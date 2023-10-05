樂天皇朝新北首店進駐裕隆城，八色小籠包經典必吃，期間限定「脆皮包種鮮蝦小籠包」，「私房酸菜魚」令人驚

給個讚

來自新加坡的樂天皇朝終於到新北市展店了，此次展店就是進駐最近超火紅的新店裕隆城，位於四樓的誠品生活。 樂天皇朝除了以全球首創八色小籠包聞名外，菜色也非常多元，各式中式點心、川滬菜等多元菜色，真的要吃上一輪也要費點工夫呢。 當然這次特別結合在地茶文化，推出只送不賣「脆皮包種鮮蝦小籠包」，就是要讓新店的居民吃個過癮，另外還特別推出現在在餐飲市場非常夯的「酸菜魚」、與年輕人喜愛的「水煮魚」，都是很受歡迎的川味料理。

樂天皇朝店裏的的空間氣氛很棒，新穎風格完美結合中式古典氣質的裝潢，打造最優雅與舒適的用餐環境，非常討喜!!絕對是新店一帶用餐聚會的好選擇

延伸閱讀

▼台北室內這樣玩▼

長榮海事博物館｜茶業博物館｜王鼎時間科藝館｜臺灣鐵道博物館｜朱銘美術館 ▼台北一日遊▼ 烏來｜坪林老街｜坪林石碇｜滬尾之役古蹟 ▼台北住宿推薦▼ 喜來登｜北投老爺｜新板希爾頓｜維多麗亞酒店｜萬豪酒店｜文華東方｜板橋凱撒｜北投亞太｜陽明山天籟｜北投大地酒店｜寒舍艾麗 ▼台北優惠票券▼











大眾運輸：捷運大坪林站、七張站中間

自行開車：Google導航輸入新店裕隆城即可到達

停車場：新店裕隆城有附設付費停車場，開車來很方便

樂天皇朝 環境介紹

樂天皇朝是來自新加坡第一大中餐飲集團，目前在全球10個國家有百來間的分店-店裏主要提供川菜、滬菜、南北小點等經典中菜。

這次的新店的店址就是才開幕不久的新店裕隆城四樓

從外頭往裏看，店裏還有半透明式的隔屏，可以保有用餐的隱私

座位：136席 (29桌/2間包廂)

用餐空間主要是圓桌，非常適合國人的用餐習慣，有種在家用餐的溫馨感。

包廂裏則是呈現新潮中式風格，其實也滿時尚的，用餐氣氛營造的很不錯啊

特別的是座椅也很舒服，可以很輕鬆的坐著聊天用餐、享受美食

這一排保留了半透明式廚房，可以讓客人看到小籠包現做現包的製造過程

店內的點心都是採用新鮮食材、現點現做哦

櫃台旁有菜單可以參考，一目了然，非常清楚

當然囉，經典菜色之中，全球首創的八色小籠包更是要好好的介紹一番啊

新店開幕特色活動

只要在9月28日到10月5日，點招牌的「特色皇朝小籠包」

就請吃脆皮包種鮮蝦小籠包，每桌最多贈送一份，內含3顆。

樂天皇朝 菜單價位

樂天皇朝 – 外帶外送專區 (oddle.me)

樂天皇朝的菜單種類包含了南北點心、湯類、涼菜、經典熱炒、主食、拉麵、甜品、飲料等多樣化料理

主要採用現點現做，菜色非常多元。不管是2人享用或是多人聚餐都很適合

樂天皇朝 菜色分享

八色小籠包

樂天皇朝的招牌上還寫著小籠包傳奇，所以當然要從這裏介紹起啊

八色小籠包會附上一張卡片

分別有原味、糟溜絲瓜、鵝肝、黑松露、起司、蟹粉、蒜香、川味

可以先從原味開始吃，從左至右，口味慢慢的由輕而重

所以呢，如果是多人用餐的話，最好每人都來上一籠，再慢慢品味口味上的變化!! 這樣才過癮啊

八色小籠包是樂天皇朝的招牌名菜，聽說靈感來自法式甜點的馬卡龍

麵皮的顏色以天然食材的顏色為主，湊足了8種顏色，也有華人社會”發”的用意!! 很不錯呢

除了讓人食指大動的顏色外，內餡的組合也很豐富，像是加上絲瓜、鵝肝醬、起司、黑松露、等等食材

真的是道色、香、味俱全的好菜

當點心、正餐都很適合!!

