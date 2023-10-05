樂天皇朝新北首店進駐裕隆城，八色小籠包經典必吃，期間限定「脆皮包種鮮蝦小籠包」，「私房酸菜魚」令人驚

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來自新加坡的樂天皇朝終於到新北市展店了，此次展店就是進駐最近超火紅的新店裕隆城，位於四樓的誠品生活。樂天皇朝除了以全球首創八色小籠包聞名外，菜色也非常多元，各式中式點心、川滬菜等多元菜色，真的要吃上一輪也要費點工夫呢。當然這次特別結合在地茶文化，推出只送不賣「脆皮包種鮮蝦小籠包」，就是要讓新店的居民吃個過癮，另外還特別推出現在在餐飲市場非常夯的「酸菜魚」、與年輕人喜愛的「水煮魚」，都是很受歡迎的川味料理。
樂天皇朝店裏的的空間氣氛很棒，新穎風格完美結合中式古典氣質的裝潢，打造最優雅與舒適的用餐環境，非常討喜!!絕對是新店一帶用餐聚會的好選擇
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樂天皇朝 (誠品生活店) 如何去?
- 地址：新北市新店區中興路三段70號4樓
- 營業時間：11：00～21：30，週五、六至22：00
- 電話：02-2917-9688
- 其他：可訂位、菜單
官網：https://www.paradisegp.com/
大眾運輸：捷運大坪林站、七張站中間
自行開車：Google導航輸入新店裕隆城即可到達
停車場：新店裕隆城有附設付費停車場，開車來很方便
樂天皇朝 環境介紹
樂天皇朝是來自新加坡第一大中餐飲集團，目前在全球10個國家有百來間的分店-店裏主要提供川菜、滬菜、南北小點等經典中菜。
這次的新店的店址就是才開幕不久的新店裕隆城四樓
從外頭往裏看，店裏還有半透明式的隔屏，可以保有用餐的隱私
座位：136席 (29桌/2間包廂)
用餐空間主要是圓桌，非常適合國人的用餐習慣，有種在家用餐的溫馨感。
包廂裏則是呈現新潮中式風格，其實也滿時尚的，用餐氣氛營造的很不錯啊
特別的是座椅也很舒服，可以很輕鬆的坐著聊天用餐、享受美食
這一排保留了半透明式廚房，可以讓客人看到小籠包現做現包的製造過程
店內的點心都是採用新鮮食材、現點現做哦
櫃台旁有菜單可以參考，一目了然，非常清楚
當然囉，經典菜色之中，全球首創的八色小籠包更是要好好的介紹一番啊
新店開幕特色活動
只要在9月28日到10月5日，點招牌的「特色皇朝小籠包」
就請吃脆皮包種鮮蝦小籠包，每桌最多贈送一份，內含3顆。
樂天皇朝 菜單價位
樂天皇朝的菜單種類包含了南北點心、湯類、涼菜、經典熱炒、主食、拉麵、甜品、飲料等多樣化料理
主要採用現點現做，菜色非常多元。不管是2人享用或是多人聚餐都很適合
樂天皇朝 菜色分享
八色小籠包
樂天皇朝的招牌上還寫著小籠包傳奇，所以當然要從這裏介紹起啊
八色小籠包會附上一張卡片
分別有原味、糟溜絲瓜、鵝肝、黑松露、起司、蟹粉、蒜香、川味
可以先從原味開始吃，從左至右，口味慢慢的由輕而重
所以呢，如果是多人用餐的話，最好每人都來上一籠，再慢慢品味口味上的變化!! 這樣才過癮啊
八色小籠包是樂天皇朝的招牌名菜，聽說靈感來自法式甜點的馬卡龍
麵皮的顏色以天然食材的顏色為主，湊足了8種顏色，也有華人社會”發”的用意!! 很不錯呢
除了讓人食指大動的顏色外，內餡的組合也很豐富，像是加上絲瓜、鵝肝醬、起司、黑松露、等等食材
真的是道色、香、味俱全的好菜
當點心、正餐都很適合!!
