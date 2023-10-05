新開幕！吃到痛風的興安街美食胡饕米粉湯，鮮味十足！近南京復興捷運站，飲料暢飲甜不辣香又好吃

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從迪化街發跡的胡饕米粉湯終於開到興安街啦！這家超過50年的老店色香味俱全，痛風版本的蛤蜊米粉湯更是讓人眼睛一亮，好吃又澎湃！
胡饕米粉湯環境地點
胡饕米粉湯的裝潢很新潮，但又帶著古早復古的感覺，裡面冷氣開的透心涼，真的很舒適。
這家新開幕的胡饕米粉湯就在興安街上，人潮絡繹不絕總是滿滿，點完餐倒了免費的紅茶，我們就等餐點上桌開吃啦！
痛風蛤蜊米粉湯 125元
我覺得他就是結合蛤蜊湯跟米粉湯的究極進化，蛤蜊多到很誇張，還拿一個空碗讓你放蛤蜊殼
看到這麼多的蛤蜊真的很過癮！而且胡饕米粉湯的蛤蜊相當新鮮，每一顆都飽滿又夠味
搭配米粉湯真的是絕配
粗米粉的米香很不錯，越嚼越香！那個大骨湯頭清澈卻很鮮！有點驚人阿~搭配那些蛤蜊簡直是海陸雙拼！
吃完滿滿一碗的蛤蜊小山
根本是男友補完計劃！今晚又不用睡了！
紅燒五花肉 70元
如果你喜歡傳統口味，那你一定不能錯過這個紅燒肉
皮酥肉嫩，紅燒香氣很不錯，是濃郁的~但他偏鹹一點，斟酌點吃啊
酥炸天婦羅 50元
胡饕的天婦羅也是久違的傳統口味，裡面還有牛蒡絲裹魚漿的那種~
不得不說這個天婦羅的鮮味很足！越吃越甜唉！
很值得點！
整體來說，Dong覺得傳統古早味的風味是保留的很到位！尤其是那個粗米粉，真的吃得出來米香，而且口味是懷念的味道啊！一邊吃就會一邊想起古早深夜吃路邊攤的米粉湯，看著熬著大骨的湯鍋一直滾，米粉另外滿滿一鍋熱氣奔騰的樣子，大家在路邊打餐桌搭配黑白切就是一餐，真的很推薦的台北美食。
店家/景點資訊
- 店家名稱：胡饕米粉湯-興安店
- 所在地址：104臺灣台北市中山區興安街78之12號1樓
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-23:00
- 店家電話：02 2517 8917
- 評價：★★★★★
交通資訊
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