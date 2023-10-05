【桃園食記】藏身巷弄老字號「胖子牛肉」，品味溫體牛的獨特風味

這天和好久不見的老友小草見面，

即使結了婚不常聯絡，

但一約就能立馬碰頭，

只能說友情萬歲！

特地挑選桃園大廟附近的［胖子牛肉］，

在地經營已經一甲子歷史，

以新鮮溫體牛為賣點，

尤其牛腩火鍋超有名，

份量十足也美味。

［胖子牛肉］在北新街小巷內，

是一條單行道停車困難，

附近也不是太方便停車，

走過來都有一段距離，

這是最大的缺點，

但店內依然可見絡繹不絕的客人。

雖然店面狹長且略顯陳舊，

有各種大小桌子，

適合小家庭或好友聚餐，

環境簡單卻熱鬧，

尤其用餐時段客人滿滿的，

別看店內冷清，

我們這天有預約排名第一組，

沒多久陸續都坐滿了。

除了以牛肉火鍋為主打，

還提供各種熱炒選擇，

可以根據人數和食量選擇份量大小，

星星標誌的菜品是特別推薦。

火鍋還可以選擇加料方式，

不過建議可以不用急著點，

等上桌再衡量也不遲，

因為份量其實不小。

營業時間一到，

我們就像購物狂一樣趕緊報到，

碰巧看到香噴噴的牛腩，

味道實在太誘人了。

牛腩火鍋（小）

看到火鍋上桌有點嚇到，

裡面已經塞滿了各種配料，

我們都有點看飽了，



慶幸剛剛沒有加點配料。

牛腩鍋不是用冷凍牛肉片，

而是選用溫體牛肉塊，

包括牛筋、牛腩、毛肚都燉煮得軟嫩，

簡直是牛到不行！

底下還藏了不少驚喜，

白蘿蔔清甜、豆腐入味，

我們都享受原味，

如果喜歡濃郁口味，

自助台上的豆瓣醬可沾取。

湯底真是超有戲，

以牛大骨、紅白蘿蔔、番茄熬煮，

喝起來清甜可口，

非常適合親友一同來享用，

雖然我們點了最小份，

不過配料超多，

六大一小都吃不完只好打包帶回家。

雙蛋蝦仁炒飯

這份炒飯足夠2~3人分享，

上方舖滿新鮮肥美的蝦仁，

增添了豐富的口感和風味，

以簡單調味不油膩就好吃了。

蒜泥鮮蚵（中）

一盤滿滿的蚵仔淋上蒜泥醬，

底下還搭配豆芽菜和韭菜，

每顆蚵仔都鮮嫩肥美，

蒜泥醬的辛香味與鮮蚵真是完美融合。

蒜香黃金酥魚條

這道要大推，

我們一致都很愛，

魚條一點都不帶腥味，

外皮酥脆每口都帶著濃郁的蒜香，

簡直就是下酒菜的最佳選擇。

五更腸旺（中）

鴨血和大腸絕妙的組合，

滑嫩不帶腥味，

搭上濃郁的芡汁鹹香而微辣，

不過可能煮不夠久，

食材吃起來有點沒入味滿可惜的，

後來外帶回家再燉煮，

成為白飯殺手了。

招牌炒牛肉（小）

選用溫體牛與空心菜簡單清炒，

牛肉吃起來柔嫩滑口，

牙口不好的人都不用擔心，

由於有三位小朋友，

如果加點辣應該會讓味道更豐富。

［胖子牛肉］開一甲子果然不簡單，

這頓美食之旅讓我們喜愛，

不僅滿足了味蕾還不傷荷包，

料理上比較屬於偏重口味，

適合下酒、配飯，

喜歡清淡口味可以事先告知做調整。

有興趣的朋友們，

加入我們一起吃喝玩樂聊是非。

店名：胖子牛肉

電話：(03)338-9314

地址：桃園市桃園區北新街74號

營業時間：Am 11:00~Pm 14:00 / Pm 17:00~Pm 22:00

公休：星期一

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