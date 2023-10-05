為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 大地酒店 北投奇岩一號(川湘菜)泡溫泉也有美食

大地酒店 北投奇岩一號(川湘菜)泡溫泉也有美食

2023-10-05 19:02:18 紫色微笑 人氣：113
share
星級窩客
窩客好文

紫色微笑

發表篇數：1240篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 北投區

造訪商家：大地酒店 中餐廳-奇岩一號
phone02-5551-8888 轉訂席組
place台北市北投區奇岩路1號2F
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

給個讚

上一篇介紹北投大地酒店的環境，獨立湯屋.大眾湯.水療SPA真的是度假的選擇。這篇要來介紹北投大地酒店美食饗宴!坐在這樣的位子用餐，很夢幻吧!!可別看大地酒店小巧又精緻，提供的餐點可多了呢，這次來以川湘菜為主的奇岩一號中餐廳，享用的川湘菜及早餐!另外，大地酒店飯店裡甚至還有月兒灣灣廳涮涮鍋，更別提一般酒店都會有的英式下午茶了，通通來品嘗一遍了!

北投大地酒店優惠券

  • kkday｜
  • klook｜

 

本文章重點(快速連結)

北投奇岩一號如何去?

  • 地址： 台北市北投區奇岩路1號
  • 電話02 5551 8888
  • 官網

北投奇岩一號 環境


這是中餐廳的包廂

我們這次入住可是大塊朵頤，享受了一泊四食!!!!
中餐廳的設計帶有幾分日式簡約的感覺
當天用餐時，還有不少公司選擇在此開會及用餐呢


小朋友也可以到光陰藏書閣借書來看，等餐的同時不會無聊
這兒提供的書籍可以轉移一下注意力，免得他們坐不住趴趴走
如此安靜許多，不會打擾到其他用餐的客人


小貝果認真地看著書中的圖畫，自己說著想像中的故事

小榛果則是~~大餐呢!!!?? 快來

北投奇岩一號 菜色推薦

奇岩一號中餐廳以川湘菜為主，因為我們人數不多，所以請他們為我們挑選幾道好菜


老皮嫩肉

這道菜好好吃，其實就是炸豆腐，外皮特意炸的比較偏硬
但裏面卻是軟嫩無比，搭配紅燒微辣的醬汁，燒的很入味，真的很不錯


千層耳片

豬耳朵是很多小吃店常看到的菜色，但經過處理，作為肉凍再切成薄片
無名小卒也可以登上舞台，成為耀眼明星

又軟又脆的口感很涮嘴


水煮牛肉

這道可是四川名菜~水煮牛

哈哈，可能是看我們有帶小孩吧，看似滿鍋紅艷的辣椒，其實辣度還好
應該是為我們而調整了一些吧


這牛肉可真是鮮嫩無比!!
當然囉，多種辣度融合其中，花椒香、辣椒香~~~味道濃郁
集多種麻辣鮮香於一鍋，香氣跟麻度都夠，真的好好吃，好下飯


左宗棠雞

嘿嘿，左宗棠雞之於湖南菜，也像是月亮蝦餅之於泰國菜一樣，都是在台灣發展出來的湖南菜!!
炸得微焦半熟的雞肉塊，再加入醬汁拌炒，就是一道名聞中外的左宗棠雞了
這也是道下飯好菜啊


XO高麗菜

XO醬的香氣櫬托出高麗菜的清甜!!!


這道也是有名的剁椒魚頭
味道濃郁，魚肉軟嫩細緻，讚!!


