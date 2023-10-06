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＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌、炒泡麵、台式三寶通通都好吃！隱身巷弄內好味道～迪諾早午餐菜單 Dino Brunch

2023-10-06 10:01:41 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：97
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省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1381篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Dino Brunch迪諾早午餐
place台北市中山區德惠街95號95號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

迪諾早午餐Dino Brunch開業短短時間，就圈粉無數，一問才知道原來老闆夫妻，之前在中原街開連鎖早餐，

已經深耕中山區多年，超多粉絲愛上老闆的好手藝，一起追隨老闆的腳步，成為Dino Brunch的愛好者~

Dino Brunch 多樣化的餐點，台式早點、西式早餐通通都吃得到，用心挑選食材、餐點超美味，吃過一次就會成為粉絲！

許多公司團體，舉辦活動都需要下午茶餐盒，也可以找迪諾早午餐Dino Brunch，提供客製化的餐點，價格經濟實惠，辦活動找迪諾早午餐準沒錯

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

迪諾早午餐Dino Brunch以恐龍為主題，老闆夫妻兩個小兒子都超愛恐龍，為了打造小朋友也喜歡的早餐店

特別設計可愛胖嘟嘟的Ｑ版恐龍當LOGO，販售自己小孩也愛吃的早午餐，把客人當自己家人一樣款待，整間店充滿幸福感

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

從早餐一路可以吃到下午茶，UBEREATS的營業時間甚至到下午４點，要早點吃晚餐也不是問題~

迪諾早午餐Dino Brunch，提供客製化的餐點服務，許多公司團體，舉辦活動都有餐盒需求，想吃料好實在的特製早午餐，找迪諾準沒錯！

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

我這次挑選平日非尖峰時間過來，剛好遇到客人們剛用完餐，才有幸拍到店內的空間環境，否則店內經常坐無虛席，生意搶搶滾！

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

自助區提供佐料跟餐具可以自由取用，我個人喜歡吃原味，這次都沒有額外加醬，直接吃就相當美味～

入口處還貼心寫著公休日，可愛的恐龍化石及恐龍模型，陪伴大家一起吃早午餐，氣氛相當溫馨，感受到濃濃的人情味！

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

迪諾早午餐菜單

迪諾早午餐菜單品項好豐富，超過１４０種選擇，有的品項還可以升級加蛋／加起司／加花生醬，超多樣化的選擇，就算連續來吃三個月也不完吧ＸＤ

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迪諾早午餐線上點餐

想要吃美味的迪諾早午餐Dino Brunch，建議可以先線上點餐，節省現場等候的時間，不論外帶內用都相當可口唷～

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

迪諾早午餐行動支付

Dino Brunch提供線上支付，沒有帶現金也可以輕鬆點餐，也有配合外送平台，不用出門也能吃到Dino Brunch的美味～

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

維力炒泡麵$55+半熟蛋$15

我早餐其實很喜歡吃麵，比較有飽足感，大份量彈牙的炒泡麵，老闆堅持要用鐵板炒，麵條增添鍋子的鑊氣，麵條更加彈牙有Ｑ勁～

我還加了顆半熟蛋，維力炒泡麵條沾裹蛋黃液，濕潤的口感好涮嘴～再搭配炸物雞塊，或者加片秘製豬排，一早就能吃得很飽足！

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

秘製溫體豬排起士可頌$105

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

Dino Brunch有別於之前連鎖早餐的品項，居然還有販售貝果、可頌等西式的餐點，這個跟某知名美式賣場同家廠商

但我吃起來覺得迪諾的可頌更加好吃，表皮卡滋卡滋很酥脆，口感相當有Ｑ度，吃起來相當有層次感～

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

我挑選秘製溫體豬排起士口味，與在地的豬肉販合作，每天配送最新鮮的溫體豬肉，經過老闆特製秘方醃製，

豬排吃起來多汁，不會有豬肉腥味，彈牙濕潤的肉質，完全不會膩口，搭配起司跟生菜享用真的太好吃了！

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

台式三寶早餐

我許多外國朋友都超愛吃台灣早餐，尤其日本人超愛蘿蔔糕、煎餃、蔥抓餅，銅板價格就能吃得到，我們住在台灣真的好幸福喔～

迪諾早午餐把這個常見的家常早餐，做得格外好吃，老闆對酥脆度相當講究，堅持要煎到酥酥脆脆，帶點赤赤的褐色，吃起來口感一百分

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

招牌蘿蔔糕$45

蘿蔔糕跟一般粉粉的不同，一入口就感受到蘿蔔的香味，外酥內軟的反差口感，看似簡單味道卻一點也不平凡～

