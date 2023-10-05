大安區串燒居酒屋,日式精緻居酒屋料理,炭香味地雞

和日本連鎖咖啡店Komeda's Coffee 客美多咖啡，同屬於好食餐飲集團，是旗下全新串燒居酒屋品牌，店裡日式職人精神與簡約質樸的氛圍，用餐空間寬敞舒適，雞肉串燒是招牌商品、多種日式料理

鳥萬炭火燒從捷運六張犁站，順著樂利路步行約10分鐘可抵達。門面獨特設計風格，一轉進樂利路11巷，就會看到，入口就像是掀開帘子的造型，特別醒目好找

日式風格玄關，紅色牆面搭配白色字樣，視覺上搶眼

座位空間蠻寬敞，用餐感覺舒適沒有壓迫感，吧檯前座位，以及四人桌，適合同事好朋友聚餐

靠窗是長條沙發座位，坐6個人不成問題，爸爸媽媽帶小朋友來用餐空間剛好

週六日來用餐時，陽光灑入室內，明亮且舒心

串燒是鳥萬炭火燒的主打料理，爐火是使用日本備長炭作為燃料，火力強又穩定，才能將肉汁和美味封在食材裡，由左而右分別是

手羽先串(鹽燒)：漂亮的金黃色澤，勾人食慾，入口咬起來有雞皮脆感，香氣足

雞里肌串(柚子胡椒)：為了保持肉嫩汁豐富，只烤到七分熟，口感厚實，柚子胡椒的點綴更添風味

雞砂肝串(鹽燒)：有彈性咬起來爽快，略重的調味很適合當下酒菜

松阪豬肉串(蔥醬)：入口咀嚼後洋溢著洋蔥、青蔥的香氣和汁水，蔥醬和豬肉是絕配

櫻桃鴨肉串：本以為鴨肉容易柴，但這櫻桃鴨肉是類似牛肉口感，經過炭火燒烤一樣美味

蔥烤雞腿肉串：肉質軟嫩多汁，大塊蔥段咬下去多汁，雞腿肉吃起來軟彈

手羽先串（鹽燒）

香氣足，口感好～

涼拌洋蔥鮟鱇魚肝

第一次吃到切成完整又大塊的鮟鱇魚肝，好似豆腐塊，調味和擺盤用心，魚肝搭配吸滿醬汁的洋蔥絲

吃起來滑嫩無腥味，含在口中舌頭一擠壓，魚肝鮮美在舌尖上蔓延

海膽奶油義大利麵

這配色看起來就好吃，麵條上巴附著日式風味海膽醬汁，口感軟Q攪拌攪拌，入口是滿滿的海洋鮮味，而且拉高了飽足感

招牌地雞炭火燒

接下來是招牌菜，是日本備長炭表現的時候了，師傅拿出烤網，把新鮮桂丁雞塊放在爐火上

熊熊的爐火不但把雞肉烤熟、保留了肉汁和軟嫩，還讓雞肉增加了炭火香濃郁撲鼻

烤出來的桂丁雞，有著炭火的特殊香氣，雞肉入口汁多口感嫩

宇治金時冰淇淋最中餅

內餡是紅豆餡的最中餅，搭配抹茶冰淇淋，抹茶和紅豆的組合又被稱為宇治金時，而最中餅是皇家慶中秋節應景的甜點

抹茶香的冰淇淋口感滑順，最中餅的表皮脆脆的，一口咬下去甜度適中，柑橘的多汁和酸香，讓整體吃起來不甜膩，冰淇淋和最中餅可各自單吃，冰淇淋加入最中餅內餡更別有一番風味

不但美味，又吃得超飽！適合和朋友家人聚餐聚會的串燒居酒屋餐廳

大安區串燒居酒屋：鳥萬炭火燒

迪化街美食：鴉片粉圓 路力迪化店

永和雞肉飯：雞霸

店名 鳥萬炭火燒

電話 02-27370989

地址 臺北市大安區樂利路11巷7號

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