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2023【高雄五星飯店】推薦高雄Top6頂級飯店，港都奢華享受從這開始!

2023-10-05 18:45:03 好好玩 人氣：102
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窩客好文

好好玩

發表篇數：744篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：高雄市 > 前鎮區

造訪商家：InterContinental Kaohsiung-高雄洲際酒店
phone07-3391-888
place高雄市前鎮區新光路33號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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推薦高人氣高雄五星級飯店!首選6個各有特色高雄頂級飯店，對注重生活品質人來說，五星飯店追求頂配硬體設備、遊戲室和泳池幾乎標配，餐廳、酒吧通給你塞進，一站式住宿體驗，完全不用離開飯店一步，站在高樓層觀賞港都夜景。很適合親子、情侶、朋友一起入住!

 

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2023高雄住宿推薦Top25間

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重點整理：

高雄五星飯店怎麼選?

精選6間五星高級高雄飯店，出門想體驗頂級服務，豐富娛樂設施自由使用，像室內游泳池、健身房、按摩SPA、孩童遊戲室、餐廳美食等，高雄五星飯店位置，大致能區分成這3個區域:

  1. 【高雄市中心】:  高雄承億酒店、水京棧國際酒店
  2. 【高雄前鎮、鼓山區】:  高雄萬豪酒店、高雄洲際酒店、高雄晶英國際行館
  3. 【高雄義大世界】: 義大皇家酒店

高雄五星飯店一晚房價?

圖片來源 : 承億酒店

高雄五星級飯店價位多少?飯店定位上主打高檔服務、及用高級設備要求，所以房價會比一般民宿或旅店有很大幅度價差。根據不同出發日，旅遊淡旺季、平價日有近5000多台幣落差(雙人房一晚)。，建議大家多利用平日機會往高雄旅遊，避開排隊人潮、省下不少時間和鈔票。

※文章內提到的商品、服務內容或是價格等可能會有所更動,請實際以店家提供資訊為主

高雄五星飯店-前鎮區

高雄洲際酒店 

google評價 : 4.4★ 5 星級飯店
住宿房間價位(2人) : NT10,608元(一晚)
交通 : ✔免費停車場
地址：806高雄市前鎮區新光路33號 (地圖連結)
訂房 :  |  
圖片來源 : 高雄洲際酒店
圖片授權：IG @ honglin225
  • 世界級的五星飯店─洲際酒店在高雄也有啦！台灣首間洲際飯店，有機會到高雄自然要住一晚囉！
  • 位於最夯的亞灣區，地點十分便利，附近有高雄展覽館、流行音樂中心、圖書總館、駁二藝術特區等景點。
  • 酒店的設計主為高雄港灣印象，從大廳便能感受到海洋般的光影流動，神秘且內斂。
  • 飯店內的全日餐廳SEEDS、中餐廳湛露、特色酒吧等，讓你在飯店就能享受各種美味。
  • 房間平均為14~18坪，除了加大雙人床，還能放下吧台和沙發，每間浴室都有蛋型浴缸及落地窗，讓你可以邊泡澡邊欣賞城市夜景，空間既寛敞又舒適。

高雄晶英國際行館 

google評價 : 4.6★ 5 星級飯店
住宿房間價位(2人) : NT8,951元(一晚)
交通 : ✔免費停車場 ✔離三多商圈和新光碼頭步行約5分鐘
地址：806高雄市前鎮區中山二路199號(地圖連結)
訂房 :  | 
圖片來源 : 晶英國際行館
圖片來源 : 晶英國際行館
  • 以頂級低調奢華為定位5星級飯店，希望透過對於細節的極緻追求，帶給每位住客有如家一般的舒適感。
  • 房間的所有布織品，皆以不含磷且無螢光劑的洗劑清洗；每間房的出風口加設臭氧殺菌，杜絕房內的異味和過敏源；選用義大利FALOMO手工名床，讓你舒緩累積了整天的壓力。
  • 頂樓無邊際泳池風景優美，有三溫暖和近身房設施。
  • 房型平均有18坪起，寬大的空間不會造成壓迫感，其中「御景侶譯」是最受歡迎的房型，房間和客廳由木櫃隔開，宛如一間小套房，其中雙面都是落地窗的浴缸，是IG上最火紅的打卡位置，從浴室望出去，最美的亞灣區景色盡收眼底，尤其傍晚時，淡淡橘黃色的夕陽最浪漫不過了。

