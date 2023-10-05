2023國慶煙火在台中,中央公園美食住宿景點懶人包

2023國慶煙火在台中舉行,之前在中央公園試放時,我就有先去幫大家踩點了

今天再接再厲整理出一個台中中央公園美食住宿景點懶人包

讓大家來台中看2023國慶煙火時,不但能找到鄰近的中央公園美食,還有好玩的台中景點喔!

既然2023國慶煙火在台中舉行,身為一個走路有風的在地部落客

豈可不趁機好好行銷一下台中,所以就跟我來看看中央公園附近有啥好吃好玩的吧!

2023國慶煙火施放日期時間

2023國慶煙火地點：台中中央公園

2023國慶煙火活動：2023/10/9(一)-10/10(二)

2023國慶煙火施放：10/10(二) 20:00（預計施放36分鐘）

10/9晚上雖然沒有施放煙火,但是有暖場活動

10/9晚上6:30開始有各種精彩表演和無人機展演等精彩演出

2023國慶煙火交通方式

中央公園停車資訊

🚗國道一號南下大雅交流道右轉黎明路→左轉中科路→遊客中心2966號

🅿️河南路＆逢大路交叉口有一處私有停車場,平日每小時40元,例假日每小時50元

🅿️逢大路＆大鵬路口有一處私有停車場,汽車平日半小時20元,平日最高80元,假日最高120元

🛵機車平日一次10元,假日一次20元,例假日每小時50元

大眾交通工具

🚅：抵達高鐵台中站轉搭計程車到中央公園或搭乘156路公車至【泰安國小(環中路)】下車

🚂：抵達台中車站轉搭計程車或公車到中央公園

🚌：

(A)搭乘156路公車至【泰安國小(環中路)】下車。

(B)搭乘28、32、54、68、199、228、68延、68繞路公車至【河南路停車場】、【家扶發展學園】下車。

(C)搭乘8、157、529路公車至【黎明凱旋路口】下車

(D)搭乘525路公車至【中臺灣電影中心】、【經貿大鵬路口】下車

(E)搭乘25路公車至【凱旋敦化路口】下車

(圖片取自中央公園官網)

2023國慶煙火最佳觀賞地點

這張2023國慶煙火最佳觀賞地點是台中市政府製作的

因為中央公園面積廣大,所以特地列舉幾個適合看煙火的地方

不過經過我試放煙火當天的實地勘察,最佳觀賞地點其實就在這裡👇

會發現這個最佳觀賞點完全是個意外,因為試放煙火當天本想依照政府建議的點拍照

誰知提早去到中央公園,無意中卻發現這裡已經有人置放了腳架

喜歡外拍的人都知道,有腳架的地方幾乎都是最佳觀賞點

於是我們趕快迴轉並找地方停車,跟著腳架走就對了🔭

拍攝和觀賞國慶煙火最佳十字路口就是在Kafe D前面,試放那天此處也擠了一堆人

不過他們前面種植了漂亮的草皮,提醒大家來看國慶煙火要愛護草皮,別隨便製造垃圾喔!

根據這群熱愛攝影的大哥說,他們下午5:00就來卡位了,因為中央公園繞一圈,此地最沒遮蔽物

既不會被高樓也不會被樹蔭擋到,施放地點就在斜對面,所以此地是能拍到煙火的最佳角度

不過國慶當天中午就開始交通管制,估計早上就要來佔位置了,否則卡不到好地點拍照

還有人打趣說:「要不要乾脆前一天就來此露營?」😆😆

瞧瞧透過攝影高手的單眼相機拍到的煙火畫面,果然贏我好幾條街啊~👍

因為試放煙火當天,我忙著用手機錄影,所以這幾張都是影片截圖🎆

除了傳統的火樹銀花,還有其他別緻的煙火造型,才試放5分鐘就很吸引人🎆

想必國慶當天長達36分鐘的煙火肯定更精采,先來看看我加了音樂後的煙火效果吧👇

台中中央公園美食

愛買水湳店

台中中央公園附近最多美食可選的地方,莫過於愛買水湳店了

不過要提醒大家,愛買頂樓是看不見煙火的,因為施放煙火是在另一個方向

如果打算跑到愛買水湳店來看國慶煙火,可能會失望喔!

詳細食記👉[愛買水湳15家餐廳美食攻略]

鮮友火鍋中清店

鮮友和千葉一樣,是台中平價吃到飽火鍋的首選,自助吧菜色多樣又豐富

各種熟食,海鮮,燒烤應有盡有,若是想打牙祭可以選擇來鮮友大快朵頤

詳細食記👉[鮮友火鍋中清店]

品東西自助百匯

台中兆品酒店的品東西自助百匯在吃到飽界也頗富盛名

雖然食記年代久遠,但提供的自助餐點菜色應該相差不多,還是可做為參考

詳細食記👉[台中兆品品東西自助百匯]

南屯蕭爌肉飯北屯店

中清路可能因為鄰近交流道的緣故,所以賣爌肉飯之類的小吃店也不少

除了這家南屯蕭,附近還有一家大豐爌肉飯中清店,生意一樣強強滾

詳細食記👉[南屯蕭爌肉飯北屯店]

王爺王肉羹

位在中平路的王爺王肉羹也是中央公園附近吃小吃的好選擇

他們除了提供肉羹,還有許多銅板美食,早上開始營業,只開到下午2:00喔!

詳細食記👉[王爺王肉羹]

JAI宅水湳店

JAI宅水湳店就位在中清路肯德基旁邊,不過餐廳在二樓

他們提供好吃的義大利麵和燉飯,價格不貴,店內服務和氣氛都不錯

詳細食記👉[JAI宅水湳店]

台中中央公園住宿推薦

極光情境旅館

擁有多種房型的極光情境旅館其實就位在中央公園內

如果跟阿娜答來台中看煙火,不妨入住極光情境旅館,享受一下浪漫時光

住宿心得👉[極光情境旅館]

台中兆品酒店

兆品酒店集團向來都有一定口碑,台中兆品開業大約10年

不過地點在后庄路,沒有靠近車水馬龍的大馬路,反而可享有寧靜的住宿環境

這是去兆品酒店官網借來的房間照片,選擇還蠻多樣化的

不論你是要住雙人房,雙床房,三人房還是家庭房,兆品都能滿足需求喔!

台中中央公園景點推薦

中央公園特色飛航館

中央公園的遊客中心應該是史上最威的遊客中心了

因為來此不但有擬真度極高的機場大廳,還有一架退役飛機可以讓你進到機艙內參觀遊玩

這麼有趣的特色飛航館,除了中央公園遊客中心,應該找不出第二個

詳細遊記👉[中央公園特色飛航館]

水湳普普風濾色地景裝置藝術

這個水湳普普風濾色地景裝置藝術距離中央公園遊客中心相當近

也是個拍網美照的好地方,可以跟特色飛航館順道打包一起遊玩喔!

詳細遊記👉[水湳普普風濾色地景裝置藝術]

老樹公園

老樹公園也是此次國慶煙火觀賞最佳地點之一

因為它就位在經貿一路和中平路口,面積不算太大,但維護得很乾淨

這棵見證過水湳機場興衰的老榕樹就是老樹公園的主角

底下除了遊樂設施和健身器材,還建了一個步道供人行走

如果想看國慶煙火,這裡到不失為一個好去處喔!

詳細遊記👉[老樹公園]

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