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梨花和牛放題 x 1299元起A5和牛隨你吃！1699元起加碼帝王蟹楓葉蟹吃到飽

2023-10-05 19:20:05 高雄旅遊王 人氣：142
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：226篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 左營區

造訪商家：梨花 A5和牛放題
place高雄市左營區安吉街468號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 24 小時 ago 在〈梨花和牛放題 x 1299元起A5和牛隨你吃！1699元起加碼帝王蟹松葉蟹吃到飽〉中留言功能已關閉

 

目錄：點文字快速索引

  梨花A5和牛放題 RINKA Nabemono 店內外環境


▲▼梨花純白兩層雙店面建築格外顯眼，有自己的專用停車場，離捷運巨蛋站走路過來只要三分鐘。


▲▼店內以繽紛色彩和波希米亞風格為主題的火鍋店。店內裝潢以大量的竹編、叢林壁畫與波希米雅風營造出超美用餐環境！

▲▼除了有２～４人的座位區，也有１０～１４人的長桌座位區。總共提供90幾席座位，店內還提供兒童座椅。而且營業到晚上12:00，晚餐、消夜時段肚子餓不怕沒地方去。

梨花A5和牛放題 RINKA Nabemono 菜單


▲餐點有極上澳洲和牛、日本A5和牛特選、特上日本國產和牛、宜蘭胭脂蝦(依季節更換)、日本A5和牛霜降、北海道帝王蟹、日本A5和牛肋眼、美國特選無骨牛小排、背海八松葉蟹腳(活動限定)、日本A5和牛霜降、日本A5和牛雪花、西班牙伊比利豚、和牛牛肉丸、生機千張豆紙等精選食材，還有六種湯頭可以選擇，其他自助吧還有哈根達斯、莫凡比冰淇淋、TWININGS的12款茶包、海尼根生啤酒等等，都是吃到飽的哦！

梨花A5和牛放題 RINKA Nabemono 價位


▲價位從近江之宴的午餐1299元起到神戶之宴的晚餐與假日1899元不等，這樣子的價格就能享有日本A5和牛吃到飽與帝王蟹吃到飽，很划算呀！

梨花A5和牛放題 RINKA Nabemono 餐點介紹

近江之宴

先介紹以下兩款是近江之宴就能吃的到的肉品，分別是A5和牛特選與極上澳洲和牛囉！

日本A5和牛特選


▲A5和牛特選是1299元起的近江之宴就能吃的到了，以前吃和牛都是克克計較，現在來梨花讓你吃到飽啦！A5和牛的肉質等級是根據脂肪交雜度、肉的色澤、肉的緊實度和脂肪的色澤與質地四個項目評分，每個項目都要達到5分才能獲得A5的稱號。


▲▼A5和牛的肉質不僅油花美麗，而且肉色鮮紅、肉質細緻、脂肪色澤乳白，入口即化，香氣濃郁，是肉食愛好者的極致享受。

極上澳洲和牛


▲極上澳洲和牛是由日本純種和牛與安格斯黑牛培育而成，飼養過程中不使用抗生素或荷爾蒙，並且給予穀物飼料，讓牛隻有足夠的活動空間和無壓力的環境，以保持肉質的優良品質，它的特點是肉質軟嫩，油花細緻，香氣濃郁，口感滑順。

松板之宴

再來是的松板之宴多了三款肉品，分別是特上日本國產和牛、宜蘭胭脂蝦與日本A5和牛霜降。

特上日本國產和牛

宜蘭胭脂蝦


▲▼宜蘭胭脂蝦真是誇張啊！整隻蝦尺寸超大呢～蝦身的粗度也是很驚人，因為是生食級的，所以建議煮2分鐘就好，口感雖沒有像草蝦的肉質Q彈，但是甜美的程度卻勝過草蝦啊！可能是尺寸較大，蝦頭的蝦膏也是誇張多啊～瞬間變蝦膏富翁啊哈哈！

日本A5和牛霜降


▲▼光看就已經流口水了啊～和牛霜降的油脂非常豐富，豐富的油脂直接化在口中的滋味，真的非常美味，我是直接原地升天啊！

神戶之宴

接下來是最高等級的「神戶之宴」囉，比松板之宴又多了四品，共81款菜色，很推薦就直上這個等級了，多了「北海道帝王蟹」、「美國特選無骨牛小排」、「日本A5和牛雪花」與「北海道松葉蟹腳」、「日本A5和牛肋眼」。

北海道帝王蟹

▲▼世界上的蟹超過五千種，最頂級的就是來自北海道顎次克海的帝王蟹，蟹肉飽滿多汁非常的好吃呀，而且肉質Q彈，保留了天然海味與完整的營養，簡單煮過就很鮮甜美味，根本是仙人的食物呀！


▲除了基本的昆布鍋煮之外，搭配不同的湯頭也很美味。

北海道松葉蟹腳(活動限定)

▲▼與帝王蟹同場加映的是松葉蟹腳，比起帝王蟹的粗獷，松葉蟹的肉質更為細緻，味道更為鮮甜，吃起來也更為優雅幾分了，記得到自助餐具區拿專用的剪刀，不要傻傻的用嘴巴咬，畢竟時間就是金錢，拆蟹腳的速度愈快，就能吃的愈多囉！

日本A5和牛雪花


▲▼雪花牛的部份還會加上一些金箔點綴，更添高級感，跟霜降肉還滿像的，但油花分布較多，脂肪含量高，因此口感更細膩，入口即化。A5和牛雪花的油花也更容易融入肉質中，使得肉質更加鮮嫩多汁，吃完後讓人猶如置身天堂。

