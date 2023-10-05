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大地酒店 歡喜廳西餐廳》精緻的英式下午茶+法式浪漫晚餐~溫泉湯屋情人最佳選擇｜新北北投美食

2023-10-05 19:02:19 紫色微笑 人氣：111
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紫色微笑

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文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 北投區

造訪商家：大地酒店 西餐廳-喜歡廳
phone02-5551-8888 轉訂席組
place台北市北投區奇岩路1號1F
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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北投大地酒店是精緻的溫泉酒店，其溫泉及光陰藏書閣無疑是飯店最大的亮點。這次來推薦大地酒店歡喜廳西餐廳精緻的英式下午茶、歡喜廳法式浪漫晚餐，好吃的令人難忘啊!北投大地酒店美食饗宴!還有奇岩一號中餐廳(川湘菜)的餐點也很棒喔!

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本文章重點(快速連結)

大地酒店 如何去?

  • 地址： 台北市北投區奇岩路1號
  • 電話02 5551 8888
  • 官網

大地酒店歡喜廳環境

白天的環境顯得更為明亮、高雅、舒適
來吃下午茶，大部份都是和三五好友相聚比較多
所以地點的選擇、環境的挑選也很重要

餐廳環境及氣氛真的很舒適高雅！！

大地酒店歡喜廳菜單

這是中午及晚間的套餐menu

大地酒店歡喜廳下午茶

 

三層點心、鹹點、甜點、水果
滿完整的英式下午茶

上層水果

鹹點組合
除了基本的三明治外，也多了麵包、薯條~~等不同的點心

甜點也滿多樣的
烤布雷、軟糖、雖然少了馬芬，但也有瑪德蓮哦

這裏的果汁真是現打的，非常新鮮

喝下午茶，一定要來杯紅茶呵

 

用完下午茶後，竟然還有口感鬆軟香甜的舒芙蕾呢
真是太滿足了!!!


小榛果吃得很滿意


小貝果這隻大螞蟻更開心

北投大地酒店的下午茶真的很棒!

大地酒店歡喜廳 法式晚餐

有精采的下午茶不打緊，連晚餐也很精緻
而且有這個貼心的小靠枕，坐起來格外舒服

接著來介紹法式晚餐

這可是很完整的一套西餐!!


手工麵包

用高品質級的橄欖油與醋搭配，油與醋的搭配，吃起來不膩口
嚐得到食材本身的原味


迎賓小點

有點像炙燒鮪魚生魚片，加上一旁略酸的醬汁，一小口但很滿足!!!


開胃前菜-法式鄉村肉派柚香筊白筍莎拉

法式鄉村肉派很像是肉凍一樣
筊白筍是台灣常吃的蔬菜，經過這樣處理後，反倒變得高雅起來
而且這樣作法真的很不錯，吃的出蔬菜的清甜

橄欖與酸黃瓜，與肉派的結合，相得益彰

開胃前菜-北海道鮮貝薄片沙拉佐金佶醬汁

真的是開胃用的~雖然只有一點點，但味道表現也很精緻


牛肝菌菇濃湯

這牛肝菌菇的味道好香濃


而且用的是卡布奇諾的作法~ 好好喝!!


北京烤鴨澄清湯附燻鴨胸

湯品清澈但很有味，不油不膩，吃完好想再來一盤湯


松露野菇燉飯

口感軟爛的燉飯夾雜著松露特殊的氣味
口口滿足，也是很棒的一道


主菜-什錦海鮮拼盤佐海膽奶油醬汁



西餐對於海鮮的料理，更著重在食材原味的表現
這道不管是魚、蝦、干貝的風味都很棒!!
沾上一旁的奶油醬汁，口感更多了分滑順


另一道主菜，這一塊特級菲力絕對是經典啊
五分熟牛排，口感超級無敵軟嫩好吃!!


這道牛排可以打掛市面上一些專業的牛排館了!!!
醬汁的表現也不遑多讓，除了沾點鹽就好吃之外
沾上香濃醬汁也讓風味更上一層樓


這甜點也很不賴吧!!
擺盤一樣不馬虎，口味也很不錯哦


有這樣的甜點作為ending，真的太棒了

現煮咖啡

大地酒店餐點很有水準，可惜這裏是市郊不在市區，要不然一定每天都高朋滿座!!
不過，這樣也好，來這裏泡湯，享受美味的餐點，這樣更有放鬆心情的效果
而且搭捷運後多走幾步路就到了，這樣更有出遊的感覺

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