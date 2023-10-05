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被當地居民評為桃園版的丹丹漢堡，早上就有蚵仔麵線可以吃，雙十連假有10元優惠早餐，快來吃一波

2023-10-05 22:27:09 芽月 人氣：112
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芽月

發表篇數：297篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 平鎮區

造訪商家：Eat here 吃這 炭火土司 早午餐
phone03-4392-225
place桃園市平鎮區南京路78號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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這一兩年，平鎮南勢這邊多了不少新大樓新社區
隨著人口逐漸遷移變多起來
連帶的就把週邊的店家生意給帶動了
而這次要跟大家介紹的
就是在南京路上，京戀社區大樓一樓的吃這 炭火土司 早午餐
他們家的早午餐品項非常多樣化
除了有西式的吐司.厚醬軟法之外
居然還有中式的粉漿蛋餅蚵仔麵線
這真的很妙~算是複合式的早餐店了

桃園平鎮-Eat here 吃這 炭火土司 早午餐

03 439 2225
桃園市平鎮區南京路78號 （點選這裡開始導航
06：00-13：00
有事才公休
停車資訊： 桃園市平鎮區惠州街14巷1號 付費停車場

粉絲頁：https://www.facebook.com/eathere4392225
IG：https://www.instagram.com/eathere11/
Line@線上訂餐：https://lihi2.com/5jTLe

 

Eat here在南勢這邊已經快三年，剛好又在京戀社區這邊的一樓店面
除了位置很好之外
他們家的餐點是中西式都有
所以一直以來，都有固定的回頭客
美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

裡面的位置我是覺得不少
我們平日大概十點半到現場
裡面還是坐了約九成滿
這種坐滿的情形大概到快十二點都沒有少過
可見Eat here在這裡真的很受歡迎


 

Eat here 吃這 炭火土司 早午餐 完整菜單品項價格

菜單在這邊給大家參考看看
有時候搭配活動會更加優惠呢~~

爆漿奶油餐包  2顆/32元

有人愛吃餐包嗎
我高職剛畢業時那陣子，真的好愛吃餐包
尤其是剛烤好出爐時的香氣真讓人受不了
只是團購都要一次大量訂才便宜
現在我來Eat here 就可以吃到
一撕開餐包，流溢出來的不僅僅是滾燙的奶油流心
還有我滿滿年輕時的回憶


 

香蒜奶酥軟法麵包    50元

我說過Eat here 吃這的產品非常多樣化，而其中他們家的厚軟法就是其中一個招牌
老板說，他們家有很多不同口味的奶酥醬
都是他們自己手工調配
像這個香蒜奶酥，吃起來不會太甜，我愛吃蒜，選這個真的深得我心
而且香氣很棒，吃到後面也不會膩，我個人覺得還蠻有水準的
然後抹的份量又很多
真的是名副其實的厚醬軟法嘛~~
如果不敢吃蒜的朋友~可以考慮點鹹奶油奶酥哦~~

如果可以，我自己喜歡再焦一點的奶酥口感啦~
雖然不健康
可是那種焦香的氣味就是很迷人啊！！！


 

靜岡抹茶奶酥軟法   60元

來哦~抹茶控又要出動了
奶酥嘛~抹茶.巧克力這種基本口味一定要有
但是老板很有心，裡面又再加了一塊奶油
我的老天兒，真的熱量爆表
但是這種吃起來就會很像冰火菠蘿包的FU哦
很容易就讓你一吃就上癮啊~~~~（手捧雙頰害羞樣）

再來就是他們家的軟法麵包
真的好好吃
雖然我因為拍照所以無法第一當下吃到現烤好的熱呼呼滋味
但是
冷掉之後再咬下去，外皮還是可以吃到那種脆脆的口感
可見老板是特別找了品質很好又耐烤的軟法
給的奶酥醬又很多，很厚，所以吃起來非常有滿足感
很好吃~大推耶

炭火燒肉厚蛋吐司   55元

這個吐司真的好大一份
我吃一半就覺得有點飽足感了
那個厚蛋燒啊~~嘖嘖，我敢說YAYA絕對會為了這厚蛋來吃
她超愛這種厚蛋，簡直就是小孩子的夢幻逸品


 

