2023東京自由行-東京河口湖高速巴士（富士急行)，搭乘交通攻略

從東京到河口湖有多樣化的交通

最簡單的方式有ＪＲ富士迴游可以從新宿直接到達

不過因為時刻表也不能玩好玩滿

要轉車又過於麻煩，於是選擇高速巴士來當交通方式

本篇依次介紹東京車站往河口湖，河口湖往新宿，訂購方式及相關資訊

東京車站往河口湖

會選擇從東京車站出發

是因為行程表中還有迪士尼樂園

住東京車站可以有的逛還有的吃

在交通方面又可以直達迪士尼及河口湖

讓人覺得非常方便

搭乘地點是在東京鋼鐵大樓

只要找到東京車站“八重州出口”

面對東京車站往右手邊走

第三棟高樓其實就是搭乘車的“鋼鐵大樓”

這裡有自動售票機之外還有各種餐廳

以及各式各樣的咖啡廳

在等車時也可以來這用餐

要上廁所之類的當然也沒問題

我們搭乘的是13:20出發，15:22到達河口湖車站

會這樣安排是可以在東京最後一刻check out

到達河口湖站之後又可以直接搭乘湖山亭接駁車

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富士急行巴士其實蠻準時就到的

預訂時就已經有選好座位

13:24出發，會經過富士急樂園等站，15:30到達河口湖站

車上有杯架以及餐桌

在東京車站買好便當後就可以出發了喔～

回程時則是要回新宿

行程的最後選擇新宿當然是為了逛街以及購物

行程安排有購物天才能夠讓人在前面認真走行程

搭車的月台是河口湖車站的"3號月台“往新宿

12:10為預定的發車時間

11:00退房又是最後一班的接駁車往河口湖車站

也是搭配的剛剛好

不過到車有延遲實際上是12:27才出發

回程的車上還看到有USB的插座還是讓人蠻開心的

在搭乘時也是有遇到過插隊的狀況

不過因為也都有選好座位了就碎嘴一下大媽就算了

要下結論了喔！

要從東京往河口湖有多樣化的交通方式

有直達的富士迴游

或是須要轉車的JR

以及時間及班次上最多選擇的富士急行巴士

就各取所需了喔！

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