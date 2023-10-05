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【2023寧夏夜市美食】推薦18家必吃美食、排隊小吃，芋仔香酥芋丸、知高飯、蛋包蝦仁湯等雙連美食一次看！

2023-10-05 18:45:05 好好玩 人氣：108
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窩客好文

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發表篇數：744篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：豬肝榮仔
phone02-2553-9710
place台北市大同區寧夏路68號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位於民生西路、南京西路與重慶北路中間路段的寧夏夜市(寧夏觀光夜市)，寧夏夜市交通搭捷運到中山站、雙連站，再走10分鐘就到，不只是熱門台北夜市，歷史更超過 70 年，是台灣小吃的精華集大成，像是劉芋仔香酥芋丸、知高飯、蛋包蝦仁湯鴻記蔥捲餅牛媽媽沙茶牛肉都超級厲害，甚至還隱藏許多家米其林必比登街頭美食！本篇整理 18 家寧夏夜市必吃人氣美食、排隊小吃，走一趟寧夏夜市美食之旅，體會一下正港台北夜生活吧！

本文最近更新：2023年10月

重點整理：

推薦必吃寧夏夜市美食 TOP5

TOP1～牛媽媽控肉飯
TOP2～蛋包蝦仁湯
TOP3～蛋黃芋餅
TOP4～燒麻糬
TOP5～泡菜炒麵捲餅

寧夏夜市-全台第一環保夜市

圖片授權：IG@nigiwu

寧夏路夜市，簡稱寧夏夜市，是位於台北市大同區寧夏路的夜市景點。 2015年，台北市政府舉辦「臺北夜市之最」投票選舉，寧夏夜市於夜市主題中奪得「最好逛夜市」、「最美味夜市」、「最有魅力夜市」、「最環保夜市」及「最友善夜市」冠軍。

夜市雖然熱鬧，但也往往給人髒亂的印象，髒亂的來源除了油煙、汙水，還有一次性餐具垃圾。但是寧夏夜市不一樣，自民國97年成立社團法人「臺北市寧夏夜市觀光協會」後，寧夏夜市便配合政府政策，全面改用環保筷、設置地下化大型油脂截留器系統、集中處理攤販營業油污廢水問題，與加裝防制油煙異味的設備。這個寧夏夜市2.0，改變夜市髒亂形象，也因此吸引更多國內外觀光客的走訪和響應，享受美食也為地球盡一份心力。

夜市地址：台北市大同區寧夏路
營業時間：周一至周日 17:00-21:00
看台北美食懶人包

寧夏夜市美食推薦｜豬肝榮仔

「豬肝榮仔」自2018年起連續 4 年獲米其林必比登推薦，是寧夏夜市的超人氣攤位！每晚還沒開店就出現排隊人潮，其中招牌菜色當然就屬豬肝湯，湯頭清甜帶厚度的豬肝脆口而無粉感，讓人一吃上癮，還有超特別的台灣造型炸芋粿也是必吃選項，其他肉粽、豬肚湯、綜合湯(豬肝+豬肚+肉羹)等，也都擄獲不少饕客的胃。

圖片授權：IG@joe2823

寧夏夜市美食推薦｜知高飯、蛋包蝦仁湯

不常吃小吃的人，看到「知高飯」可能會很疑惑，其實「知高飯」就是滷蹄膀飯，寧夏夜市這間招牌上畫一隻豬的知高飯攤位，採用當天現宰黑毛豬蹄膀，先煮再滷製數小時，香 Q 不膩，配上筍絲和滷蛋，飽足感十足，蝦仁蛋包湯、香菇滷肉飯、脆筍排骨湯也是天天熱賣。

圖片授權：IG@nigiwu

寧夏夜市美食推薦｜牛媽媽控肉飯沙茶牛肉

品嘗牛肉講求品質，在夜市，吃牛肉料理可能不會是首選。但牛媽媽沙茶牛肉卻是許多饕客大力推薦，牛媽媽選用在地台灣黃牛肉切片，招牌料理以考驗炒工、火侯、調味功力的沙茶為主，炒沙茶牛肉、沙茶牛腰、沙茶牛心、沙茶牛肚、沙茶牛肝每道都令人食指大動，另有網友也推薦牛媽媽的控肉飯，軟嫩入味的爌肉也是饕客喜愛的傳統古早味。

