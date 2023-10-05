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｜台北美食｜le beaujour芃卓｜新入選米其林指南 整天都能享受法式餐點

2023-10-05 19:25:05 愛吃女子 人氣：103
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窩客好文

愛吃女子

發表篇數：26篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：le beaujour 芃卓法式餐廳
place台北市中山區南京東路二段118號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位於大安區的le beaujour芃卓法式餐廳，為寶成前董座創立的「寶元紀」旗下餐廳，其主廚是曾在侯布雄的江丕禮，並邀請亞洲最佳女主廚陳嵐舒擔任廚藝顧問，將旗下茶道與法餐融合，並以All Fine Dining為主軸，讓人們一整天都能享用法餐盛宴。

  1. 環境介紹
  2. 餐點介紹
    1. 大紅袍｜琴酒｜桑椹｜黑櫻桃
    2. 手工麵包｜法國柏迪耶手工奶油
    3. 濃湯
    4. 香草青魽魚｜雙鱘魚子醬｜胡椒油｜酪梨｜糯米椒
    5. 法式酥皮肉派|肥鴨肝｜香蕈｜酸瓜香草醬
    6. 螯蝦｜白蘆筍｜蕈菇｜野米｜五香
    7. 熟成玫瑰玉露鴨胸｜甘藍菜｜鴨肝醋醬｜乾蔥
  3. 結語
  4. 餐廳資訊

環境介紹

不算顯眼的入口，門後卻別有洞天。室內空間邀請邀請擔任Rosewood瑰麗酒店設計師Lillian Wu Studio打造，將紐約時髦風尚與法式慵懶揉和成舒適放鬆的當代空間，一致性的色調，大面積的米白色基調佐以花卉等繁華圖案，整體空間有種低調卻華麗的風範。

來到這裡不僅提供舒適的晚餐盛宴，主打all fine dining讓人一整天都能吃到美味的料理。白天則提供早午餐跟下午茶，週間跟週末的菜單也稍有不同。

入門後即可看到半開放式廚房，備餐、擺盤清晰可見。柔和的色系加上微暗的燈光，讓人放下一身疲憊彷彿回家般的慵懶。

餐廳總共分一、二樓，一樓採開放式空間，整體寬闊，座位也比較多，除了四人座之外也有沙發區，轉角的設計很適合三五好友在這裡暢快聊天。二樓則是多人座位，比較適合包場或是8人以上聚會。

廁所裡繁華低調的壁紙配上舒適的暗棕色調，整體沈靜內斂，也貼心的提供衣物噴霧與毛巾，真的有種賓至如歸的感覺。

每次去到一個地方，我都喜歡注意洗手乳的香氛品牌，往往都能挖掘到寶藏香氛，這裡的香氛品牌也無一例外，洗手乳是來自丹麥的品牌’FRAMA’，全系列採用天然精油，洗手乳的香味是優雅的木質調，很難讓人不愛。

餐點介紹

平日以單點為主，假日提供套餐，主打一早就能吃到法式餐點，因此不論平假日皆有提供早午餐與下午茶。

雖說當天是平日用餐，服務人員還是另外給了套餐菜單做選擇。酒單上則有許多與寶元紀合作的茶酒，將茶香與酒香結合，供人啜飲其中茶道滋味。

奢華的配料讓人目不轉睛，這裡的餐點每樣都很吸引人，套餐囊括了這一季的特色餐點，不知道吃什麼就無腦點套餐就對了。

我們最終選了套餐，主菜分別選擇玫瑰玉露鴨胸鹿兒島A4和牛菲力

大紅袍｜琴酒｜桑椹｜黑櫻桃

套餐外加點了一杯大紅袍調酒，中間冰磚以大紅袍製成，加上琴酒基底。冰磚的融化速度不快，讓人在每個時間點都能嚐到不同風味的茶香，且冰磚融化後的香氣慢慢浸潤在酒中，微甜的口味中多了一抹沈穩。

