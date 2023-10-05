大地酒店 北投奇岩一號(川湘菜)泡溫泉也有美食

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上一篇介紹北投大地酒店的環境，獨立湯屋.大眾湯.水療SPA真的是度假的選擇。這篇要來介紹北投大地酒店的美食饗宴!坐在這樣的位子用餐，很夢幻吧!!可別看大地酒店小巧又精緻，提供的餐點可多了呢，這次來以川湘菜為主的奇岩一號中餐廳，享用的川湘菜及早餐!另外，大地酒店飯店裡甚至還有月兒灣灣廳涮涮鍋，更別提一般酒店都會有的英式下午茶了，通通來品嘗一遍了!

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地址： 台北市北投區奇岩路1號

電話 ： 02 5551 8888

官網



這是中餐廳的包廂

我們這次入住可是大塊朵頤，享受了一泊四食!!!!

中餐廳的設計帶有幾分日式簡約的感覺

當天用餐時，還有不少公司選擇在此開會及用餐呢



小朋友也可以到光陰藏書閣借書來看，等餐的同時不會無聊

這兒提供的書籍可以轉移一下注意力，免得他們坐不住趴趴走

如此安靜許多，不會打擾到其他用餐的客人



小貝果認真地看著書中的圖畫，自己說著想像中的故事



小榛果則是~~大餐呢!!!?? 快來

奇岩一號中餐廳以川湘菜為主，因為我們人數不多，所以請他們為我們挑選幾道好菜



老皮嫩肉

這道菜好好吃，其實就是炸豆腐，外皮特意炸的比較偏硬

但裏面卻是軟嫩無比，搭配紅燒微辣的醬汁，燒的很入味，真的很不錯



千層耳片

豬耳朵是很多小吃店常看到的菜色，但經過處理，作為肉凍再切成薄片

無名小卒也可以登上舞台，成為耀眼明星

又軟又脆的口感很涮嘴



水煮牛肉

這道可是四川名菜~水煮牛

哈哈，可能是看我們有帶小孩吧，看似滿鍋紅艷的辣椒，其實辣度還好

應該是為我們而調整了一些吧



這牛肉可真是鮮嫩無比!!

當然囉，多種辣度融合其中，花椒香、辣椒香~~~味道濃郁

集多種麻辣鮮香於一鍋，香氣跟麻度都夠，真的好好吃，好下飯



左宗棠雞

嘿嘿，左宗棠雞之於湖南菜，也像是月亮蝦餅之於泰國菜一樣，都是在台灣發展出來的湖南菜!!

炸得微焦半熟的雞肉塊，再加入醬汁拌炒，就是一道名聞中外的左宗棠雞了

這也是道下飯好菜啊



XO高麗菜

XO醬的香氣櫬托出高麗菜的清甜!!!



這道也是有名的剁椒魚頭

味道濃郁，魚肉軟嫩細緻，讚!!



看起來，紅紅火火的，其實辣度是可以調整的

喜歡吃辣的朋友，一定要吩付廚房，改用正當的辣度，一定更過癮



膠質啊~~



還有，附上可以配魚頭湯汁吃得過癮的手工麵條，絕配!!





清炒芥蘭

吃完大菜後，來點蔬菜清爽又美味

這裏的川湘菜真的滿優質的

喜歡吃辣的朋友一定不能錯過這裏，而且環境又優雅迷人!!

適合聚餐也適合約會喔

感覺還沒結束?!

沒錯，還有精緻的英式下午茶及法式晚餐靜待分享喔

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