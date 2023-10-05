大地酒店》光陰部落藏書閣，北投溫泉與風雅書卷味的結合~獨立湯屋.大眾湯.水療SPA｜新北北投溫泉住宿推薦

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位於北投的大地酒店是精緻的溫泉酒店，光陰藏書閣無疑是飯店最大的亮點!挑高約有四樓高的光陰藏書閣，白天光線從天窗宣洩而下，入夜後，點亮了華麗的水晶吊燈，又別有一番風情，當我們步入酒店後，真的是為這裏而驚嘆啊，真的很少有飯店是以大型的書房作為大廳的裝設，來到這裏自已也覺得變得有氣質起來

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地址： 台北市北投區奇岩路1號

電話 ： 02 5551 8888

官網

大地酒店 環境 介紹 介紹

酒店的地點位在北投區奇岩路一號，我們在這裏走進走出

發現酒店很巧妙的依地勢而建，所以從外表看不出來

入口的LED燈光束燈，可以讓光線像是瀑布一樣宣洩而下





酒店裏的藝術品，則是讓這裏多了分藝術氣息

上了階梯，就是比較寬廣的平台了

來這裏可別錯過牆上的壁畫，聽說都是從國外精挑選回來的

這區的椅子也很特別，一左一右象徵國王與皇后，這可是歐洲來的座椅哦

不經意的角落擺了好玩的木偶

曾在南投的敲敲木工坊看過這些可愛的玩偶，擺在角落裏也多了不少趣味性

我們到這裏的時候，剛好看到有來此用餐的顧客

他們的小朋友來的，就猛盯著這裏看，還一起合照呢



光陰藏書閣!!!

這是大地酒店最吸睛的地方了

整個空間真的非常驚人啊





這陣子好多酒店都流行用書櫃來妝點大廳

但利用這麼大的空間，應該還不多見吧

這裏的書籍還不少呢，也都可以借回房間看

各類書籍可說是應有盡有，也有不少童書哦，小朋友來這裏也可以看的很高興



挑高的大廳，沒有壓迫感，水晶吊燈則是讓空間更有華麗感

北投是溫泉鄉，所以飯店裏也有獨立湯屋，不入住的朋友，也可以到這一區來

而且兩邊走的方向不一樣，所以不會和入住的客人混而為一

北投湯泉，酸鹼值PH4-5，泉溫40-45℃

從1896年發跡至今，北投白磺溫泉口碑相傳，使酒店具備了得天獨厚的休憩特色



湯屋裡使用的是石材別有風格，另外，也規畫沖澡按摩區

除了備品還準備了些小零食點心~很貼心

泡完湯休息區有咖啡、養生茶、英式茶包可選擇

check in後，先來看看我們入住的房間啦

房門一打開，看到房內的場景就覺得很舒服!!! 空間感很好



整體的色調讓，不搶眼，很沉穩，但有令人覺得很放鬆!!

電視螢幕上還秀出歡迎我們的字樣呢!! 這點倒是有點小驚喜!!

嘿嘿，連送來的嬰兒床也彷彿是整體設計的一部份呢

既然是溫泉渡假酒店，泡湯的設施自然也是重點之一囉

精緻的泡湯池，二個人剛剛好，我們的小孩還小，所以可以跟我們一起泡

一家四口也可以泡的很高興!!

窗戶也可以打開通風~這點也是很重要的哦!



這裏的泉質屬白磺泉，所以當泉水打開後，會有比較濃的硫磺味

所以這裏的浴室空間另有一道拉門和房間隔開，我們打開水龍頭時一時忘了關

我們家小孩還問我們是不是把什麼東西弄壞了呢，哈哈

備品也用的不錯哦，Hermes 的

窗外就是自然風景!! 打開百葉窗就是滿眼的綠意!!

更很貼心的是~~準備了很豐富的小點心

餅乾、米菓、糖果….都是適合小朋友吃的呢

嘿嘿，有沒有注意到呢，這裏還有一台Nespresso 的咖啡機呢



這款的膠囊咖啡機品質很好哦，有了它你也可以成為喬治庫隆尼了!!





小貝果看到水就開心；小榛果看到房間準備的零食更開心

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北投大地酒店 歡喜廳-精緻的英式下午茶，介紹北投大地酒店的美食饗宴

真的沒想到這裏的餐點這麼棒!!!精緻的英式下午茶好吃的令人難忘啊

大地酒店 酒窖 品酒屋



《天藏地酒》酒窖‧品酒屋，裏面有精挑細選3500瓶以上頂級紅酒

有了典藏的紅酒，當然也有要適合飲酒的地方!!!!

為品酒而專門打造的品酒室，尊貴的歐風設計，讓品酒更增幾分風雅

大地酒店 多功能會議室



這裏其實設有不少多功能的會議室，也很適合企業團體包下場地，開會、泡湯、用餐三合一

嘿嘿，企業常常辦這種會議假期，這樣員工會更有向心力哦

大地酒店 健身房

四樓 獨立健身房



這裏的健身房的採光很不錯，可以一面健身，一面看看戶外風景

大地酒店 露天泳池

這裡還擁有北投數一數二的20M露天游泳池，這可是滿難得的哦

畢竟這一帶地狹人稠，能夠利用空間規畫這樣的場地真的很厲害

另外，這裏的活水池則是溫水的，結合水療SPA池的渦漩、水柱、氣泡按摩床，大人小孩都可以玩的很開心

這裏的三樓也設有 男、女分開的大眾露天風呂及芳療SPA哦

大地酒店是北投一家小而美的新興酒店，雖然小巧卻又很精緻

而且該有的設施幾乎都有，麻雀雖小五臟俱全

除了入住溫泉酒店享受泡湯的樂趣外，還有多樣化的精緻餐點哦

不論早餐、午餐、下午茶和晚餐~也很有特色，敬請期待下篇介紹喔

大地酒店 晚餐 奇岩一號中餐廳

北投大地酒店的美食饗宴!

可別看大地酒店小巧又精緻，它可提供的餐點可多了呢，像是以川湘菜為主的奇岩一號中餐廳

北投大地酒店> 歡喜廳-精緻的英式下午茶+法式浪漫晚餐

大地酒店 早餐

酒店的早餐走的是精緻路線

中式、西式的套餐任君挑選，而且吃不完可以再叫一套來吃!!

很不錯吧，這樣的出餐方式簡潔也不浪費食物

這是開胃菜的組合，肉盤、水果、沙拉，飲料、麵包~~~很豐富!!

這道就是亞洲式早餐的主菜了

剛剛的開胃組合餐是全部都一樣的菜色，不同之處由此開始

日式風味的主餐~清爽又美味

另外一份西式早餐的主菜!

蛋捲、培根、蔬菜~~也很豐富!!

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大地酒店 附近景點美食推薦

來大地酒店度假，臨近著名的綠建築北投圖書館、北投溫泉博物館，可別忘了這些知名景點

來到北投旅遊，泡完溫泉後，也可順道去附近的北投公園、北投溫泉博物館、地熱谷等地，玩個半日遊絕對沒問題

北投可說是兼具自然與人文風情的地方，北投老爺酒店對面的新北投車站，復古造型的車站非常好拍

漫步在北投溪旁的林蔭步道裡，就可以領略這裏獨特的溫泉風情



北投圖書館，造型非常獨特，也是著名的綠建築

北投溫泉博物館是昔日的北投溫泉浴場!! 這裏可是當時整個東亞最大的浴場

逛完一圈可以更了解這裏的北投溫泉風情，一定要來朝聖啊

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