高雄承億酒店 

google評價 : 4.5★ 4 星級飯店
住宿房間價位(2人) : NT5,500元(一晚)
交通 : ✔免費停車場，✔距三多商圈站，走路13分鐘
位置：高雄市前鎮區林森四路189號地圖導航
訂房連結 :  |  
圖片來源 : 承億酒店
圖片來源 : 承億酒店
  • 開業不超過3年新高雄五星飯店，一大特色是24樓高「高空懸挑無邊際泳池」彷彿漂浮在港都市景高空的錯覺。
  • 360度環景無死角高空池畔酒吧，欣賞高雄西子灣浪漫夕陽。
  • 200多種房型飽覽高雄市景及港灣夕陽景色，讓港灣的日夜變化伴隨著你渡過最棒的旅程。
  • 客房使用Dyson吹風機、小美犀智慧音箱、在地品牌香氛散發好聞味道。
  • 一樓打造亞洲唯一圖書館結合五星酒店，一整面藏書超過2萬本巨大書牆，是市面上前所未見住宿體驗。

高雄五星飯店-鼓山區

高雄萬豪酒店 

google評價 : 4.2★ 3 星級飯店
住宿房間價位(2人) : NT6,699元(一晚)
交通 : ✔免費停車場
位置：高雄市鼓山區龍德新路222號（Google 地圖導航
訂房連結 :  |  
圖片來源 : 高雄萬豪酒店
圖片來源 : 高雄萬豪酒店
  • 想要找一處可以全家親子共渡假期的高雄高級飯店，極具豪華規模的「高雄萬豪酒店」會是不錯的選擇！
  • 是2021年全新開!位置在高雄愛河之心旁邊，設施新穎，周邊共構建築「義享天地」購物中心，雪拼購物零距離!
  • 房間寬敞舒適，視野和採光棒沒話說，浴室乾溼分離，泡在大浴缸超享受。
  • 從一進門的水晶吊燈及門口的氣派豪華感已不需贅述，全家入住簡直可以足不出戶，有大人的健身中心、按摩水療池、烤箱，當然也有小孩最愛的游泳池、兒童遊戲區，館內各項設施豐富玩一整天都嫌不夠。

水京棧國際酒店 

google評價 : 4.5★ 5星級飯店
住宿房間價位(2人) : NT17,500元(一晚)
交通 : ✔免費停車場 ✔步行至附近夜市和巨蛋僅需10分鐘
地址：804高雄市鼓山區明華路366號 (地圖連結)
訂房 :  |  
圖片授權：IG @ a13522000
  • 屬高雄新地標酒店，H2O水京棧國際酒店位於高雄漢神巨蛋附近，下站後走5分鐘可抵達，提前3天與飯店預約，有高鐵免費接駁服務。
  • 大片落地窗設計房間，走現代風格，配置許多高檔設備，浴室裡還有一個蛋型浴缸。
  • 擁有全透明的箱式透明泳池，戶外的泳池酒吧，一旁還有500吋的投螢幕，邊玩邊看球賽轉播和音樂撥放。
  • 晚上就是飯店裡人氣最旺的地方，超適合三五好友一起來開趴，或者到此小酌一杯，感受一下在都市中難得的Chill，難怪許多藝人到了高雄都選擇入住這裡。
  • 早餐陣容超豐盛，榮獲「台灣人氣旅宿早餐獎」，有鮑魚粥、菲力牛肉、漢堡等六種高級主食，搭配手作麵包和水果、飲料、沙拉，全部可無限量續點，保證讓你一早就吃得又飽又滿足。

高雄五星飯店-義大世界

義大皇家酒店 

google評價 : 4.0★ 5 星級飯店
住宿房間價位(2人) : NT6,265元(一晚)
交通 : ✔免費停車場
地址：高雄市大樹區學城路一段153號(地圖連結)
訂房：
更多優惠:
圖片來源 : 義大皇家酒店
  • 義大世界過夜首選飯店! 離樂園近，前往樂園超方便！有購物需要走過天橋就是Outlet。
  • 大廳有挑高水晶吊燈的「義大皇家酒店」是這裡的五星級酒店，設施眾多不但有戶外戲水池划水道、三溫暖、射箭場、水療池、還有專為孩童設置的兒童俱樂部及爸媽的健身房等
  • 房間寬敞明亮，房間坪數夠大，浴室蓮蓬頭水量強勁，洗起來很舒服，窗外就能看到義大摩天輪。
  • 特別為小朋友設計的兒童主題房，超大坪數親子主題房，恐龍、探險、賽車等6種精心打造的皇家豪華感親子房一進門就令人驚喜，光在飯店就能玩得盡興。
圖片授權：IG @connie_530
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