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【桃園食記】藏身巷弄老字號「胖子牛肉」，品味溫體牛的獨特風味

2023-10-05 19:30:05 Ivy Lay 人氣：102
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窩客好文

Ivy Lay

發表篇數：530篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：胖子牛肉
phone03-338-9314
place桃園市桃園區北新街74號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這天和好久不見的老友小草見面，

即使結了婚不常聯絡，

但一約就能立馬碰頭，

只能說友情萬歲！

特地挑選桃園大廟附近的［胖子牛肉］，

在地經營已經一甲子歷史，

以新鮮溫體牛為賣點，

尤其牛腩火鍋超有名，

份量十足也美味。

 

胖子牛肉］在北新街小巷內，

是一條單行道停車困難，

附近也不是太方便停車，

走過來都有一段距離，

這是最大的缺點，

但店內依然可見絡繹不絕的客人。

 

雖然店面狹長且略顯陳舊，

有各種大小桌子，

適合小家庭或好友聚餐，

環境簡單卻熱鬧，

尤其用餐時段客人滿滿的，

別看店內冷清，

我們這天有預約排名第一組，

沒多久陸續都坐滿了。

 

除了以牛肉火鍋為主打，

還提供各種熱炒選擇，

可以根據人數和食量選擇份量大小，

星星標誌的菜品是特別推薦。

 

火鍋還可以選擇加料方式，

不過建議可以不用急著點，

等上桌再衡量也不遲，

因為份量其實不小。

 

營業時間一到，

我們就像購物狂一樣趕緊報到，

碰巧看到香噴噴的牛腩，

味道實在太誘人了。

 

牛腩火鍋（小）

看到火鍋上桌有點嚇到，

裡面已經塞滿了各種配料，

我們都有點看飽了，

慶幸剛剛沒有加點配料。

 

牛腩鍋不是用冷凍牛肉片，

而是選用溫體牛肉塊，

包括牛筋、牛腩、毛肚都燉煮得軟嫩

簡直是牛到不行！

底下還藏了不少驚喜，

白蘿蔔清甜、豆腐入味，

我們都享受原味，

如果喜歡濃郁口味，

自助台上的豆瓣醬可沾取。

 

湯底真是超有戲，

以牛大骨、紅白蘿蔔、番茄熬煮，

喝起來清甜可口，

非常適合親友一同來享用，

雖然我們點了最小份，

不過配料超多，

六大一小都吃不完只好打包帶回家。

 

雙蛋蝦仁炒飯

這份炒飯足夠2~3人分享，

上方舖滿新鮮肥美的蝦仁，

增添了豐富的口感和風味，

以簡單調味不油膩就好吃了。

 

蒜泥鮮蚵（中）

一盤滿滿的蚵仔淋上蒜泥醬，

底下還搭配豆芽菜和韭菜，

每顆蚵仔都鮮嫩肥美，

蒜泥醬的辛香味與鮮蚵真是完美融合。

 

蒜香黃金酥魚條

這道要大推，

我們一致都很愛，

魚條一點都不帶腥味，

外皮酥脆每口都帶著濃郁的蒜香，

簡直就是下酒菜的最佳選擇。

 

五更腸旺（中）

鴨血和大腸絕妙的組合，

滑嫩不帶腥味，

搭上濃郁的芡汁鹹香而微辣，

不過可能煮不夠久，

食材吃起來有點沒入味滿可惜的，

後來外帶回家再燉煮，

成為白飯殺手了。

 

招牌炒牛肉（小）

選用溫體牛與空心菜簡單清炒，

牛肉吃起來柔嫩滑口，

牙口不好的人都不用擔心，

由於有三位小朋友，

如果加點辣應該會讓味道更豐富。

 

［胖子牛肉］開一甲子果然不簡單，

這頓美食之旅讓我們喜愛，

不僅滿足了味蕾還不傷荷包，

料理上比較屬於偏重口味，

適合下酒、配飯，

喜歡清淡口味可以事先告知做調整。

 

有興趣的朋友們，

加入我們一起吃喝玩樂聊是非。

 

店名：胖子牛肉

電話：(03)338-9314

地址：桃園市桃園區北新街74號

營業時間：Am 11:00~Pm 14:00 / Pm 17:00~Pm 22:00

公休：星期一

 

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