來自台南五十年歷史， 獨立袋裝方便攜帶飲用，適合全家大小一起來飲用低熱量高營養好吸收

近一個月老公經歷了搬家、工作上的忙碌人生，常常對著我喊著好累喔!

而且怎麼睡都睡不飽，年紀大了體力有限， 常常感受到體力跟不上的情況

之前會想要用雞精來補充體力,但雞精的味道讓我有點害怕那股腥味，完全不太敢喝

近日收到了來自台南擁有五十年歷史，日芳珍饌研發的淬魚精，喝起來完全不會有腥味

溫順好入口,直接單喝或是加工煮粥或是蒸蛋都很方便喔~👍️👍️

非常適合我這樣的手殘黨人妻，簡單加熱就可以協助家人補充營養

日芳珍饌為了因應更多消費族群的需求，特意將淬魚精分為冷凍保存、常溫保存二種

常溫保存淬魚精多了一道消毒工序，讓常溫淬魚精的保存期限可達二年(更加方便保存、攜帶)

這一次Nancy收到的為常溫版日芳珍饌淬魚精，一袋淬魚精即包含了二條魚的營養素，低熱量高營養

袋裝常溫即可保存，加熱方式很簡單，隨身攜帶著隨時補充營養，非常的方便

非常適合我們這種夫妻倆都需要上班的雙薪家庭，早上出門上班前來上一包補足一天的活力營養或是放個幾包在公司體力不繼時來上一包補充體力剛剛好👍️

日芳珍饌淬魚精曾獲得農委會評選2020年銀髮友善食品，年節到了，除了買一些糖果餅乾當伴手禮之外

買一些精緻營養品饋贈長輩親友我覺得更棒喔!💖

日芳珍饌淬魚精包裝

來自台南擁有五十年歷史，日芳珍饌研發的淬魚精,使用專業養殖達人精心挑選出外銷等級、具產銷履歷的牛奶魚(虱目魚)

以獨家淬煉工法，確保淬魚精的食材安全和新鮮，無任何添加，完整保留住牛磺酸、18種胺基酸、多醣體。

直接飲用，入口好喝、無腥味，細微分子，容易吸收營養成份。

⭐️哪邊可以購買，購買官網:https://lihi3.cc/7D4aI

日芳珍饌淬魚精

日芳珍饌淬魚精獨立袋裝，一袋60ML，常溫保存，方便攜帶

大紅色的包裝非常喜慶，年節送禮十足大氣🎁💖

每一袋包裝上均有打印上製造日期與保存期限(保存方式：置於陰涼處保存(2年))

常溫就可以保存真的太方便了!放個一、二包在包包中，即開即飲，非常方便

日芳珍饌淬魚精飲用方式

日芳珍饌淬魚精(常溫)

飲用方式:可以常溫飲用或是隔水加熱、電鍋加熱

切記喔，包裝袋含有金屬成份不可以直接放入微波爐加熱喔

一袋60ML， 一包熱量只有10大卡，2.5克蛋白質，不含脂肪

簡單的隔水加熱，我想大家都會吧

花幾分鐘就有好喝又可以補充元氣的淬魚精可以飲用囉

一打開包裝一股清香的魚湯味襲來，聞不到任何可怕的魚腥味喔~

呈現淡褐色的半透明顏色，採用全球獨創D.E.雙淬工法及VMP微控技術，經過精密且嚴格的控管

將牛奶魚的全部精華完全保留下來，過濾多餘油脂與雜質，呈現牛奶魚完整的精華營養且為零普林超安心

日芳珍饌淬魚精適合飲用族群廣大

👉️由老至幼，剛生產完的產婦或是剛開完刀的手術患者，需要補充營養的老人家都非常適合

(2歲以下幼兒若擔心身體器官機能尚未發育完全，可視情形少量攝取。

慢性病患、心血管疾病病患、痛風患者，若有疑慮，建議諮詢專業醫師認可後再飲用)

照顧的家人們也不用上市場採買一大堆食材，又耗費時間、精力煮魚湯

喝完一包淬魚精等於直接吸收了二條魚的精華營養!

牛奶魚含豐富DHA，淬魚精擁有SGS檢驗證明，含有18種天然的胺基酸與牛磺酸，是無負擔的營養補給聖品。

淬魚精是由輸歐盟認證的高規格食品科技廠生產，世界最嚴謹的食安標準，讓大家都能食的開心又安心。

淬魚精除了直接飲用方便之外，添加日常的食物中也很方便

身為一位手藝不佳手殘黨人妻，就利用淬魚精來做個簡單的蒸蛋吧

記得打散過的蛋液過篩 ，蒸蛋的口感會更加滑順喔

網路上的蒸蛋食譜大約是一個雞蛋兌上100~110CC的開水

一包淬魚精約60CC，以淬魚精取代部分水量，額外再加40~50CC的開水

因為淬魚精本身就略有點鹹度我就沒有額外再加鹽了 ，這樣的調味還滿適合給小朋友食用的

口味略重一點朋友再加上一點點鹽調味即可

放入電鍋中隔水加熱，就可以得到一碗熱呼呼的蒸蛋囉

手藝不佳的我能做出來的餐點不多，媽媽們一定可以變化出更多的美食佳餚的

感謝日芳珍饌淬魚精讓我可以簡單花個數分鐘就幫家人補充營養，年紀漸漸大了真的無法不服老阿~

利用身邊周遭的好物，讓我們可以輕鬆補充精氣神真的很棒👍️

日芳珍饌淬魚精那邊買?

⭐️簡單補充魚類營養精華的日芳珍饌淬魚精哪邊可以購買得到?

官網:https://lihi3.cc/7D4aI

官方粉絲團:https://www.facebook.com/lianhung

此為日芳珍饌合作文(內容撰寫為真實感受)

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