秘醬滷味｜台中必吃冷滷再開分店，獨家秘方滷製，搭配醬汁超銷魂，這幾樣必點！

說到台中人氣冷滷，這間秘醬滷味一定是榜上有名！目前北中南都有分店，而台中就超過10多間，來自上海祖傳祕方，有別於在台灣吃到的冷滷風味，堅持採用新鮮食材，搭配獨門秘醬滷製而成，每天限量販售，口味獨特，品項又多，激推必點秘醬乾麵，還有炸蛋、高麗菜、甜不辣、米血也是必點

秘醬滷味北屯松竹店位置

糖糖今天來到於九月新開幕的秘醬滷味北屯松竹店，位在北屯松竹路二段，靠近星巴克松竹門市，下午五點開賣至晚上十一點，不過建議大家不要太晚來，因為食材都是當天新鮮滷製，每日限量供應，賣完就只能等明天了

秘醬滷味北屯松竹店是採外帶冷滷方式，採用新鮮食材，當天現滷，不賣隔夜冷滷，櫥窗中陳列著各式各樣的新鮮冷滷，建議傍晚來品項最齊全

秘醬滷味北屯松竹店菜單

秘醬滷味除了透過櫥窗點餐，現場也有提供菜單，品項、價格清楚標示，不僅品項多樣化，價格也很親民

秘醬滷味厲害之處除了食材採用獨門秘方滷製外，將滷味切好後還會再淋上獨門秘醬調味，吃滷味時不必再沾醬就非常夠味

每次點滷味當下都沒什麼感覺，等到老闆切好裝袋後才發現好大一盤，根本就是3-4人的份量（笑）

秘醬乾麵 25元

來秘醬滷味必點的招牌秘醬乾麵，採用Q勁十足的麵條，搭配秘醬滷味的特調醬汁，吃的時候記得拌均勻，愛吃辣的朋友記得加辣更對味，一入口除了迷人鹹香，還帶點淡淡的甜味，讓人越吃越涮嘴

手工米血 20元

跟糖糖一樣喜歡吃米血的朋友，一定要點秘醬滷味的手工米血，不僅滷的非常入味，吃起來超Q軟，不是那種會刮舌的米血，會讓你吃上一塊就停不下來

秘製鴨血 20元

通常鴨血都只有在熱滷才看得到，沒想到秘醬滷味雖然是冷滷一樣有賣鴨血，因製作過程非常搞剛，所以非常非常限量，晚來真的會吃不到！秘醬滷味的秘製鴨血口感超古溜，咬下去還會爆汁，尾韻帶微辣風味

花椰菜 30元

一般冷滷通常蔬菜種類都比較少一些，秘醬滷味的蔬菜類選項很多，有小黃瓜、高麗菜、花椰菜、玉米筍、筊白筍、四季豆、菜頭等蔬菜歡秘醬滷味的花椰菜滷的非常入味，菜梗的部份吃起來不會硬硬的，這點還挺加分的

高麗菜 30元

除了花椰菜，糖糖也蠻推秘醬滷味的高麗菜，口感相當清脆，除了高麗菜的香甜，還多了秘醬滷味的獨特滷汁香味

秘醬土豆 30元／德式鑫鑫腸 20元／旗津黑輪片 20元

糖糖是個花生控，看到有滷花生當然要給他點下去，秘醬滷味的秘醬土豆也好好吃，不僅滷的入味，吃起來也很桑，這個當下酒菜超適合，德式鑫鑫腸也不錯，吃起來是德式香腸的脆感，跟一般鑫鑫腸不一樣

炸蛋 20元

秘醬滷味的炸蛋也是必點，先將蛋炸過再滷，吃起來口感更豐富，裡頭的蛋黃也不會太乾

水晶餃 25元／海帶 20元／甜不辣 20元

秘醬滷味的水晶餃有點小小可惜，不知道是不是因為是冷滷的關係，外皮吃起來比較硬一些，不會熱滷那樣Q嫩Q嫩的，海帶滷得很透徹，醬香迷人，帶爽脆口感，甜不辣也不錯，口感軟嫩又入味

豬腱肉 40元

秘醬滷味的豬腱肉份量還不少，滷至入味，肉質紮實不乾柴

鴨心 40元

鴨心也好吃，有些冷滷的鴨心吃起來偏硬，秘醬滷味的鴨心不會，紮實帶軟嫩口感，滷的也很入味

喜歡吃冷滷的朋友這間秘醬滷味一定要筆記！食材都滷得不必沾醬，單吃滷味就非常夠味，秘醬滷味不僅品項多，價格也很親民，堅持採用新鮮食材，當日現滷，不僅能吃到秘醬滷汁的獨門香氣，還可以吃到食材本身的鮮甜滋味，想吃的朋友建議早點來，太晚就很多東西賣光光啦