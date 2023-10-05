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啖糕堂 – 結合美濃在地風味吐司，啖啖滿足 | 2023新增座位區

2023-10-05 19:25:07 高雄旅遊王 人氣：114
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：228篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 美濃區

造訪商家：美濃啖糕堂
place高雄市美濃區永安197號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 10 分鐘 ago 在〈啖糕堂 – 結合美濃在地風味吐司，啖啖滿足 | 2023新增店內座位區〉中留言功能已關閉

目錄：點文字快速索引

關於美濃啖糕堂

這天早上先去了「咕便所咖啡」，中午再到「金三角滇緬風情」，隨後就來這裡買點伴手禮回去，我來買吐司，結果朋友說他很久沒在吃麵包了，在實施某種減肥法吧。

美濃啖糕堂是一家位於高雄市美濃區的麵包店，主要提供各式吐司和麵包，以及蛋糕和飲品。它的特色是將在地的食材和文化融入烘焙產品，創造出獨特的風味。

它的店面是由一棟日治時期的老屋改造而成，保留了老屋的紅磚牆和木質地板，並加入了文青風格的裝飾。它的二樓是用來展覽和辦活動的空間，也可以在這裡享用下午茶。

美濃啖糕堂店內外環境


▲▼店家就在美濃國小對面，永安老街上，雖說是老街，但不像旗山老街那樣子有很多店，倒是滿寧靜的也不錯啦。

▲▼店內環境明亮寬敞，以木質裝潢為主，營造出溫馨舒適的用餐氛圍。

美濃啖糕堂麵包介紹

美濃啖糕堂的產品種類繁多，包含吐司、麵包、蛋糕、甜點等。


▲水蓮味噌。

米吐司


▲▼他們家的吐司特色是米吐司，米吐司是一種以米粉為主原料製作的吐司，相較於傳統吐司，米吐司的口感更為軟Q，並帶有淡淡的米香。建議要預定比較不怕買不到，之前去六龜露營的時候，都會來訂一下。

水蓮吐司


▲美濃啖糕堂最受歡迎的產品是吐司，有多達14種口味，每天一出爐就秒殺。其中，水蓮吐司是它的招牌產品，水蓮是美濃的特產，也是客家料理的常見食材，吃起來爽脆可口。其他像是橙蜜香番茄吐司、玫瑰奶酥吐司、芋頭乳酪吐司、南瓜起司吐司等，都是用天然食材和在地小農產品製作，口感鬆軟香甜，不含防腐劑和人工添加物。除了吐司，它還有提供歐式麵包、米麵包、可頌等，以及手工蛋糕和飲品。

玫瑰花瓣奶酥吐司


▲口味也很多，而且又不貴， 看這樣子一包大概四、五片才65元、75元。


▲今天買的就是這款，以玫瑰花瓣搭配奶酥，口感香甜。玫瑰花瓣的香氣搭配上奶酥的香甜，非常美味。

伴手禮


▲▼不吃麵包的朋友，則是買了一些伴手禮回去，分別有來自屏東佳冬的蓮霧乾跟一些餅乾。之前去佳冬農會買過蓮霧乾超好吃，回家也用果乾機做了幾次真的很不賴，所以跟朋友強力推薦。

美濃啖糕堂店內座位區

2023年新增店內座位區，可以悠閒的喝咖啡、吃麵包囉！


▲飲品類65元起到150元不等。


▲▼座位區還滿舒服的呢。有幾組四人座，還有幾個面對窗戶的吧台座位。


▲▼飲料都有附海苔餅乾，好吃。


▲提袋也不錯看，LOGO有設計過，還不錯。

美濃啖糕堂網友評價

  • 糕點非常美味，尤其是水蓮起司吐司和玫瑰花瓣奶酥吐司，非常推薦。
  • 用餐環境很舒適，服務人員也很親切。
  • 整體來說非常滿意，會再訪的。

美濃啖糕堂營業資訊

高雄美食延伸閱讀

 

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