，巴蜀現撈董記辣滷就是絕佳選擇，包裝衛生乾淨，食材新鮮度一百分～

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

許多外籍或外縣市旅客，也可以選擇真空包裝，重點是老闆超佛心，真空包裝不用額外加價，讓更多人能輕鬆品嚐到巴蜀現撈董記辣滷的美味～

這家滷味真的太強了！我外籍朋友來台灣玩，我都不帶他們去ＸＸＸ排隊，想吃滷味來巴蜀現撈準沒錯！

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

巴蜀現撈-董記辣滷（台北西門店）

1.台北正統川蜀麻辣滷味，堅持每天現滷，食材新鮮、香麻入味、口味獨特，西門町高人氣麻辣滷味，開業三年多累積大批鐵粉，西門、通化兩家店，擄獲海內外饕客的味蕾，還有真空包裝，送禮自己吃都一百分！

2.肉類滷味超入味，新鮮沒有腥味，滋味相當美味😋 鴨腿超大一支，一般滷味店超少見！排骨是大塊豬肋排，口感軟嫩，跟烤的豬肋排比不會油膩～脆腸、鴨腸頗彈牙，爽脆口感不會過韌，我相當喜歡，推薦必點！

3.滷蔬菜超爽口，特製滷汁更能帶出蔬菜的甜份，馬鈴薯是店內招牌，許多客人一次就帶一大包，脆脆口感，超有水份很驚艷～季節限定蓮藕，超爽口！帶點微甜滋味，是必點人氣滷菜～青花菜爽脆口感，連不愛吃蔬菜的朋友，都會愛上這一味～

4.滷菜部分只要20元起，老闆用心挑選食材，品質相當好，腐竹相當入味，口感比一般豆皮更Q！蒟蒻軟Q吸滿湯汁超入味～甜不辣很有咬勁，魚漿比例超高，我現場吃完一份，立刻又加買～滷花生絕佳小菜，香辣脆脆滋味，配冰涼飲品超速配～

5.愛吃辣的紅塵族，必加招牌辣椒，使用花椒、辣椒等天然辛香料，不添加防腐劑，直接吃就頗夠味，加上一小匙香味更上一層樓！還可以買買整瓶辣椒回家沾，超推這家滷味，吃過一次就回不去了👍

+（西門美食）巴蜀現撈董記辣滷西門店～正宗巴蜀麻辣滷味西門吃

💭店家資訊 巴蜀現撈-董記辣滷（台北西門店）
🏠地址: 北市萬華區中華路一段112號(西門站6號出口5分鐘/公車中華路北站)
☎️電話: (02)2388-7383
⏰時間: 13:30-23:00(無休)
💲消費: 現金、LINEPAY、街口、外送平台
💬粉專: https://www.facebook.com/Bashulaolao/
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406701449

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💭店家資訊巴蜀現撈董記辣滷通化直營店
🏠地址: 北市大安區通化街71號(捷運信義安和站5分鐘/近通化臨江街口)
☎️電話: 0905-341-677
⏰時間: 10:00-23:00(無休)
💲消費: 現金、LINEPAY、街口、外送平台
💬粉專: https://www.facebook.com/Bashulaolao/
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406706701


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