看起來，紅紅火火的，其實辣度是可以調整的
喜歡吃辣的朋友，一定要吩付廚房，改用正當的辣度，一定更過癮


膠質啊~~


還有，附上可以配魚頭湯汁吃得過癮的手工麵條，絕配!!
清炒芥蘭
吃完大菜後，來點蔬菜清爽又美味

這裏的川湘菜真的滿優質的
喜歡吃辣的朋友一定不能錯過這裏，而且環境又優雅迷人!!
適合聚餐也適合約會喔

感覺還沒結束?!
沒錯，還有精緻的英式下午茶及法式晚餐靜待分享喔

北投大地酒店優惠券

  • kkday｜
  • klook｜

大地酒店 附近景點美食推薦

大地酒店度假，臨近著名的綠建築北投圖書館北投溫泉博物館，可別忘了這些知名景點

★全文分享★  大地酒店 歡喜廳西餐廳》精緻的英式下午茶+法式浪漫晚餐~溫泉湯屋情人最佳選擇｜新北北投美食
北投大地酒店是精緻的溫泉酒店，其溫泉及光陰藏書閣無疑是飯店最大的亮點。這次來推薦大地酒店歡喜廳西餐廳精緻的英式下午茶、歡喜廳法式浪漫晚餐，好吃的令人難忘啊!北投大地酒店的美食
★全文分享★  大地酒店》光陰部落藏書閣，北投溫泉與風雅書卷味的結合~獨立湯屋.大眾湯.水療SPA｜新北北投溫泉住宿推薦
位於北投的大地酒店是精緻的溫泉酒店，光陰藏書閣無疑是飯店最大的亮點!挑高約有四樓高的光陰藏書閣，白天光線從天窗宣洩而下，入夜後，點亮了華麗的水晶吊燈，又別有一番風情，當我們步
★全文分享★  復興公園泡腳池(免門票)北投三大免費「溫泉泡腳池」離新北投捷運站最近走路5分鐘到，世界少有的「青磺泉」還有好玩溜滑梯
復興公園泡腳池位於台北市的北投區復興公園裡，是全世界唯二的「青磺泉」。台北北投有三個免費公園溫泉足湯，而復興公園泡腳池是最接近新北投捷運站足湯，下車只要5分鐘就到非常方便。旁
★全文分享★  苗榜》苗榜海芋園花園餐廳～賞海芋看繡球花吃土雞一次滿足(附停車場菜單)｜台北北投陽明山竹子湖景點
每到陽明山的各種花季，竹子湖這一帶都會變的更熱門，這次來到苗榜(苗榜海芋花園餐廳)有免費停車場，還有超大片的海芋田可以欣賞(繡球花也會接續登場)，同時滿足用餐與賞花需求，重點是餐
★全文分享★  名陽匍休閒農莊》海芋花海裡粉紅小車、木藤鞦韆超夢幻～療癒系打卡點一次收集｜台北北投陽明山竹子湖景點
海芋田、繡球花哪裡最好拍？！最多網美IG打卡是陽明山竹子湖的「名陽匍休閒農莊」，農場園區很大，也設計了幾個拍照點，真的好美啊。每年3~5月之間，夢幻海芋花海、粉紅氣球小車、木藤盪鞦
★全文分享★  地熱谷公園(免門票)全世界唯二青磺泉，淨手礦泉湯、女巫石瀑，環湖步道漫步欣賞夢幻藍湖水及白煙裊裊仙氣，十足的天然蒸氣Spa在這裡｜台北北投溫泉景點
地熱谷公園位於台北市的北投區，是全世界唯二的「青磺泉」。這裏又稱「地獄谷」，屬於硫酸鹽氯化物泉，如夢似幻的景色同時也擁有「磺泉玉霧」的美稱，在日據時代就聞名全台了，同時湖水
★全文分享★  北投老爺酒店》一泊二食加贈下午茶，不僅房內優質白磺溫泉泡滿滿，裸湯.運動水療池.館內外休閒活動課程全都免費，全台首家健康療癒系飯店超讚｜台北北投泡湯推薦
北投老爺酒店就位於台北北投捷運站出口附近，交通相當便利，同時也是全台首家健康療癒系飯店!! 北投地區擁有獨特的人文、自然風情。特別是獨有的溫泉文化更是全台聞名，隔天可以安排北投
★全文分享★  泉源公園溫泉泡腳池(免門票)世界唯二含有鐳元素的青磺泉，北投三大免費泡腳池中溫度最高的足湯，享受透明無色鐳泉，順遊磺港溪林蔭小徑散步～舒心又愜意
北投一日遊溫泉之旅我們來到免門票的泉源公園溫泉泡腳池，位於北投義方國小旁的公園區，擁有河形人工溫泉泡腳池，泉質是含有微量「鐳」元素的青磺泉，幾近透明無色。也是北投三大溫泉泡
★全文分享★  北投老爺酒店PURE歐式餐廳》享受歐義式料理搭配獨立溫泉湯屋～情人最佳浪漫之旅
我們這次入住置身在綠色山林之間的北投老爺酒店，在一樓PURE歐式餐廳美味的晚餐，這次入住經驗的很好，不僅房間內有溫泉池，飯店也有獨立溫泉湯屋，就像是個提供身心靈休憩的綠洲。泡個舒
★全文分享★  北投老爺酒店湯屋專案》乳白色白磺泉和風湯屋+PURE 歐式餐廳純味套餐，給自己放個假，讓身心靈放鬆一下
身處忙碌的都會叢林，偶而也要讓自己放鬆一下。北投老爺酒店湯屋泡湯是個不錯的好選擇。下了班搭個捷運就可以來到遠離都會塵囂，置身在綠色山林之間的北投老爺酒店，這裏的溫泉湯屋就像

交通資訊

給個讚

延伸閱讀

各縣市景點快速閱讀❯❯
檢舉
share
chevron_left

大地酒店》光陰部落藏書閣，北投溫泉與風雅書卷

大地酒店歡喜廳西餐廳》精緻的英式下午茶+法式

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
星級窩客
窩客好文

紫色微笑

發表篇數：1240篇

紫色微笑 ~ Ben & Jean 的饗樂生活...國內外旅遊／親子飯店／餐廳美食／DIY體驗／生活用品

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
巴蜀現撈-董記辣滷（台北西門店） 照片

巴蜀現撈-董記辣滷（台北西門店）

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市萬華區
吾二酸菜魚 照片

吾二酸菜魚

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
上膳若川 照片

上膳若川

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
芳珍蔬食 松山八德店 照片

芳珍蔬食 松山八德店

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市松山區
La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳 照片

La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳

4.00 (1人評鑑)

區域：台北市內湖區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up