怪不得這是迪諾早午餐人氣熱賣品項，蘿蔔糕不用沾醬汁原味就很好吃，搭配炒泡麵、或者想吃飽一點的朋友，推薦一定要加點喔！

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

手工蔥抓餅$45

蔥抓餅好有口感喔～不會白白的，一入口脆度十足，餅皮超有咬勁，相當彈牙，咬勁十足～這個蔥抓餅我覺得不輸給永康街的排隊名店喔！

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

黃金煎餃$45

黃金煎餃真的名實相符，煎得好金黃酥脆，很少看到早餐店的煎餃色澤這麼漂亮～外皮酥脆帶有Ｑ度，內餡很爽口，一次一大顆塞進口中好滿足～

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

香煎西西里雞腿蛋餅+牽絲絲起士$95

蛋餅有多款口味選擇，我特別挑選很多人推薦的香煎西西里雞腿口味，

雞腿肉煎得好漂亮，雞皮脆脆的，雞肉飽滿多汁～搭配超有Ｑ勁的酥脆蛋餅，在口中相當有層次感

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

看看這個飽滿的雞腿肉，一般早餐店可是吃不到的～我還推薦可以加價升級牽絲起司，香濃的起司口感，吃起來非常有彈性～

起司本身的滋味，跟西西里雞肉的味道很搭，香噴噴的好滋味，結合台式蛋餅跟西式雞腿排，迸出意想不到的美妙風味！

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

紅龍雞塊$55

台灣知名的紅龍雞塊，炸得恰到好處，保留雞塊本身的湯汁，外皮酥脆，肉質濕潤，大小朋友都會喜歡的可口炸物，點來配炒泡麵相當適合～

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

花生粉紅白小湯圓$25

可口炸物點心就要吃這個台味十足的小湯圓，婚宴辦桌最好吃的菜色，沾上花生粉，外脆內軟，這是我從小到現在都愛的好味道～沒想到在迪諾早午餐又能吃到

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

福源花生醬法式吐司$30

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

省錢王大推銅板價格法式吐司，一份居然只要30元！吐司現點現製作，很多店家都用半成品去加工，口感差別甚大~

迪諾早午餐的法式吐司軟Q，口感像蛋糕一樣，充滿彈性的好滋味~沾上新竹知名福源花生醬，濃郁的好味道，超高CP值一吃就愛上！

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

迪諾早午餐的飲品超用心，嚴選高品質茶葉，搭配小農主恩鮮奶，好喝到可以單賣手搖飲了！

貼心的迪諾早午餐提供無糖選擇，茶韻跟奶香濃郁順口，喝起來香醇回味無窮，喝上一大杯真的好幸福～

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

主恩鮮奶茶（大杯）$45

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

主恩鮮奶茶無糖就超好喝，完全不會苦澀，茶香跟乃相互不搶戲，反而相互襯托，滑順好入喉，茶韻回味無窮～

很開心早餐就能喝到無糖的飲品，搭配現做的迪諾早午餐點，相當爽口又可以去除油膩感，一早就可以吃得很幸福

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

四季主恩鮮奶青（大杯）$45

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

主恩牧場現在真的很難買到，沒想到可以在迪諾早午餐相見，主恩鮮奶不只搭配紅茶好喝，跟青茶也能迸出精彩的花火～

鮮奶滑順的質地，綜合掉青茶的淡淡澀感，四季主恩鮮奶青一入口絲滑細緻，不輸知名連鎖飲料店的鮮奶茶飲，來迪諾早午餐千萬別錯過喔！

迪諾早午餐完全是巷仔內的美食，一早就可以吃到真的太幸福了，分享這家好滋味給大家來朝聖！

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

Dino Brunch迪諾早午餐 5大特色

 1. 中山區巷弄新開幕早午餐專賣店，老闆夫妻先前加盟連鎖早餐，深耕五年之久，靠著好味道及親切服務，廣受好評！創立以恐龍為主題的新品牌，繼續讓好滋味傳香下去

 2. 超高140種品項選擇，東西式餐點通通有，可頌、貝果、漢堡、蛋餅、煎餃、炸物、炒泡麵等，樣樣都是美味！餐點堅持現點現做，建議可以線上點餐，節省現場等候時間！

 3. 喜歡台式早餐首選台式三寶，招牌蘿蔔糕、手工蔥抓餅、黃金煎餃表皮金黃酥脆，不會有油耗味，火候控制得宜，吃起來更加美味～香煎西西里雞腿蛋餅雞肉超嫩，升級牽絲絲起士鹹香好滋味，一早就補充滿滿元氣

 4. 可頌夾上秘製溫體豬排，多層次口感，可頌吃起來比連鎖賣場的還酥脆～現炒維力炒泡麵加上半熟蛋，麵條濕潤又彈牙，越吃越帥嘴～超划算福源花生醬法式吐司，現點現做口感Q彈，30元銅板價就吃得到！

 5. 飲品使用小農品牌主恩牧場，不論搭配自己熬煮紅茶或青茶都很速配，提供無糖的選擇，搭配迪諾早午餐的好料，清爽不油膩～這家超用心的早午餐，透過外送平台也可以吃得到，推薦大家來嚐鮮！

＋（台北早餐）迪諾早午餐～2023新開幕恐龍早午餐！巨大可頌

💭店家資訊 Dino Brunch迪諾早午餐
🏠地址: 台北市中山區德惠街95號(近捷運中山國小站/稻江護校/花博新生公園)
☎️電話: (02)2599-5125
⏰時間: 0630-1400
😪公休: 無休
👛消費: 現金、Linepay、街口、外送平台、線上點餐
💬粉專: https://www.facebook.com/dinobrunch95
💬IG:  https://www.instagram.com/dinobrunch95/
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406707065
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