吐司外面有炭烤過的焦香味
所以一上桌，我們四人聞到這種香氣
都不自覺得說，好香哦~我都要流口水了~~
我覺得老板有挑過食材，那個吐司我最後吃的時候
不會覺得太乾，配上厚厚的蛋捲跟燒肉片
這樣一大份，男生也可以吃飽哦

銷魂奶酥炸雞套餐（期間限定）169 元

那個雞腿排是用去骨的
可是看起來還是超大份~
老板，你要確定吶，怎麼這麼大份啦

 


 

那個雞腿排有先醃過，再裹上店家特製的炸粉
起初我沒有認真看，我以為是鹽酥雞~~~（大笑）

給大家看一下剖圖
那個雞腿也太多汁了吧
我跟花花薰都覺得，這雞腿的表現超威
我們拍照拍了一段時間，這個雞腿還這麼多汁
老板，這不科學啊
到底是溫體雞肉太厲害，還是你的裹粉鎖汁效果太好
無骨雞腿不點真的說不過去
更別說那個厚法的切面還抹上了一層老板自己調配的香蒜奶酥醬
這個真的太好吃了~我想要再單點個無骨雞腿來吃啊~

蔥花粉漿蛋餅  45元  （假日不提供）

看到這個粉漿蛋餅時我還有點錯愕
這不是西式早餐店嗎
怎麼會有粉漿蛋餅啊~~（笑）

跟了我很久的粉絲們一定都知道
我可是超愛吃粉漿蛋餅的人
Eat here居然會推出粉漿蛋餅給我試
真的很有把握
我一看到表面有氣泡孔的蛋餅外皮就知
很棒~是真的用粉漿水下去做的，不是機器餅皮
這一點先給星星

 


 

向來粉漿蛋餅裡面有包蔥就可以立馬提升那個香氣
Eat here的蔥花給的不少
我這個小小蔥花控看了好開心
粉漿蛋餅口感還行， 但我私心的還是希望
如果可以再煎的更酥一點，外皮再更洽一點點
那會更棒~~~

我個人是覺得粉漿蛋餅的味道比較淡了一點
這時候辣椒就要上場了
我跟希傑哥都很愛去看店家的辣椒
明明就吃不了太辣，卻很愛看辣椒是什麼奇怪的心態
店家炒的辣椒真的有夠辣，我辣到飆淚
可是花花薰吃了辣椒卻是完全面不改色 （她真的太強）
那個辣椒很香~加到蛋餅上面，也是增加了香氣
愛辣人士請不要放過這個辣椒，我辣到全身爆汗~~~

經典蚵仔肉羹麵線    55元

好….我居然一大早就可以看到中西式早餐店還有蚵仔麵線
這簡直就跟丹丹漢堡沒兩樣吧
難怪那時LINE社群有人說他們家是桃園丹丹，現在看來，還真的有點像~~~（只差沒有超長熱狗了）

 


 

那個麵線調味算不錯耶
而且勾的是薄芡，所以湯汁不是太稠
這樣很好，吃起來很順口
蚵仔不會太小顆
肉羹也好吃
像我不敢吃太辣，可以請老板多下點蒜泥
味道超棒
份量也很多
這樣一碗55元的份量，吃完超飽的，感覺很划算啊~
外面可能要賣到60-70哦
這樣看來，來Eat here這邊吃倒也划算
就給大家參考看看嚕~

Eat here四天限時限量優惠活動

然後現在Eat here有做活動
從10/7-10/10 一連四天
原本限量供應的銷魂奶酥炸雞套餐

只要10元起跳

第一名只收10元
第二名收10+1元
第三名收10+2元
以此類推
只有50組的優惠，趁著連假大家趕緊搶一波！

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：Eat here 吃這 炭火土司 早午餐
  • 所在地址：324臺灣桃園市平鎮區南京路78號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 06:00-13:00
  • 店家電話：03 439 2225
  • 評價：★★★★★

 

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