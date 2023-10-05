【台灣，桃園市，大溪區】大溪老街「假日限定」的港式點心店～大溪港式點心，可能是自己吃過最便宜的港式飲





大溪港式點心

好久沒去大溪老街逛逛了，

一般來說，我們是會避開週六、日與假日的時候前往大溪，

因為害怕人擠人；

但也因此錯過了這間只有週六、日與假日才營業的港式點心店，

「大溪港式點心」是不少人相傳中的隱藏店；

中秋節假期，我們則是無聊到大溪逛逛走走，

路過了這間人潮挺多的「大溪港式點心」。

大溪港式點心

地址：335桃園市大溪區登龍路88巷19號

電話：0932932089

營業時間：星期六、星期日11:30–18:30（國定假日可能會營業）

店休日：星期一、二、三、四、五

大溪港式點心

好奇的我們，就記下了，等會看完夕陽後再來吃，

哈哈哈，其實是等吃完，回家準備分享給大家時，

才知道，原來「大溪港式點心」是有多難得才能吃得到，

一週只開兩天，週六、週日；

記得那天，我們還在吃的時候，

老闆娘已經在收東西，也跟我們說，別急慢慢吃，

今天要早點打烊，回家烤肉；

對了，平時是賣完就打烊嚕。

嗯，昨天中秋節已經烤了一天，但還有肉，所以今天繼續烤....

哈哈哈，我就像是熟客一般，跟老闆娘聊起天.....

嗯，好居家的一家店，據說工作人員還都是家人呀！

其實，有點好奇這一家人，平時有沒有上班呢？

不然，店怎麼只開週六、日呢？

那日，我們運氣挺好，有位置，且在我們進來之後不久就不收客了；

對了，「大溪港式點心」很棒的是，即使生意超好，

客人超多的，但服務態度好好，客氣又有禮貌，

這也讓我超意外的！！！

大溪港式點心菜單

也因為沒有做功課，對我們來說，來到「大溪港式點心」覺得很新鮮，

也很新奇，環境不怎麼樣的小店，怎生意這..麼好呢？

哇！當我看到大溪港式點心菜單時，我差一點叫了出來，

這...也太便宜了吧！！

我很疑惑，這....能吃到些什麼呢？

說真的，這樣的價格與食物，CP值也未免太...高，

我每樣都想吃，

但只有兩人，能點的有限；

大溪港式點心 魚翅餃

我們點了好多樣，還點了茶水，

結帳時395元，還狐疑著老闆你有沒有算錯呢？

這....也太便宜了吧？！

這....應該是自己吃過最便宜的港式飲茶了吧！！

大溪港式點心

真是訝異極了，這個大溪老街假日限定的隱藏版老店「大溪港式點心」

真的很...厲害；當我PO出來時，還有朋友說「漲價」了！

天呀！那...以前是有多便宜呢？

皮皮則說：港式飲茶的利潤是有多高？.....

大溪港式點心 蝦餃

蝦餃（NT65元），有四個，

這價格也太.....佛心了吧！

不要以為它便宜就很隨便嚕，

這....還真是不馬乎呦

新鮮的蝦仁，完整一隻包裹在裡頭

哇！這...也太讓人意外了！！

我跟皮皮一人可以吃兩個，真棒，

跟不少地方都只有三個，我們還要分一半，

這裡也太.....便宜了吧！！

大溪港式點心 燒賣

燒賣（NT50元），有四個，

哇！好...飽滿，用料也真是不馬乎，

鮮甜的滋味入口，

這還挺有古老的味道；

各個都相當飽滿，讓人吃得好滿足呀！！

魚翅餃（NT50元），也是有四個，

哇！！這.....也是一眼就吸引目光，好飽滿呀！！

這...也太有誠意了吧？！

入口後，也比預期的美味，

吃得到豬肉與蔬菜的清甜，

那數不清的折數，也讓魚翅餃外觀很美麗；

嗯，今天本沒有要拍照跟這一篇的，

所以，以吃為主，隨便拍拍，隨便紀錄嚕（笑）

大溪港式點心 排骨

排骨（NT50元），這....也是佛心價吧？！

看到很多人點鳳爪，但因雲跟皮皮都不吃鳳爪，

我喜歡吃粉蒸排骨，所以點了排骨囉

這也是讓人有點意外，有點微甜，不會過於油膩的排骨，

自己還挺喜歡的，皮皮也少見了多吃了好幾塊，

嗯，是我們喜歡的味道呦

大溪港式點心 牛肉丸

牛肉丸（NT50元），滿滿三大個，把蒸籠都給擠滿了；

這....牛肉丸算是蒸煮得比較軟嫩，但咬起來還是有點嚼勁，

裡頭有著淡淡的蔬菜香，還有芹菜提味，

並不會油膩，也相當容易入口，

哇！這.....沒想到不起眼，但也挺好吃的呦

哈哈哈，這樣的價格，有這樣的品質，

真的是有讓我們驚豔呀！

大溪港式點心 香菇雞湯

嗯，還點了香菇雞湯（NT50元）

這....如果是清湯或是簡單的湯，

我想，我也不會怎樣，

但沒想到裡頭還有燉煮到入口極化的小雞腿，

且還真是有不少香菇，

這.....真的太有誠意了吧？！

且入口時，好喝，簡單的雞湯味，

也是純粹的美味，喜歡！

嗯，相信其他的湯，應該也會不錯吧？！

大溪港式點心 炸春捲

一直想點腸粉，但我們兩人，真的有點多；

加上之前在大溪老街上已經隨便吃喝，

且剛還喝了個下午茶，只好下次再點嚕；

但之後聽到傳來炸著春捲的香氣與聲音，

還是忍不住去跟老闆加點了一份炸春捲（NT50元）

哇！這......也是簡單的小食，

一份三條，有對切，意外的美味呀！！

如果能用炸米條（NT40元）當甜點來收胃，

那久太美好了，可惜今日賣完嚕

春捲也是現點現炸，

哇！上桌時，香氣迷人，

酥脆的外皮，入口，燙.....，

咬下去後，裡頭的蔬菜與肉汁流出，

燙口，卻讓人停不下來，

哈哈哈，終於懂了，為何大家桌上都一份；

剛才，老闆娘還問老闆，還有炸春捲嗎？

嗯，還好還有，今日才有機會吃到。

我們點了普菊（NT30元）一壺，可以回沖；

哈哈，其實已經飽到都沒啥喝茶，

好奇打開茶壺看了一下，是茶葉不是茶包，

真的有菊花在茶湯裡呀！！

哈哈哈，誤打誤撞的大溪隱藏版美食，

週六、日，假日限定「大溪港式點心」

如果朋友們在週末時前往，別忘了去試試哦！

嗯，真心覺得這裡是佛心價，

應該是自己曾經吃過最便宜的港式點心跟港式飲茶嚕

...............................吃喝玩樂，沒有終點

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