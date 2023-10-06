基隆美食推薦必吃冠軍漁夫鍋~~Vivaio Pasta苗圃義大利餐廳

北部地區的朋友們!想看海,想吃海鮮你們會想到哪裡呢?

淡水?桃園?基隆?沒有錯我今天就在基隆的基隆美食推薦的2019年漁夫鍋冠軍的Vivaio Pasta苗圃義大利餐廳

哇!今天我們來的是晚餐時段,遠遠就看到苗圃義大利餐廳~~超美!!店門口那台偉士牌還蠻吸眼球的

這還不是最酷的,我看到前面有三個人研究了一下才知道怎麼進餐廳~~哈哈!



Vivaio Pasta苗圃義大利餐廳在網路上的評價近1500則有4.1高分,

來到這我覺得他的用餐環境很舒適很適合朋友聚會聊天或家庭聚餐唷~

他們的用餐環境很舒適,共有一樓.二樓的空間可以容納各種不同人數組合的座位唷!



PS. 萬聖節木乃伊因為有小孩被嚇哭所以被店員用環保帶蓋起來了

我發現店內有好多偉士牌的相關照片或零件小物等,很好奇問了一下老闆士偉士牌的愛好者喔~

Vivaio Pasta苗圃義大利餐廳的菜色選擇非常多,有義大利麵.燉飯.披薩.各式炸物還有各種組合的套餐唷~



PS.菜單以現場更新為主,以上僅供參考

今天特地來品嚐所以有事先預訂了他們2019得到冠軍的基隆嚴選漁夫鍋(這個要事先預訂才吃的到喔!)

哇!我們的漁苗番茄海鮮湯來了~~

印象中漁夫鍋好像就是火鍋加入很多海鮮,但苗圃的漁夫鍋是屬於乾鍋真的不一樣,

師傅用義式料理的手法，結合基隆當地的食材創造出多層次的碰撞,

底下是非常濃香的番茄燉煮湯汁(我喜歡把麵包吸滿濃濃的番茄湯汁一口咬下~~滿足)

裏面的海鮮超多又新鮮~~首先是小卷灌入蛋腸,這是我第一次吃到,非常juicy又Q彈,

鱸魚超大塊又厚實,師傅先把魚皮煎的焦香再烤,還有基隆有名的吉古拉裡面包著花枝及魚漿好特別,

還有一隻超大隻的像是明蝦咬一口就知道很新鮮肉質Q嫩口感很讚!

蛤蜊.淡菜.小卷.番茄吸滿湯汁吃起來好滿足唷~

我們的套餐義大利麵選擇的是香蒜嫩雞義大利麵,這一道就比較中規中矩,蒜香跟辣椒結合帶出辣香的味道,雞肉也是先乾煎過所以帶有焦香,義大利麵偏硬,口味不會太油膩但是以清淡的我來說偏鹹些

另外套餐還有一大盤的香料雞翅拼盤(時蔬.薯條.雞翅)這道我覺得都不錯吃,他的時蔬我很愛大多是燙過再烤過很清甜好吃,組合還有兩杯好喝的紅茶

薯條符合水準很酥香帶口感,雞翅有六隻加上迷迭香的香氣我喜歡...

今天我們還點了一個松露海鮮燉飯+$145升級了B餐(湯.沙拉.飲料)

我們把松露拌進燉飯裡可以聞到很濃郁的松露香氣,滿滿一鮮蝦.小卷.蛤蜊Q彈新鮮很好吃,蘑菇濃湯跟沙拉也在水準之上

我們只有三個人所以食量很有限,但整體來說我覺得苗圃義大利麵的食材質感都很讚!在座位區就可看到師傅在煮食會安心很多

店內的座位燈光覺得很溫馨還有很多可愛自然的擺設

整體來說我們蠻喜歡的,還相約下次再來吃吃他的基隆三寶跟PIZZA,Vivaio Pasta苗圃義大利餐廳有基隆跟台南兩家分店唷~



【店家資訊】 粉絲團:https://www.facebook.com/VivaioPastatainan

Vivaio Pasta苗圃義大利餐廳

地址:基隆市信義區信二路172號

電話:02-24252855

Vivaio Pasta苗圃義大利餐廳台南店

地址:台南市安平區中華西路二段317號4樓

電話:06-2998855

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