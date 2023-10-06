【福岡美食】博多可麗露，甜而不膩口感紮實 | 博多車站美食 | 日本甜點推薦

這次來到福岡先到博多車站寄行李先在周邊玩一玩後才去飯店報到，回來取行李時在附近晃一晃看到這間「LECLERC(ルクレール)」，是一間專門賣可麗露的甜點店，從玻璃櫥窗往裡面看就像是精美小物，沒有過多猶豫就直接買了。

店家資訊 店名 : LECLERC(ルクレール)

電話 : 050-3442-4800

地址 : 福岡市博多区博多駅中央街1-1 Amu Plaza博多B1F

營業時間 : 週日~週三 10:00-20:00，週四~週六 10:00-21:00

Instagram : LECLERC ルクレール

店面的位置就在寄放行李區的走廊走過來就可以看到，是一間在轉角的小甜點店非常好找

當天看到的主要幾種口味就是「原味」、「可可」、「發酵奶油」、「咖啡」

中間的一開始還以為是可麗露有做造型，靠近一看才知道是前面牌子的圓孔而已

可可口味的顏色相對比較深，經過燈光的反射後感覺更Q彈好吃

直接到櫃台點餐就可以，不過現場只有日文跟部分英文，如果同行都沒有人會日文可能就需要翻譯工具，或是直接指玻璃櫥窗上想要的口味給店員看就可以

點完後就會從後方備料區裝取，櫥窗裡面比較像是展示用為主

最後我們買了三顆，兩顆可可口味，一顆原味

結果可可口味來不及拍到就先被朋友吃掉，因為他們說真的聞起來太香了，原味的顏色比較偏咖啡色，中間凹下去的部分呈現黃色

一口咬下非常紮實飽滿，空氣含量非常低吃起來也不會太甜膩，不管是當零食小點心或是餐後小點都非常適合，如果有經過博多車站可以停下來買幾顆帶回去飯店品嚐看看