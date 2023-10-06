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【泰夯串燒｜板橋美食】隱身在巷弄中開業十年的泰式居酒屋 寵物友善餐廳 泰式料理結合串燒 假日限定月見紅土陶鍋 板橋人氣居酒屋

2023-10-06 01:08:03 foodtinne 人氣：104
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窩客好文

foodtinne

發表篇數：113篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：泰夯串燒
phone02-2965-5507
place新北市板橋區僑中二街108巷23號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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【泰夯串燒｜板橋美食】隱身在巷弄中開業十年的泰式居酒屋 寵物

隱身在板橋開業長達十年的「泰夯串燒」泰式居酒屋 同時是一間寵物有善餐廳❤️

有多道泰式料理、銅板價串燒💯、假日限定泰式「月見紅土陶鍋」🍲

串類同價位還享有買五送一的優惠 每串最低25元起 價格平價吃多都不心痛😄

人氣必點鹽烤吳郭魚超大一隻 魚肉新鮮軟嫩 建議一定要先預訂😍

雖然隱身在巷弄中 每到夜晚還是很熱鬧 生意超好！是寶藏店 各位快收藏💗

【泰夯串燒｜板橋美食】隱身在巷弄中開業十年的泰式居酒屋 寵物

「泰夯串燒」位於新北市板橋區僑中二街108巷23號。

靠近浮洲火車站、華僑中學、台藝大附近～～～ 

【泰夯串燒｜板橋美食】隱身在巷弄中開業十年的泰式居酒屋 寵物

他們家生意很好 座位寬敞舒適 店內很多泰國帶回來的擺飾～

整間店充滿著濃濃的泰式風情 有種在泰國吃飯的錯覺ＸＤ

【泰夯串燒｜板橋美食】隱身在巷弄中開業十年的泰式居酒屋 寵物

進店裡之前就會看到冰櫃有各式各樣的串燒 採自助式 價位都很清楚寫在上面～

這邊有沙爹雞、牛肋條BBQ都是外面少見的泰式串燒 連蝦子配鳳梨都有🦐

食材保鮮度看得到 冰櫃乾淨衛生 讓你吃得更安心！

【泰夯串燒｜板橋美食】隱身在巷弄中開業十年的泰式居酒屋 寵物

店內還有可愛的貓貓狗狗 是一間寵物友善餐廳 歡迎帶自家毛小孩一起享用美食🍴

另外其他餐點是採用Ｑr code點餐 有夠方便👍

那來看看我們今天吃了什麼吧～～～～～
【泰夯串燒｜板橋美食】隱身在巷弄中開業十年的泰式居酒屋 寵物

📍豆乾、豬血糕、甜不辣💲25📍杏鮑菇、豆皮、青椒💲35

📍麻糯牛五花、青椒牛五花、青蔥牛五花💲55

📍牛肋條BBQ串、魷魚串、章魚腳串💲80

🔎串燒種類多 都是每日新鮮現串 肉類、海鮮應有盡有

🔎特別的泰式口味有泰豬串、沙爹雞、牛肋條BBQ串等

🔎喜歡搭配時蔬的推薦BBQ串 多了甜椒洋蔥讓口味更清爽🤤

【泰夯串燒｜板橋美食】隱身在巷弄中開業十年的泰式居酒屋 寵物

📍月見豬肉＋豬肝紅土陶鍋💲428 （假日限定）

🔎愛喝湯絕對要點他們的火鍋 湯頭清爽甘甜 香料香氣十足

🔎旁附上月見豬肉＆豬肝 攪拌均勻下鍋煮即可食用😋

🔎另外還有附菜盤 煮完肉類再煮菜盤 讓營養更均衡💗

💁🏻‍♀️紅土陶鍋只限定五六日唷 想吃記得週末再來享用🍲

【泰夯串燒｜板橋美食】隱身在巷弄中開業十年的泰式居酒屋 寵物

📍鹽烤吳郭魚💲480👍🏻（建議先預訂）

📍鹽烤泰國蝦(十尾)💲450

🔎鎮店之寶吳郭魚 超大一隻 鹽烤後肉質鮮甜軟嫩 魚肚內還包著泰國香料🤤

🔎你們放心！完全沒有土味 沾上泰式海鮮醬有夠讚 美味需等待80分鐘唷🔥

🔎泰國蝦純鹽烤就很好吃 肉質新鮮 喜歡吃蝦可以點🦐

【泰夯串燒｜板橋美食】隱身在巷弄中開業十年的泰式居酒屋 寵物

📍泰北酥雞💲180📍泰夯特製酸辣涼拌菜💲330

🔎開胃菜必點這兩道 尤其是炸雞❤️醃料、調味讓我很喜歡

🔎來泰式餐廳必點的涼伴菜 口味酸酸辣辣有夠開胃😻

【泰夯串燒｜板橋美食】隱身在巷弄中開業十年的泰式居酒屋 寵物

📍招牌泰式奶茶📍綠浩克📍大象啤酒

🔎去泰國玩必喝的大象啤酒這邊也有 我最愛的泰奶這邊也有！

🔎使用泰國純正煉乳調製 泰奶甜度拿捏的剛剛好 必點

🔎除了啤酒、茶飲也有特殊調酒 尤其綠浩克 真的超綠😆

【泰夯串燒｜板橋美食】隱身在巷弄中開業十年的泰式居酒屋 寵物

店內每樣擺飾都是闆娘從泰國拿回來 充滿濃濃泰風情🇹🇭

餐點口味好吃 價格平價實惠 很適合和朋友小酌的好地方！

喜歡泰式料理跟串燒居酒屋的朋友 這家可以收藏🔥

附上餐廳資訊：

【泰夯串燒｜板橋美食】隱身在巷弄中開業十年的泰式居酒屋 寵物

⭕️泰夯串燒

🏷新北市板橋區僑中二街108巷23號

⌛️17:00-01:00

☎️02 2965 5507

📒週一公休

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foodtinne

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跟著呋亭台北美食吃起來😤 帶女朋友吃美食追蹤我就對了 Foodtinne 象徵著 foodtime 兩個nn連在一起就變m 啦 話說小編不叫呋亭就零蛋很會喇咧喔🤪 🔺邀約注意我圖片為主·文字為輔^_^ 🔻追蹤我就不會困擾要帶另一半吃什麼了啦‼️
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