這個口味是起司的!! 很特別吧
這裏可是展現了小籠包的真功夫!! 不但皮薄而且夾起來不會破( 還是要小心啦)，內餡湯汁飽滿，真的一吃就圈粉啊
特別的是，小籠包本身就很夠味了，不用沾醬也好吃。如果再沾點薑絲加醋也是多了種不同的口味變化哦
蘿蔔絲酥餅
蘿蔔絲酥餅一上桌時，我們不約而同，哇~~了一聲。這個不愧是店內的招牌點心，看到外層一層層的香酥可口的模樣，真的好精采。入口時，看似硬脆的酥皮馬上就化開
內餡同樣是有飽滿湯汁的蘿蔔絲，外酥裏嫩，好好吃啊
私房酸菜魚
最近有道酸菜魚非常有名，所以樂天皇朝這次也順勢推出了川味的「私房酸菜魚」。特別是主要選用客家酸菜及台灣酸菜心混搭，把酸與鹹做最完美的結合，再加入豚骨高湯來調和出最好的味道。魚肉則是選用台灣在地養殖的特選「黑魚」，最後上桌前再沖入花椒、大紅袍等辛香料調製的辣油，才能成就這道好菜啊
鮮嫩的魚肉夾雜著鮮香酸辣的湯汁，真的好好吃!! 吸飽了湯汁的冬粉也很滑溜順口!!
而且這道算是一般麻辣鍋小辣不到的辣度而已，真的還好哦
這個湯汁真的沒話說!!! 微微的麻辣，算是很順口的，萬一沒吃完，記得打包回家再搭個麵條也很夠味
蜜汁鳳尾魚
這道「蜜汁鳳尾魚」也是功夫菜啊
油炸的香酥可口的鳳尾魚，再加上酸甜帶點鹹香的特調醬汁煮到收乾湯汁，讓湯汁均勻的包覆在魚身上
吃起來還有涮涮的酥脆聲，一口一口停不下來，跟吃零食差不多了
好適合搭配冰涼的啤酒啊 ( 喝酒不開車、未成年請勿飲酒)
口水雞拌麵
相信很多人都吃過口水雞這類的美食吧，不過，沒吃過也沒關係
這道也是麻辣鮮香的麵點組合，讓人想起了著名的重慶小麵
以麻辣為主味的雞肉加上皮蛋、小黃瓜絲、香菜、花生粉，拌勻了一大碗紅通通的上桌
拌好的麵條，也是讓人口水直流啊
又麻又辣的醬汁包覆古溜彈牙的麵條，口感真的一級棒!! 而且口中充滿花椒的香氣，真的回味無窮，喜歡吃辣的朋友一定要點這道
對了，這裏的服務人員會來幫忙分麵哦!! 經過訓練有素的巧手，可以保證每個人碗裏就如同大碗的模樣，一樣完美
這樣的舉動真的很貼心吧
脆皮包種鮮蝦小籠包
這次「樂天皇朝」為進軍新店，特別融入在地的茶文化，推出全新限定口味「脆皮包種鮮蝦小籠包」
這是結合小籠包與生煎包概念，用天然菠菜汁做成綠色麵皮，內餡則是用包種茶凍包進豬絞肉及鮮蝦內餡
最後小籠包底層再微微煎炸一下，才形成這道很在地的美食
底部煎的焦香，非常脆口，一口咬下，帶著茶湯的內餡湯汁，多了款茶香味，韻味十足啊
烤麩
烤麩是著名的江浙菜小點
雖然是小點，但吸飽鹹甜醬汁的麵筋吃來口感帶點勁道，愈嚼愈香!! 看似平凡卻是一點都不簡單的菜色啊
心太軟
養生的紅棗加上蒸過之後的糯米團，口感軟Q不黏牙，不要說長輩了，連年輕人也會喜歡這樣的中式甜點呢
雪蓮子燉桂圓雪梨湯
吃完了多道大菜，來點雪蓮子燉桂圓雪梨湯吧
時序已漸漸入秋，這道口感豐富的甜品最適合當成飯後點心了，甜甜的溫潤好入口!!
黃金蕎麥茶
特別要推薦黃金蕎麥茶，是沒有咖啡因的茶，可以多人一起分享。喜歡的話，店裏也有禮盒，送禮自用兩相宜
黃金蕎麥茶帶有濃郁的穀香，自然的甘甜好喝。
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交通資訊
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