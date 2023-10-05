被當地居民評為桃園版的丹丹漢堡，早上就有蚵仔麵線可以吃，雙十連假有10元優惠早餐，快來吃一波

這一兩年，平鎮南勢這邊多了不少新大樓新社區

隨著人口逐漸遷移變多起來

連帶的就把週邊的店家生意給帶動了

而這次要跟大家介紹的

就是在南京路上，京戀社區大樓一樓的吃這 炭火土司 早午餐

他們家的早午餐品項非常多樣化

除了有西式的吐司.厚醬軟法之外

居然還有中式的粉漿蛋餅跟蚵仔麵線

這真的很妙~算是複合式的早餐店了

桃園平鎮-Eat here 吃這 炭火土司 早午餐

03 439 2225

桃園市平鎮區南京路78號 （點選這裡開始導航）

06：00-13：00

有事才公休

停車資訊： 桃園市平鎮區惠州街14巷1號 付費停車場

粉絲頁：https://www.facebook.com/eathere4392225

IG：https://www.instagram.com/eathere11/

Line@線上訂餐：https://lihi2.com/5jTLe

Eat here在南勢這邊已經快三年，剛好又在京戀社區這邊的一樓店面

除了位置很好之外

他們家的餐點是中西式都有

所以一直以來，都有固定的回頭客

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

裡面的位置我是覺得不少

我們平日大概十點半到現場

裡面還是坐了約九成滿

這種坐滿的情形大概到快十二點都沒有少過

可見Eat here在這裡真的很受歡迎





Eat here 吃這 炭火土司 早午餐 完整菜單品項價格

菜單在這邊給大家參考看看

有時候搭配活動會更加優惠呢~~

爆漿奶油餐包 2顆/32元

有人愛吃餐包嗎

我高職剛畢業時那陣子，真的好愛吃餐包

尤其是剛烤好出爐時的香氣真讓人受不了

只是團購都要一次大量訂才便宜

現在我來Eat here 就可以吃到

一撕開餐包，流溢出來的不僅僅是滾燙的奶油流心

還有我滿滿年輕時的回憶





香蒜奶酥軟法麵包 50元

我說過Eat here 吃這的產品非常多樣化，而其中他們家的厚軟法就是其中一個招牌

老板說，他們家有很多不同口味的奶酥醬

都是他們自己手工調配

像這個香蒜奶酥，吃起來不會太甜，我愛吃蒜，選這個真的深得我心

而且香氣很棒，吃到後面也不會膩，我個人覺得還蠻有水準的

然後抹的份量又很多

真的是名副其實的厚醬軟法嘛~~

如果不敢吃蒜的朋友~可以考慮點鹹奶油奶酥哦~~

如果可以，我自己喜歡再焦一點的奶酥口感啦~

雖然不健康

可是那種焦香的氣味就是很迷人啊！！！





靜岡抹茶奶酥軟法 60元

來哦~抹茶控又要出動了

奶酥嘛~抹茶.巧克力這種基本口味一定要有

但是老板很有心，裡面又再加了一塊奶油

我的老天兒，真的熱量爆表

但是這種吃起來就會很像冰火菠蘿包的FU哦

很容易就讓你一吃就上癮啊~~~~（手捧雙頰害羞樣）

再來就是他們家的軟法麵包

真的好好吃

雖然我因為拍照所以無法第一當下吃到現烤好的熱呼呼滋味

但是

冷掉之後再咬下去，外皮還是可以吃到那種脆脆的口感

可見老板是特別找了品質很好又耐烤的軟法

給的奶酥醬又很多，很厚，所以吃起來非常有滿足感

很好吃~大推耶

炭火燒肉厚蛋吐司 55元

這個吐司真的好大一份

我吃一半就覺得有點飽足感了

那個厚蛋燒啊~~嘖嘖，我敢說YAYA絕對會為了這厚蛋來吃

