2023東京自由行-東京河口湖高速巴士（富士急行)，搭乘交通攻略

從東京到河口湖有多樣化的交通
最簡單的方式有ＪＲ富士迴游可以從新宿直接到達
不過因為時刻表也不能玩好玩滿
要轉車又過於麻煩，於是選擇高速巴士來當交通方式
本篇依次介紹東京車站往河口湖，河口湖往新宿，訂購方式及相關資訊
會選擇從東京車站出發
是因為行程表中還有迪士尼樂園
住東京車站可以有的逛還有的吃
在交通方面又可以直達迪士尼及河口湖
讓人覺得非常方便
搭乘地點是在東京鋼鐵大樓
只要找到東京車站“八重州出口”
面對東京車站往右手邊走
第三棟高樓其實就是搭乘車的“鋼鐵大樓”
這裡有自動售票機之外還有各種餐廳
以及各式各樣的咖啡廳
在等車時也可以來這用餐
要上廁所之類的當然也沒問題
我們搭乘的是13:20出發，15:22到達河口湖車站
會這樣安排是可以在東京最後一刻check out
到達河口湖站之後又可以直接搭乘湖山亭接駁車
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富士急行巴士其實蠻準時就到的
預訂時就已經有選好座位
13:24出發，會經過富士急樂園等站，15:30到達河口湖站
車上有杯架以及餐桌
回程時則是要回新宿
行程的最後選擇新宿當然是為了逛街以及購物
行程安排有購物天才能夠讓人在前面認真走行程
搭車的月台是河口湖車站的"3號月台“往新宿
12:10為預定的發車時間
11:00退房又是最後一班的接駁車往河口湖車站
也是搭配的剛剛好
不過到車有延遲實際上是12:27才出發
回程的車上還看到有USB的插座還是讓人蠻開心的
在搭乘時也是有遇到過插隊的狀況
不過因為也都有選好座位了就碎嘴一下大媽就算了
要從東京往河口湖有多樣化的交通方式
有直達的富士迴游
或是須要轉車的JR
以及時間及班次上最多選擇的富士急行巴士
就各取所需了喔！
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