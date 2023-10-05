為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新開幕！吃到痛風的興安街美食胡饕米粉湯，鮮味十足！近南京復興捷運站，飲料暢飲甜不辣香又好吃

新開幕！吃到痛風的興安街美食胡饕米粉湯，鮮味十足！近南京復興捷運站，飲料暢飲甜不辣香又好吃

2023-10-05 19:15:04 D&W黑白雙搭 人氣：111
share
窩客好文

D&W黑白雙搭

發表篇數：491篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：胡饕米粉湯55年老店 台北興安店
place台北市中山區興安街78之12號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
按個讚支持D&W黑白雙搭

從迪化街發跡的胡饕米粉湯終於開到興安街啦！這家超過50年的老店色香味俱全，痛風版本的蛤蜊米粉湯更是讓人眼睛一亮，好吃又澎湃！

胡饕米粉湯環境地點

胡饕米粉湯的裝潢很新潮，但又帶著古早復古的感覺，裡面冷氣開的透心涼，真的很舒適。

這家新開幕的胡饕米粉湯就在興安街上，人潮絡繹不絕總是滿滿，點完餐倒了免費的紅茶，我們就等餐點上桌開吃啦！

痛風蛤蜊米粉湯 125元

我覺得他就是結合蛤蜊湯跟米粉湯的究極進化，蛤蜊多到很誇張，還拿一個空碗讓你放蛤蜊殼

看到這麼多的蛤蜊真的很過癮！而且胡饕米粉湯的蛤蜊相當新鮮，每一顆都飽滿又夠味

搭配米粉湯真的是絕配

粗米粉的米香很不錯，越嚼越香！那個大骨湯頭清澈卻很鮮！有點驚人阿~搭配那些蛤蜊簡直是海陸雙拼！

吃完滿滿一碗的蛤蜊小山

根本是男友補完計劃！今晚又不用睡了！

紅燒五花肉 70元

如果你喜歡傳統口味，那你一定不能錯過這個紅燒肉

皮酥肉嫩，紅燒香氣很不錯，是濃郁的~但他偏鹹一點，斟酌點吃啊

酥炸天婦羅 50元

胡饕的天婦羅也是久違的傳統口味，裡面還有牛蒡絲裹魚漿的那種~

不得不說這個天婦羅的鮮味很足！越吃越甜唉！

很值得點！

整體來說，Dong覺得傳統古早味的風味是保留的很到位！尤其是那個粗米粉，真的吃得出來米香，而且口味是懷念的味道啊！一邊吃就會一邊想起古早深夜吃路邊攤的米粉湯，看著熬著大骨的湯鍋一直滾，米粉另外滿滿一鍋熱氣奔騰的樣子，大家在路邊打餐桌搭配黑白切就是一餐，真的很推薦的台北美食。

店家/景點資訊

  • 店家名稱：胡饕米粉湯-興安店
  • 所在地址：104臺灣台北市中山區興安街78之12號1樓
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-23:00
  • 店家電話：02 2517 8917
  • 評價：★★★★★


交通資訊

按個讚支持D&W黑白雙搭

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

饒河街必吃台南陽春麵，古早味肉燥唇齒留香，現
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

D&W黑白雙搭

發表篇數：491篇

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
闔家小館 照片

闔家小館

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
江家深澳小漁村海鮮料理 照片

江家深澳小漁村海鮮料理

4.90 (2人評鑑)

區域：台北市中山區
大安站那邊 照片

大安站那邊

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
台南無刺虱目魚(四平街) 照片

台南無刺虱目魚(四平街)

4.05 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
老童小吃部 照片

老童小吃部

4.00 (1人評鑑)

區域：台北市大同區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up