她超愛這種厚蛋，簡直就是小孩子的夢幻逸品





吐司外面有炭烤過的焦香味

所以一上桌，我們四人聞到這種香氣

都不自覺得說，好香哦~我都要流口水了~~

我覺得老板有挑過食材，那個吐司我最後吃的時候

不會覺得太乾，配上厚厚的蛋捲跟燒肉片

這樣一大份，男生也可以吃飽哦

銷魂奶酥炸雞套餐（期間限定）169 元

那個雞腿排是用去骨的

可是看起來還是超大份~

老板，你要確定吶，怎麼這麼大份啦





那個雞腿排有先醃過，再裹上店家特製的炸粉

起初我沒有認真看，我以為是鹽酥雞~~~（大笑）

給大家看一下剖圖

那個雞腿也太多汁了吧

我跟花花薰都覺得，這雞腿的表現超威

我們拍照拍了一段時間，這個雞腿還這麼多汁

老板，這不科學啊

到底是溫體雞肉太厲害，還是你的裹粉鎖汁效果太好

這無骨雞腿不點真的說不過去

更別說那個厚法的切面還抹上了一層老板自己調配的香蒜奶酥醬

這個真的太好吃了~我想要再單點個無骨雞腿來吃啊~

蔥花粉漿蛋餅 45元 （假日不提供）

看到這個粉漿蛋餅時我還有點錯愕

這不是西式早餐店嗎

怎麼會有粉漿蛋餅啊~~（笑）

跟了我很久的粉絲們一定都知道

我可是超愛吃粉漿蛋餅的人

而Eat here居然會推出粉漿蛋餅給我試

真的很有把握

我一看到表面有氣泡孔的蛋餅外皮就知

很棒~是真的用粉漿水下去做的，不是機器餅皮

這一點先給星星





向來粉漿蛋餅裡面有包蔥就可以立馬提升那個香氣

Eat here的蔥花給的不少

我這個小小蔥花控看了好開心

粉漿蛋餅口感還行， 但我私心的還是希望

如果可以再煎的更酥一點，外皮再更洽一點點

那會更棒~~~

我個人是覺得粉漿蛋餅的味道比較淡了一點

這時候辣椒就要上場了

我跟希傑哥都很愛去看店家的辣椒

明明就吃不了太辣，卻很愛看辣椒是什麼奇怪的心態

店家炒的辣椒真的有夠辣，我辣到飆淚

可是花花薰吃了辣椒卻是完全面不改色 （她真的太強）

那個辣椒很香~加到蛋餅上面，也是增加了香氣

愛辣人士請不要放過這個辣椒，我辣到全身爆汗~~~

經典蚵仔肉羹麵線 55元

好….我居然一大早就可以看到中西式早餐店還有蚵仔麵線的

這簡直就跟丹丹漢堡沒兩樣吧

難怪那時LINE社群有人說他們家是桃園丹丹，現在看來，還真的有點像~~~（只差沒有超長熱狗了）





那個麵線調味算不錯耶

而且勾的是薄芡，所以湯汁不是太稠

這樣很好，吃起來很順口

蚵仔不會太小顆

肉羹也好吃

像我不敢吃太辣，可以請老板多下點蒜泥

味道超棒

份量也很多

這樣一碗55元的份量，吃完超飽的，感覺很划算啊~

外面可能要賣到60-70哦

這樣看來，來Eat here這邊吃倒也划算

就給大家參考看看嚕~

Eat here四天限時限量優惠活動

然後現在Eat here有做活動

從10/7-10/10 一連四天

原本限量供應的銷魂奶酥炸雞套餐

只要10元起跳

第一名只收10元

第二名收10+1元

第三名收10+2元

以此類推

只有50組的優惠，趁著連假大家趕緊搶一波！

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店家/景點資訊

店家名稱：Eat here 吃這 炭火土司 早午餐

所在地址：324臺灣桃園市平鎮區南京路78號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 06:00-13:00

店家電話：03 439 2225

評價：★★★★★

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