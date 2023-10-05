【食￭蘆洲】丄青初食早午餐蘆洲總店/重新開幕!/美式鬆餅.早午餐拼盤必點/蘆洲網美系早午餐推薦/蘆洲下午茶

先前在蘆洲超級知名的網美氛圍早午餐店-上青初食

現在重新開幕了!位於蘆洲區中正路102號，改名"丄(音同上)青初食"

一樣是蒂芬妮綠色調為主，營業時間到下午3點，餐點選擇很多，不管是鹹食.拼盤.甜點.漢堡都有，一進去就是會選擇困難發作

再加上店內許多食材都是自製，調味很剛好不會過頭，另外即將推出可以買回家的"奶酥厚片"也很推薦喔!

店內

與前一家店一樣，丄青也是常常客滿，很多客人都要排隊等待，

特別提醒丄青"沒有提供廁所"如需要廁所須至旁邊便利商店唷

營業時間：⁡8：00－15：00（最後供餐14：15）⁡⁡⁡

雖然無提供廁所，但在門口居然貼心地設有洗手槽!

整間店還是一樣蒂芬妮綠色調，而且比前身店更加韓系網美喔!

每一桌上都設有Qrcode點餐，點完去櫃台結帳

菜單在這邊也看的到喔>>線上菜單點我

餐點

菜單在這邊也看的到喔>>線上菜單點我

我與朋友點了一輪丄青必吃的"酥皮蛋餅"系列，還有早午餐拼盤等等.最不能忘記的是"美式鬆餅"必吃!

不得不說，他們盤子都很好看耶XD

▼早午餐拼盤

我們選了"美式薯餅"口味，滿難相信這樣一盤只要155如此平價的價格!? 台北的拼盤價位都是直逼300元了 居然還有加上焦糖布丁?!

內容有:慢煎馬鈴薯絲.美式炒蛋.薯塊沙拉.焦糖布丁.厚切吐司

厚切吐司還有四種口味可以選:自製野莓醬.花生醬.海鹽奶油醬.榛果巧克力醬

我們選奶油醬，把一塊奶油抹開吃法很療癒耶，在許多韓系咖啡廳裡面也有看過這種奶油吃法，很時髦喔!

麵包邊被烤的脆脆香香的，搭奶油又不會太膩，濕與粹的交織，剛剛好的口感

慢煎馬鈴薯絲也很深得我心，不同於許多早餐店都是炸薯餅

馬鈴薯絲咬起來更有層次交替，脆脆的又有絲狀感，口感比純炸薯餅豐富，以及不會太有油膩感耶

生菜的部分搭的是胡麻醬，生菜也有少數水果，以拼盤來說他們的生菜算是很有誠意，不會只有一種生菜

另外還有焦糖布丁，吃起來也不會甜膩，就算當場吃不完帶走也很方便

有鹹.甜交替的餐點好佛心!

▼漢堡

我們選"小農菠菜牛"口味，丄青還貼心地給你手套，

內有:蕃茄.洋蔥.自製牛漢堡肉排.安佳起司菠菜

肉排的部分很嫩，而且比一般早午餐店看到的肉排還厚唷，相當的好吃!一點都不容易膩

加上菠菜以及洋蔥.蕃茄帶有菜香，可以與漢堡排達到一個很好的平衡口感

在漢堡皮的內部也有塗上起司，整口吃起來不會覺得很乾，我吃漢堡通常比較怕膩口，

但丄青的漢堡皮也很扎實又滿香的，是我少數吃完會想再吃一次的漢堡唷!

▼酥皮蛋餅

酥皮蛋餅是他們家必點的美食之一!薯條是我們另外加點C套餐(+59元)，還有附贈飲料唷

我們選塔香蛋餅口味，內餡有皮蛋加上自製蘿勒醬

一般比較少看到皮蛋會搭蘿勒醬，所以吃起來滿清爽耐吃的，脆脆的皮又QQ的內餡，讓人一口接一口

而且因為加入蘿勒醬的關係，讓台式皮蛋有一種義式風味，不會覺得很膩口耶

▼奶酥厚片

新甜食系列!使用他們家的自製奶酥醬，這個之後他們會出冷凍包!在家裡也可以直接烤來吃喔!大推

我們選靜岡抹茶奶酥，外皮烤得金黃酥脆，抹茶與奶酥結合得很好

咬到後面會有茶香跑出來，身為抹茶控吃得很開心，真的好想在家邊看電視邊來上一份厚片^^

▼美式鬆餅 (哈姆湘大推薦

超級必點!!!激推到不行的美式鬆餅，鬆餅皆附自製的奶油楓糖醬

小份是二片，最平價的是原味才79元! 大份的四片

我們選藍莓鬆餅，是店家自製藍莓醬，在鬆餅上面還有吃的到藍莓果粒，建議大家可以先吃個原味，

本來還怕藍莓會太酸，沒想到是藍莓香氣跑出來，果香感濃厚，不會有酸感

想要更濃郁的朋友可自行加上楓糖醬，口味更加濃郁，

最讓人驚喜的是鬆餅與鬆餅之間居然還有藍莓果粒在其中!!

我們很喜歡美式鬆餅本身的扎實與嫩之間交替，酥酥軟軟又熱熱的，每一口都好幸福!!

▼飲料

海鹽奶蓋紅茶(左): 喝第一口時，你會同時感受到奶蓋的奶香，以及紅茶的香濃和微苦的茶香，攪在一起喝完全就是變成奶茶

但我們覺得他奶蓋很厚很香，紅茶又很清爽，是百搭餐點的好選擇喔!

玫瑰蜜桃果茶(右):玫瑰味相當濃郁耶!而且聞起來就有很香的水蜜桃味，也不會很死甜

喝起來茶香與玫瑰味滿滿，很適合下午茶悠哉時段喝，個人非常喜歡喔!

心得

我與朋友非常滿意!!而且仔細一看丄青的價位都超級CP，份量也是令人滿意

早午餐拼盤的份量根本就跟台北300元餐點一樣，其他的漢堡大鬆餅.蛋餅都超級推薦，又美又好吃又平價又好拍照，激推啊!

唯一美中不足的是，真的是很多客人來，有時候位置要稍等，想排到位的朋友要提早過來搶耶

資訊

丄青初食蘆洲總店 ⁡⁡⁡

地址：新北市蘆洲區中正路102號⁡

電話：02-28474999⁡⁡⁡

營業時間：⁡8：00－15：00（最後供餐14：15）⁡⁡⁡

公休日：以粉絲團公佈為主⁡⁡

⁡⁡⁡

丄青初食桃園店⁡⁡⁡

地址：桃園市桃園區民富十一街39號⁡⁡⁡

電話：03-3564415⁡⁡⁡

營業時間：⁡⁡⁡

星期一～星期五 7：30－15：00⁡⁡⁡

星期六、星期日 8：00－15：00⁡⁡⁡

公休日：每週二（如有調整以粉絲團公佈為主）⁡⁡⁡

資訊

我是哈姆湘，是個鼠控插畫家~繪畫補教老師.繪畫.插圖部落客

繪圖合作相關請來信:hsiangmouse@gmail.com

部落格點我

粉絲團點我

IG點我

畫畫的相關教學點我