圖片授權：IG@eatout_yu

寧夏夜市美食推薦｜洪記刈包

來逛夜市，一時要吃什麼沒想法，選刈包就對了！刈包裡頭的精華是那塊魯控肉，洪記刈包的豬肉是選用溫體豬的五花肉與赤肉，先炒再滷，將肥肉中的油脂逼出，再慢滷至酥爛，肉汁滲入綿密的麵皮中，入口甜鹹穿插、肥而不膩。

圖片授權：IG@manling.chang

寧夏夜市美食推薦｜方家雞肉飯

方家雞肉飯傳承正宗嘉義手藝，每天堅持使用最新鮮的嫩雞肉絲製作雞肉飯，肉絲淋上用雞湯熬煮 5 個小時的滷汁，香氣十足。配上燙青菜、排骨湯， 只要 100 元上下，就能飽餐一頓，價格實在，也因此人潮滿滿、人氣不墜。

圖片授權：IG@manling.chang

寧夏夜市美食推薦｜林記臭豆腐

林記麻辣臭豆腐是寧夏夜市的人氣美食，湯頭濃郁、香辣夠味，基本款的麻辣臭豆腐可以加新鮮鴨血、豆皮、高麗菜、冬粉、大腸頭、王子麵，滿滿一碗非常有飽足感。值得一提的是，有蝦仁的大腸蚵仔麵線，也是林記的特色，用新鮮蝦仁、東石蚵仔、大腸頭、手工麵線、自製香料熬製湯底，是林記傳承了 70 年的獨門美味。

圖片授權：IG@manling.chang

寧夏夜市美食推薦｜鴻記蔥捲餅

蔥餅捲是將中式的蔥油餅與鐵板燒結合而成的街頭創意美食，將搭配洋蔥的鐵板牛、羊、豬、雞，連同醬汁包在傳統蔥油餅內，既飽滿又美味，是大部分客人都指名必點的招牌口味。鴻記蔥捲餅也同時研發黃金燒麵捲、培根菜捲、海鮮捲等創新選項，吃完正餐主食，來一份蔥捲餅當點心，分量剛好，讓夜市之旅大加分。

圖片授權：IG@food_landscape_mylife

寧夏夜市美食推薦｜劉芋仔蛋黃芋餅

圖片授權：IG@_foodieling_

金黃蛋黃堆成塔狀，在燈光下閃耀，老闆把蛋黃包進肉鬆裡，再用一球球芋泥完整覆成球狀，動作快速、手沒停過，劉芋仔蛋黃芋餅攤位人潮滿滿，蛋黃芋餅和香酥芋丸是寧夏夜市最熱門的甜點之一，更曾獲米其林必比登推薦。正餐歸正餐，甜點永遠屬於第二個胃對吧！

寧夏夜市美食推薦｜鴨頭正二代滷肉飯

來到鴨頭正二代的攤位，必點招牌料理是赤肉咖哩飯和蛋包瓜仔肉湯。台式咖哩飯是入味的印度咖哩配梅花豬，大口大口嗑完爽感爆表，再搭一碗湯頭鹹中帶甜、料多豐富的蛋包瓜仔肉湯，赤肉羹鮮嫩，半熟的鴨蛋黃濃郁滑口，獨門美食令吃過的人都印象深刻。

圖片授權：IG @freedom122021

寧夏夜市美食推薦｜林振櫂燒麻糬（林記）

冬天夜晚來一份熱呼呼的燒麻糬，配上熱茶最幸福了！寧夏夜市林振櫂燒麻糬，也就是原林記燒麻糬，販售最不敗的花生和芝麻兩種口味，另外，夏天麻糬冰也很受歡迎，碎冰刨成小山狀，圍著一圈麻糬，最後再灑上花生和芝麻，是單純美好的懷舊滋味。

圖片授權：IG@manling.chang

寧夏夜市美食推薦｜里長伯臭豆腐

帶外國朋友玩台灣，絕不能錯過的就是臭豆腐！「里長伯臭豆腐」從雙連市場時期就開業，至今已經超過60年。這家的麻辣臭豆腐湯頭是老闆當年跟一位四川老師傅學來的手藝，利用 10幾種藥材，經由大火熱炒、小火熬煮，不斷地調整而成，濃郁帶勁、麻而不油。另外，香酥臭餛飩也是不少饕客指名必點，酥脆外皮搭上豐富餡料，是超級人氣商品。

