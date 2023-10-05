在地超過30年老店，漲價還是超夯的排隊炸雞，有錢也買不到雞腿，因為被前面買光啦！下午三點才營業的秒殺店

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板橋美食推薦【阿元的炸雞】，搜尋板橋炸雞就會看到這攤超過30年的老店，之前就看過食尚玩家採訪推薦，菜單就賣炸雞腿、雞翅和雞排三種，價格便宜，有很多板橋在地人都推薦。（食記提供阿元的炸雞菜單、營業時間等資訊，若有變化請依照現場為主）
騎車來板橋津之芳生魚片專賣店重慶店買生魚片，經過【阿元的炸雞】看到排隊，想說排隊應該也很快，就順便買回家當下午茶。
板橋美食 阿元的炸雞｜店家資訊
阿元的炸雞
地址：新北市板橋區重慶路295巷
營業時間：15:00–19:00（週一、週二公休）
電話： 0921 896 478
備註：外帶· 無外送服務
粉絲團：阿元的炸雞
食記：【板橋美食】阿元的炸雞，板橋在地超過30年的秒殺炸雞攤
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
板橋美食 阿元的炸雞｜菜單價錢
阿元的炸雞菜單價格
炸雞腿35元
炸雞翅20元
炸雞排30元
只賣三種炸物就賣翻了，炸雞排有夠便宜，但我根本沒看到雞排大小就賣光了XD
板橋美食 阿元的炸雞｜排隊炸雞攤
雖然生意超好要排隊，不過前進速度蠻快的，不到五分鐘就輪到我。
要吃辣的記得點餐時和店家說，他們的辣粉很夠味喔～
沸騰的油鍋，雖然一起鍋就被秒殺，但溫度夠，起鍋也很快。
就在我都準備好鈔票要買一條龍時，先聽到雞排賣完囉～沒多久連雞腿都被前面的買光！！！什麼！只剩下雞翅可以買！真的是有錢也買不到雞腿和雞排呢～想吃記得要早點來。
前面小姐還一口氣買十隻炸雞翅，突然覺得我買兩隻雞翅很弱XD
看起來很油的炸雞翅，生意真的很好，就算只剩下雞翅，後面還是一堆人排隊。
真的很油XD
我等放冷一些才吃，終於知道為何排隊了！雖然真的蠻油膩的，但雞翅皮超脆超脆，而且雞翅還很多汁，肉很鮮嫩，加上辣粉和胡椒粉真的完美，吃兩隻剛剛好。
想像炸雞腿一定也很好吃，畢竟先賣光啊！
阿元的炸雞
地址：新北市板橋區重慶路295巷
營業時間：15:00–19:00（週一、週二公休）
電話： 0921 896 478
備註：外帶· 無外送服務
粉絲團：阿元的炸雞
食記：【板橋美食】阿元的炸雞，板橋在地超過30年的秒殺炸雞攤
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文章作者：陳小可
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本篇阿元炸雞食記自費
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