這個口味是起司的!! 很特別吧

這裏可是展現了小籠包的真功夫!! 不但皮薄而且夾起來不會破( 還是要小心啦)，內餡湯汁飽滿，真的一吃就圈粉啊

特別的是，小籠包本身就很夠味了，不用沾醬也好吃。如果再沾點薑絲加醋也是多了種不同的口味變化哦

蘿蔔絲酥餅

蘿蔔絲酥餅一上桌時，我們不約而同，哇~~了一聲。這個不愧是店內的招牌點心，看到外層一層層的香酥可口的模樣，真的好精采。入口時，看似硬脆的酥皮馬上就化開

內餡同樣是有飽滿湯汁的蘿蔔絲，外酥裏嫩，好好吃啊

私房酸菜魚

最近有道酸菜魚非常有名，所以樂天皇朝這次也順勢推出了川味的「私房酸菜魚」。特別是主要選用客家酸菜及台灣酸菜心混搭，把酸與鹹做最完美的結合，再加入豚骨高湯來調和出最好的味道。魚肉則是選用台灣在地養殖的特選「黑魚」，最後上桌前再沖入花椒、大紅袍等辛香料調製的辣油，才能成就這道好菜啊



鮮嫩的魚肉夾雜著鮮香酸辣的湯汁，真的好好吃!! 吸飽了湯汁的冬粉也很滑溜順口!!

而且這道算是一般麻辣鍋小辣不到的辣度而已，真的還好哦

這個湯汁真的沒話說!!! 微微的麻辣，算是很順口的，萬一沒吃完，記得打包回家再搭個麵條也很夠味

蜜汁鳳尾魚

這道「蜜汁鳳尾魚」也是功夫菜啊

油炸的香酥可口的鳳尾魚，再加上酸甜帶點鹹香的特調醬汁煮到收乾湯汁，讓湯汁均勻的包覆在魚身上

吃起來還有涮涮的酥脆聲，一口一口停不下來，跟吃零食差不多了

好適合搭配冰涼的啤酒啊 ( 喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

口水雞拌麵

相信很多人都吃過口水雞這類的美食吧，不過，沒吃過也沒關係

這道也是麻辣鮮香的麵點組合，讓人想起了著名的重慶小麵

以麻辣為主味的雞肉加上皮蛋、小黃瓜絲、香菜、花生粉，拌勻了一大碗紅通通的上桌

拌好的麵條，也是讓人口水直流啊

又麻又辣的醬汁包覆古溜彈牙的麵條，口感真的一級棒!! 而且口中充滿花椒的香氣，真的回味無窮，喜歡吃辣的朋友一定要點這道

對了，這裏的服務人員會來幫忙分麵哦!! 經過訓練有素的巧手，可以保證每個人碗裏就如同大碗的模樣，一樣完美

這樣的舉動真的很貼心吧

脆皮包種鮮蝦小籠包

這次「樂天皇朝」為進軍新店，特別融入在地的茶文化，推出全新限定口味「脆皮包種鮮蝦小籠包」

這是結合小籠包與生煎包概念，用天然菠菜汁做成綠色麵皮，內餡則是用包種茶凍包進豬絞肉及鮮蝦內餡

最後小籠包底層再微微煎炸一下，才形成這道很在地的美食

底部煎的焦香，非常脆口，一口咬下，帶著茶湯的內餡湯汁，多了款茶香味，韻味十足啊

烤麩

烤麩是著名的江浙菜小點

雖然是小點，但吸飽鹹甜醬汁的麵筋吃來口感帶點勁道，愈嚼愈香!! 看似平凡卻是一點都不簡單的菜色啊

心太軟

養生的紅棗加上蒸過之後的糯米團，口感軟Q不黏牙，不要說長輩了，連年輕人也會喜歡這樣的中式甜點呢

雪蓮子燉桂圓雪梨湯

吃完了多道大菜，來點雪蓮子燉桂圓雪梨湯吧

時序已漸漸入秋，這道口感豐富的甜品最適合當成飯後點心了，甜甜的溫潤好入口!!

黃金蕎麥茶

特別要推薦黃金蕎麥茶，是沒有咖啡因的茶，可以多人一起分享。喜歡的話，店裏也有禮盒，送禮自用兩相宜

黃金蕎麥茶帶有濃郁的穀香，自然的甘甜好喝。

交通資訊

給個讚

延伸閱讀