圖片授權：IG@yuki990606

寧夏夜市美食推薦｜宏冠土魠魚羹

吃了點美食，六分飽的狀態，來碗羹湯最適合。宏冠土魠魚羹湯頭清香，在白菜燉煮下滿滿蔬菜甜味，魚羹外酥內嫩，一口咬下滿足感爆表，搭配滷肉飯享用更是絕配。饕客捧場下，這家老字號美食甚至還在中和開分店，土魠魚羹飄香，歷久不衰。

圖片授權：IG@kehttps://www.welcometw.com/wp-content/uploads/2020/09/好好玩台灣LOGO_960x960-1.jpg_food99

寧夏夜市周邊美食

如果逛一圈寧夏夜市還沒吃飽，在夜市周邊走走也會發現驚喜！賴雞蛋蚵仔煎、圓環邊蚵仔煎、環記麻油雞、阿桐阿寶四神湯也是不輸夜市的人氣美食，保證讓你選擇障礙。

豆花莊、雙連圓仔湯

豆花莊和雙連圓仔湯能當寧夏夜市之旅的完美ending，尤其來到豆花莊一定要試試黑心白玉，迷你版的芝麻湯圓超可愛，女孩也可以開心吃完整碗，加上豆花清涼涮嘴。雙連圓仔湯老字號了，刨冰摁選三種佐料，可以試試芋泥，綿密不死甜，搭上碎冰剛好。燒麻糬有四種口選項可選，鹹甜辣綜合超特別，人多可以都點一款吃吃看，轉換口味肯定意猶未盡。

豆花莊

地址：台北市大同區寧夏路49號
營業時間：10:00–01:00（周一公休）

圖片授權：IG@tifufood

雙連圓仔湯

地址：台北市大同區民生西路136號
營業時間：10:30–21:30

圖片授權：IG@ju0921_bonnie1220

賴雞蛋蚵仔煎、圓環邊蚵仔煎

煎的微焦酥脆的蚵仔煎會開啟你的另一個胃，麻油雞讓你暖身暖心像是重新充電活過來，還有四神湯，清爽口感養生健康無負擔，滿滿一碗料多豐富飽足感十足。

賴雞蛋蚵仔煎

地址：台北市大同區民生西路198之22號
營業時間：16:00–01:00（周二公休）

圖片授權：IG@wfchloe

圓環邊蚵仔煎

地址：台北市大同區寧夏路46號
營業時間：12:00–14:30, 16:30–01:00（周一公休）

圖片授權：IG@vickysdiaryig

環記麻油雞

地址：台北市大同區寧夏路44號
營業時間：17:00–01:30

圖片授權：IG@pin.kam.kak

阿桐阿寶四神湯

地址：台北市大同區民生西路153號
營業時間：11:00–05:00

圖片授權：IG＠shefirst2002_badgirl

逛夜市的樂趣在於，沒有預設的美食選項和口味，走走吃吃玩玩喝喝逛逛，一路上都是驚喜，還可以自由搭配開胃菜、主餐和點心，三五好友、情侶逛街、親子同遊都有樂趣吃完一項走一走再下一城。不過寧夏夜市真的是台北夜市大熱門，想吃到美食，就要有排隊的心理準備。那要怎麼逛最開心？小編建議，如果無法避開人潮尖峰時段，看完這篇寧夏夜市美食攻略多挑幾樣口袋名單，當天看人潮做選擇，才能嘗到心心念念的美食，又不至於掃興，這次沒吃到，留下懸念，下次找不同咖再來一次吧！

寧夏夜市交通＆停車

【捷運】中山站1號出口、雙連站1號出口步行可抵達

【公車】

  • 靜修女中站（紅33，39正，539，42，518，613，42，518，539）
  • 民生重慶路口站（2，215，223，250，288，302，304重慶線，306，46，601，63，636，639，重慶幹線）
  • 圓環站（223，250，255，42，518，52，601，605(快速公車) ，622，639，641，704）
  • 圓環(南京)站（12，2，215，282，282(副)，288，306，46，518，52，63，636，638，660，棕9）
  • 圓環(南京一)（250，302，304(副) ，601）

【自行開車】

  • 走承德路轉南京西路或民生西路，圓環與靜修女中之間的寧夏夜市。
  • 重慶北路直走，接至建成圓環依圓環走，便可接到寧夏路。

【停車資訊】

  • 蓬萊國小地下停車場（$30 / 小時）
  • Time停車場(臺北市大同區民生西路300號)
  • 私人停車場 (臺北市大同區太原路115巷2-1號)
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