A5和牛肋眼


▲別小看這肋眼的部位，雖然油花沒有雪花牛那麼漂亮，但內行都知道這是上等的部位，肋眼的筋肉脂肪與油筋脂肪比例適中，柔嫩的蛋白質加上大理路紋脂肪，油嫩有咬勁，切成薄片煮火鍋很速配，創造出美味絕倫滋味的行家首選呀！

美國特選無骨牛小排


▲吃完細緻的和牛後，再來轉換品嚐美國特選的無骨牛小排。


▲肥滋滋的牛小排不同煮什麼湯頭都很適合，稍微燙一下就可以享用了，粉嫩粉嫩的口感，水嫩多汁，咬下一口好似置身仙境般的美麗。

其他肉品

除了以上的精選肉品外，其他肉品類還有

美國特選濕式熟成牛、台豚梅聯、西班牙伊比利豚、伊比利腹松板、紐西蘭小羔羊、十八養場紅玉雞腿。


▲伊比利豬是西班牙的國寶級黑豬品種，它們的祖先是歐洲野豬，具有獨特的基因，能將食物中的油脂儲存在肌肉中，形成美麗的油花。

其他海鮮

▲▼海鮮更是梨花的強項，有鑽石蝦、天使紅蝦、迷你章魚、磯岸鮑魚、紐西蘭淡菜、播磨生蠔、台灣文蛤、紅條石斑、軟絲、北海道帆立貝。

火鍋料

有香滷肥腸、香滷牛筋、香滷蜂巢肚、招牌滷鴨血、招牌滷豆腐、手工魚冊、手工魚餃、手工蛋餃、鮮味蝦滑、起司包、黃金魚蛋、黑豬貢丸、生機豆包、凍豆腐、和牛牛肉丸、日式蟹、龍蝦沙拉、老油條、生機千張豆紙。

時蔬類


▲青江菜、福山萵苣、水蓮、杏鮑菇、金針菇、鴻喜菇、美人菇、高麗菜、東北酸白菜、娃娃菜、芋頭、玉米筍、玉米、大黃瓜、南瓜、雲耳

加碼推薦 – 和牛肉燥飯


▲和牛肉燥通常由和牛絞肉、醬油、糖、油、蔥、蒜等食材製成，經過長時間熬煮，肉燥軟嫩入味，香氣濃郁。

海尼根生啤

莫凡比冰淇淋MOVENPICK


▲莫凡比的冰淇淋採用優質的牛奶、奶油和新鮮水果等原料，經過精湛的製作工藝，保留了原料的鮮美。莫凡比的冰淇淋口感醇香，口味豐富，是冰淇淋愛好者的理想選擇。

哈根達斯冰淇淋


▲▼哈根達斯創立於1921年，是全球知名的冰淇淋品牌，以高品質原料和濃郁的口感而聞名。哈根達斯的冰淇淋採用新鮮奶油、牛奶和糖製成，不含人工色素和香料，奶味很濃。

TWININGS


▲TWININGS是英國最古老的茶葉品牌之一，創立於1706年，至今已有超過300年的歷史。TWININGS的茶葉以品質優良、口味多樣而聞名，在全球擁有眾多粉絲。個人最愛喝他們家的伯爵茶，以佛手柑精油調味，口感清爽，帶有柑橘的香氣。

梨花A5和牛放題 RINKA Nabemono 湯頭


▲▼共有六種湯頭，今天點的是水炊昆布與壹O叄蝦皇兩種湯頭。

水炊昆布


▲水炊昆布湯頭是花花世界火鍋的招牌湯頭，由昆布、柴魚熬製而成，湯頭清澈甘甜，能把食材的美味發揮到淋漓盡致，非常適合搭配肉品或海鮮。

壹O叄蝦皇


▲103歲新加坡奶奶的獨門手藝，以108度高溫油煉大量海蝦，在湯鍋裡慢火纒綿五小時以上，加上多種濃郁辛香料完美融合，湯頭鮮甜濃郁，非常適合搭配海鮮。

東北酸白菜

選用東北大白菜並在太陽下曬幾天，再一層一層地鋪在酸菜缸裡擺放整齊，最後在上方壓上大石頭，醃製過程以手工自然發群而成，口感極佳。

秘制麻辣

秘制麻辣湯底用上小燈龍椒、二莉條及辣味出眾的子彈頭，以麻癮辣。用上白豆蔻、草粿等中藥煞煮，再靜止一週發酵湯底，讓人吃得舒服，是會上癮的味道。

新疆孜然

孜然鍋選用新疆特產孜然與數十種漢藥材，搭配熬製四小時而成的湯頭鮮美甘甜，讓各種食材不需沾醬就極富滋味。

養顏牛蒡

嚴選培養歷史四十餘年的台南將軍黃金牛蒡。牛蒡性温、味甘無毒，通十二經脈、除五臟惡氣，可排除人體毒素，同時進行滋補調理，符合中醫「一滋一補」的理論。

梨花A5和牛放題 RINKA Nabemono 特色

  1. 北海道帝王蟹：來自北海道的帝王蟹，肉質肥美，口感鮮甜。
  2. 松葉蟹：來自日本的松葉蟹，蟹黃飽滿，蟹膏濃郁。
  3. A5和牛：日本頂級和牛，肉質軟嫩，油花分布均勻。

梨花A5和牛放題 RINKA Nabemono 評價

梨花帝王蟹松葉蟹A5和牛吃到飽在網路上的評價普遍良好，許多網友都讚賞餐廳的食材新鮮、口感美味，以及用餐環境舒適。

梨花A5和牛放題 RINKA Nabemono 網友評價

「食材新鮮，味道好，服務也很好，很適合聚餐。」
「帝王蟹和松葉蟹都很肥美，A5和牛也非常嫩，很值得一試。」
「用餐環境寬敞舒適，很適合一家大小一起用餐。」

梨花A5和牛放題 RINKA Nabemono 營業資訊


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