【新竹美食】貳參咖啡｜老屋新生天井咖啡館，主打好吃戚風蛋糕，新竹下午茶推薦 - 貪吃猴的幻想

新竹咖啡館推薦，貳參咖啡。位於新竹市北區大遠百附近的老宅咖啡，貳參咖啡提供義式咖啡、手沖咖啡各種精品咖啡還有甜點蛋糕等。在IG上看到貳參咖啡2樓天井採光相當美，來到新竹大遠百附近就順路來嘗嘗鮮。

貳參咖啡

地址:新竹市北區西門街152號

電話:03-523-2223

時間:12:00~18:30(周一休息)

粉專:請點我

貳參咖啡在網路上小有名氣，那天正在找新竹市區附近有什麼咖啡館，正好就看到這間採光漂亮的咖啡館，將舊宅重新改造，瀰漫著迷人咖啡香，適合下午茶放鬆好去處。

一樓運用大面積落地窗，整體寬敞明亮又舒服

陳舊水泥色調搭配木質元素家具真的很耐看

約莫中午12點多就已經有不少客人，二樓也有用餐空間，我們上去看看

二樓屋頂有天井採光也是這間的特色，不少人在這閱讀喝咖啡

旁邊層架上有許多書籍可以自取來閱讀

窗邊吧台座位，欣賞新竹好天氣跟街景

每日限定戚風蛋糕，口味依當天櫃台為主

各式手沖單品咖啡，也有賣咖啡豆

義式咖啡，有美式、拿鐵、卡布、1+1

自家手作的甜點，還有整模戚風蛋糕，當然也有另外賣小份的

水蜜桃戚風蛋糕，搭配卡士達醬

使用了將近半顆水蜜桃，又香又甜真是大飽口福

裡面有香濃卡士達醬，黑色顆粒是香草籽，搭配戚風蛋糕好好吃

戚風蛋糕口感鬆軟綿滑，很輕盈蓬鬆的口感，伴隨卡士達醬的香氣，真的有水準

冰拿鐵咖啡，療癒系漸層，味道順口好喝，如果是點熱的也有美麗的拉花唷

抹茶牛奶，選用日本進口抹茶粉，抹茶味濃厚，跟牛奶攪拌再一起，平衡了抹茶的苦味，也變得格外香濃

結合咖啡及書香的咖啡館，真心覺得他們家的戚風蛋糕非常厲害且好吃，推薦必點。周邊是小巷子停車就稍微要找一下，從大遠百走路過來不用10分鐘很方便，新竹咖啡口袋名單這間可以收藏起來~

店家資訊

貳參咖啡

地址:新竹市北區西門街152號

電話:03-523-2223

時間:12:00~18:30(周一休息)

粉專:請點我

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

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