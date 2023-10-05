大地酒店 歡喜廳西餐廳》精緻的英式下午茶+法式浪漫晚餐~溫泉湯屋情人最佳選擇｜新北北投美食

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北投大地酒店是精緻的溫泉酒店，其溫泉及光陰藏書閣無疑是飯店最大的亮點。這次來推薦大地酒店歡喜廳西餐廳精緻的英式下午茶、歡喜廳法式浪漫晚餐，好吃的令人難忘啊!北投大地酒店的美食饗宴!還有奇岩一號中餐廳(川湘菜)的餐點也很棒喔!
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大地酒店 如何去?
- 地址： 台北市北投區奇岩路1號
- 電話：02 5551 8888
- 官網
大地酒店歡喜廳環境
白天的環境顯得更為明亮、高雅、舒適
來吃下午茶，大部份都是和三五好友相聚比較多
所以地點的選擇、環境的挑選也很重要
餐廳環境及氣氛真的很舒適高雅！！
大地酒店歡喜廳菜單
這是中午及晚間的套餐menu
大地酒店歡喜廳下午茶
三層點心、鹹點、甜點、水果
滿完整的英式下午茶
上層水果
鹹點組合
除了基本的三明治外，也多了麵包、薯條~~等不同的點心
甜點也滿多樣的
烤布雷、軟糖、雖然少了馬芬，但也有瑪德蓮哦
這裏的果汁真是現打的，非常新鮮
喝下午茶，一定要來杯紅茶呵
用完下午茶後，竟然還有口感鬆軟香甜的舒芙蕾呢
真是太滿足了!!!
北投大地酒店的下午茶真的很棒!
大地酒店歡喜廳 法式晚餐
有精采的下午茶不打緊，連晚餐也很精緻
而且有這個貼心的小靠枕，坐起來格外舒服
接著來介紹法式晚餐
這可是很完整的一套西餐!!
用高品質級的橄欖油與醋搭配，油與醋的搭配，吃起來不膩口
嚐得到食材本身的原味
有點像炙燒鮪魚生魚片，加上一旁略酸的醬汁，一小口但很滿足!!!
法式鄉村肉派很像是肉凍一樣
筊白筍是台灣常吃的蔬菜，經過這樣處理後，反倒變得高雅起來
而且這樣作法真的很不錯，吃的出蔬菜的清甜
橄欖與酸黃瓜，與肉派的結合，相得益彰
開胃前菜-北海道鮮貝薄片沙拉佐金佶醬汁
真的是開胃用的~雖然只有一點點，但味道表現也很精緻
牛肝菌菇濃湯
這牛肝菌菇的味道好香濃
湯品清澈但很有味，不油不膩，吃完好想再來一盤湯
口感軟爛的燉飯夾雜著松露特殊的氣味
口口滿足，也是很棒的一道
西餐對於海鮮的料理，更著重在食材原味的表現
這道不管是魚、蝦、干貝的風味都很棒!!
沾上一旁的奶油醬汁，口感更多了分滑順
另一道主菜，這一塊特級菲力絕對是經典啊
五分熟牛排，口感超級無敵軟嫩好吃!!
這道牛排可以打掛市面上一些專業的牛排館了!!!
醬汁的表現也不遑多讓，除了沾點鹽就好吃之外
沾上香濃醬汁也讓風味更上一層樓
現煮咖啡
大地酒店餐點很有水準，可惜這裏是市郊不在市區，要不然一定每天都高朋滿座!!
不過，這樣也好，來這裏泡湯，享受美味的餐點，這樣更有放鬆心情的效果
而且搭捷運後多走幾步路就到了，這樣更有出遊的感覺
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交通資訊
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