手工麵包｜法國柏迪耶手工奶油

套餐的餐前麵包，搭配特製的手工奶油，麵包酥脆間鬆軟有嚼勁，溫熱的麵包將奶油化作薄膜，輕輕鋪開後香味也一同散開。

濃湯

麵包後登場的是濃湯，經過泡沫解構後，濃郁的馬鈴薯湯底在口中化開直衝腦門，讓人無法忽視的鹹香味在嘴裡擴散。

香草青魽魚｜雙鱘魚子醬｜胡椒油｜酪梨｜糯米椒

前菜為香草青魽薄片，上桌後服務人員會在現場加上俄羅斯產的魚子醬，魚子的味道濃郁，青魽軟嫩中帶點韌性，基底的胡椒油提香去腥，中間的黃瓜凍增添清香與層次，整體好吃又令人驚艷。

法式酥皮肉派|肥鴨肝｜香蕈｜酸瓜香草醬

酥皮肉派為法國傳統冷盤，派皮中填入各式肉餡，這裡將法式傳統肉派重新演繹，填入鴨肝與豬肉配上提前熬煮的香蕈，上面添加柴魚晶凍，外面酥皮鹹香柔軟，內餡風味濃厚的豬絞肉與柴魚晶凍動形成強烈對比，一旁的香草醬適時的解口中油脂的膩，是一道濃郁與清爽夾擊的料理。

螯蝦｜白蘆筍｜蕈菇｜野米｜五香

個人很喜歡這道菜，炙烤過的螯蝦多了炭香，吃起來非常鮮美，肉質Q彈有勁。另外配了兩種醬汁，一種是螯蝦熬的醬汁，另一種是大蒜蛋黃醬，前者將螯蝦的精華濃縮在裡面，後者蒜香濃厚。

一旁的螯蝦殼上為加拿大長米，富有米中魚子醬的稱號。其野米為一種植物種子，並非稻米，口感酥脆，與淡菜一同熬煮融合，海鮮的鮮味在這裡一覽無遺。

熟成玫瑰玉露鴨胸｜甘藍菜｜鴨肝醋醬｜乾蔥

鴨胸採用彰化的玉露鴨，將熟成10天的鴨肉煙燻，煙燻後香氣濃郁，肉質纖細軟嫩，鴨皮脆口不油膩，可搭配鴨肝醋醬添增香氣，整體就算不沾醬也非常好吃。

旁邊的甘藍菜卷增是隱藏的美味，菜卷內層層包裹香料與雞松茸碎，並淋上鴨油調製的醬汁，口感豐富濃厚。

鹿兒島A4和牛菲力｜牛筋｜烤洋蔥｜甜豆｜紅酒醬汁

和牛以五分熟烹飪，軟嫩不會過於油膩，油脂均勻，一旁的牛筋口感特別，經由酥炸後與印象中的牛筋完全不同，也是蠻值得品嚐的一道主菜。

法式小點（各選2）

餐點最後會推上可愛的小車，上面載滿各式甜點，每個人可以各選2種做為餐後點心。

我們選了費南雪、達克瓦茲、馬卡龍與法式軟糖。

抹茶達克瓦茲＆玄米茶費南雪

達克瓦茲的抹茶味淡淡帶點清香，費南雪則是濃厚的玄米茶味，配上芝麻點綴，吃起來很香，不過糕體偏乾，個人還是喜歡濕潤一點的口感。

芒果馬卡龍＆法式軟糖

感覺馬卡龍有調整過口味，不會甜到發膩。法式軟糖吃起來很輕盈，質感介於軟糖與棉花糖之間，這兩個都蠻好吃的。

結語

今年新入選米其林指南，感覺未來可期，整體食材很華麗，東西新鮮好吃。不知道是不是個人口味問題，醬汁的味道偏重，有些會蓋過食材的味道，有點可惜，但還是很值得來訪，下次也想試試這裡的其他菜色。

餐廳資訊

📍地址 台北市中山區南京東路二段118號
🕤用餐時間 週一～週日 10:00–22:00
📞聯絡電話 02 2567 2218
🖥️線上訂位 inline
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