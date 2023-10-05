【台灣，桃園市，大溪區】大溪老街「假日限定」的港式點心店～大溪港式點心，可能是自己吃過最便宜的港式飲

|大溪港式點心
好久沒去大溪老街逛逛了，
一般來說，我們是會避開週六、日與假日的時候前往大溪，
因為害怕人擠人；
但也因此錯過了這間只有週六、日與假日才營業的港式點心店，
「大溪港式點心」是不少人相傳中的隱藏店；
中秋節假期，我們則是無聊到大溪逛逛走走，
路過了這間人潮挺多的「大溪港式點心」。
大溪港式點心
地址：335桃園市大溪區登龍路88巷19號
電話：0932932089
營業時間：星期六、星期日11:30–18:30（國定假日可能會營業）
店休日：星期一、二、三、四、五
|大溪港式點心
好奇的我們，就記下了，等會看完夕陽後再來吃，
哈哈哈，其實是等吃完，回家準備分享給大家時，
才知道，原來「大溪港式點心」是有多難得才能吃得到，
一週只開兩天，週六、週日；
記得那天，我們還在吃的時候，
老闆娘已經在收東西，也跟我們說，別急慢慢吃，
今天要早點打烊，回家烤肉；
對了，平時是賣完就打烊嚕。
嗯，昨天中秋節已經烤了一天，但還有肉，所以今天繼續烤....
哈哈哈，我就像是熟客一般，跟老闆娘聊起天.....
嗯，好居家的一家店，據說工作人員還都是家人呀！
其實，有點好奇這一家人，平時有沒有上班呢？
不然，店怎麼只開週六、日呢？
那日，我們運氣挺好，有位置，且在我們進來之後不久就不收客了；
對了，「大溪港式點心」很棒的是，即使生意超好，
客人超多的，但服務態度好好，客氣又有禮貌，
這也讓我超意外的！！！
|大溪港式點心菜單
也因為沒有做功課，對我們來說，來到「大溪港式點心」覺得很新鮮，
也很新奇，環境不怎麼樣的小店，怎生意這..麼好呢？
哇！當我看到大溪港式點心菜單時，我差一點叫了出來，
這...也太便宜了吧！！
我很疑惑，這....能吃到些什麼呢？
說真的，這樣的價格與食物，CP值也未免太...高，
我每樣都想吃，
但只有兩人，能點的有限；
|大溪港式點心 魚翅餃
我們點了好多樣，還點了茶水，
結帳時395元，還狐疑著老闆你有沒有算錯呢？
這....也太便宜了吧？！
這....應該是自己吃過最便宜的港式飲茶了吧！！
|大溪港式點心
真是訝異極了，這個大溪老街假日限定的隱藏版老店「大溪港式點心」
真的很...厲害；當我PO出來時，還有朋友說「漲價」了！
天呀！那...以前是有多便宜呢？
皮皮則說：港式飲茶的利潤是有多高？.....
|大溪港式點心 蝦餃
蝦餃（NT65元），有四個，
這價格也太.....佛心了吧！
不要以為它便宜就很隨便嚕，
這....還真是不馬乎呦
新鮮的蝦仁，完整一隻包裹在裡頭
哇！這...也太讓人意外了！！
我跟皮皮一人可以吃兩個，真棒，
跟不少地方都只有三個，我們還要分一半，
這裡也太.....便宜了吧！！
|大溪港式點心 燒賣
燒賣（NT50元），有四個，
哇！好...飽滿，用料也真是不馬乎，
鮮甜的滋味入口，
這還挺有古老的味道；
各個都相當飽滿，讓人吃得好滿足呀！！
魚翅餃（NT50元），也是有四個，
哇！！這.....也是一眼就吸引目光，好飽滿呀！！
這...也太有誠意了吧？！
入口後，也比預期的美味，
吃得到豬肉與蔬菜的清甜，
那數不清的折數，也讓魚翅餃外觀很美麗；
嗯，今天本沒有要拍照跟這一篇的，
所以，以吃為主，隨便拍拍，隨便紀錄嚕（笑）
|大溪港式點心 排骨
排骨（NT50元），這....也是佛心價吧？！
看到很多人點鳳爪，但因雲跟皮皮都不吃鳳爪，
我喜歡吃粉蒸排骨，所以點了排骨囉
這也是讓人有點意外，有點微甜，不會過於油膩的排骨，
自己還挺喜歡的，皮皮也少見了多吃了好幾塊，
嗯，是我們喜歡的味道呦
|大溪港式點心 牛肉丸
牛肉丸（NT50元），滿滿三大個，把蒸籠都給擠滿了；
這....牛肉丸算是蒸煮得比較軟嫩，但咬起來還是有點嚼勁，
裡頭有著淡淡的蔬菜香，還有芹菜提味，
並不會油膩，也相當容易入口，
哇！這.....沒想到不起眼，但也挺好吃的呦
哈哈哈，這樣的價格，有這樣的品質，
真的是有讓我們驚豔呀！
|大溪港式點心 香菇雞湯
嗯，還點了香菇雞湯（NT50元）
這....如果是清湯或是簡單的湯，
我想，我也不會怎樣，
但沒想到裡頭還有燉煮到入口極化的小雞腿，
且還真是有不少香菇，
這.....真的太有誠意了吧？！
且入口時，好喝，簡單的雞湯味，
也是純粹的美味，喜歡！
嗯，相信其他的湯，應該也會不錯吧？！
|大溪港式點心 炸春捲
一直想點腸粉，但我們兩人，真的有點多；
加上之前在大溪老街上已經隨便吃喝，
且剛還喝了個下午茶，只好下次再點嚕；
但之後聽到傳來炸著春捲的香氣與聲音，
還是忍不住去跟老闆加點了一份炸春捲（NT50元）
哇！這......也是簡單的小食，
一份三條，有對切，意外的美味呀！！
如果能用炸米條（NT40元）當甜點來收胃，
那久太美好了，可惜今日賣完嚕
春捲也是現點現炸，
哇！上桌時，香氣迷人，
酥脆的外皮，入口，燙.....，
咬下去後，裡頭的蔬菜與肉汁流出，
燙口，卻讓人停不下來，
哈哈哈，終於懂了，為何大家桌上都一份；
剛才，老闆娘還問老闆，還有炸春捲嗎？
嗯，還好還有，今日才有機會吃到。
我們點了普菊（NT30元）一壺，可以回沖；
哈哈，其實已經飽到都沒啥喝茶，
好奇打開茶壺看了一下，是茶葉不是茶包，
真的有菊花在茶湯裡呀！！
哈哈哈，誤打誤撞的大溪隱藏版美食，
週六、日，假日限定「大溪港式點心」
如果朋友們在週末時前往，別忘了去試試哦！
嗯，真心覺得這裡是佛心價，
應該是自己曾經吃過最便宜的港式點心跟港式飲茶嚕
...............................吃喝玩樂，沒有終點
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