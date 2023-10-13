你知道嗎，「鹿寮享自在」是台中大坑的一個超棒景點！它就在「享自在生態園區」，這裡有四間餐廳，其中一間就是「鹿寮餐廳」。你絕對不能錯過它的玻璃屋餐廳，透過玻璃窗可以一覽外面一整片綠意盎然的美景。還有，在和室榻榻米座位區用餐，簡直舒適到不行！而園區裡的一個絕美地點就是進門處的落羽松木棧道。這個地方超級受歡迎，很多人都會在這裡拍照呢！特別是在落羽松變紅的季節，更是人潮爆多！隨手拍一張照片，簡直就像明信片一樣超級美！

鹿寮享自在 | 景點資訊

鹿寮餐廳就在臺中市北屯區，沿著去新社的路上，如果你經常去台中新社的話，這條路應該很熟悉。它位於「享自在生態園區」裡面，園區裡還有四間餐廳和一間民宿。

鹿寮享自在 | 停車資訊

「享自在生態園區」裡面有 3 個停車場可以停車，但在假日或連假時，建議提早進園，因為落羽松木棧道實在太吸引人拍照了！真的是個絕佳的拍照景點喔！

鹿寮享自在 | 門票資訊

進「享自在生態園區」需要買門票喔！門票是100元/每人，但在園區內消費可以抵扣50元，另外，6歲以下和70歲以上的人可以免費入場，不需要買門票。

鹿寮享自在 | 環境介紹

在門口有一張園區導覽圖，其實園區不大，但走完一圈還是挺有感覺的。導覽圖上可以看到園區有 3 個停車場，而且園區內各個區域都是連通的。

這裡就是超紅的落羽松木棧道，超適合拍照打卡！在園區裡也是個超紅的網美IG拍照打卡點喔！水池上彎彎曲曲的木棧道特別有風格，旁邊還種滿了各種植物和造景，真的超美的！現在是夏天，落羽松都是一片翠綠，我超期待秋冬的時候，落羽松會變成一片黃紅色，絕對超級美的！

陽光灑下來真是超美的！我超級期待秋冬的時候，整片落羽松都會變成紅色，真的太美了！

說真的，在這落羽松木棧道下拍照，不管從哪個角度拍，都可以當作明信片耶！真的超美的！不管落羽松有沒有變紅，要拍到空景都需要等一段時間呢！這地方真的太紅了啦！每年落羽松季在12月～1月，聽說假日來一位難求喔~~

而且在落羽松木棧道下的水池還可以餵魚耶！旁邊有賣魚飼料，一包只要10元，還有誠實商店可以自己投錢！我在這邊餵魚餵得超開心的！不知不覺已經餵了5包飼料了，愷愷真的超愛餵魚的！

走進去後，你會看到一個露天廣場，裡面有木製椅子可以坐下來，享受一下森林的氛圍。還有好幾張桌子可以使用哦！在這裡感受森林浴真是太舒服了！因為現在是夏天，所以蚊子會比較多，不過園區有放一些蚊香，可以稍微減少蚊子的騷擾。不過建議進來之前還是要做一下防蚊的措施哦！

小尛居是「享自在生態園區」的民宿，推薦來這裡住喔！晚上可以聽到蟲鳴鳥叫喔~

來這邊除了可以餵魚，還可以餵羊喔！這裡有幾隻超可愛的波爾羊在羊舍裡面。感覺它們好像很餓，只要有人靠近，它們就會興奮地跳起來，希望能得到飼料吃。飼料一包只要30元，還是要自己誠實地投錢喔！羊隻的動作很大，所以愷愷對它們沒有太大興趣，就沒有餵羊了！

鹿寮享自在 | 鹿寮餐廳

「鹿寮享自在」是「享自在生態園區」內的一家餐廳之一。鹿寮餐廳位置比較後面，也可以沿著外面的柏油路走過來，有著紅磚小屋和玻璃屋相結合的漂亮外觀！這家餐廳隱身在森林中。

鹿寮餐廳 | 菜單

鹿寮餐廳外面擺一個參考菜單！他們可點的菜色真的很多，像套餐、小火鍋、下午茶、飲料等等，還有最近加入的港式點心選擇呢！超多選擇的！

鹿寮餐廳 | 用餐環境

「鹿寮享自在」的用餐環境分為一樓和二樓。一樓主要是以四人桌為主，還有一張可以坐16人的長條桌可以使用。

而二樓主要是以六人桌為主，最夯的地方則是塌塌米坐位喔！如果你想要坐在這裡，建議事先預訂一下！因為旅咖是下午去的，剛好塌塌米坐位區有空位，所以我們就坐在這裡啦！這裡是一個大片玻璃屋，光線超好的！不過因為太陽直射，大家都把窗簾拉下來了。不然外面的風景超美的！

鹿寮餐廳 | 下午茶

因為旅咖不是在中午用餐時間來的，所以我們下午3點多才到「享自在生態園區」。在逛完園區後，我們來「鹿寮享自在」放鬆享受下午茶。旅咖點了他們的英式下午茶套餐以及新菜色港式點心！

蜜汁叉燒包口感獨特，外皮鬆軟，內部叉燒鮮嫩多汁，蜜汁甜香，口感豐富滿足。

港式點心必點之一就是水晶鮮蝦餃！你看那半透明的外皮，超美的！裡面滿滿的鮮蝦肉，一咬下去就感覺到海鮮的鮮味！真的太好吃了！

花枝燒賣口感獨特，外皮鬆軟有嚼勁，內部鮮嫩滑潤，帶彈牙感，美味不可錯過。

魚卵鮮蝦燒賣口感豐富，外酥內嫩，帶有海鮮爆裂感。

吃完港式點心後，我們還可以來個超棒的英式下午茶套餐！這個三層架下午茶真的很豪華，有很多好吃的東西，像是慕斯蛋糕、蛋糕捲、慕斯蛋糕、泡芙、小點心、大福和水果。而且還可以選兩杯喜歡的飲料！

這個三層點心真的超級豐盛！點心的種類多到讓人嘆為觀止，有泡芙、大福、芒果慕斯巧克力、巧克力蛋糕卷、草莓慕斯、圓慕斯塔、抹茶捲和檸檬塔！水果也很多樣，有柳橙、奇異果以及擠上巧克力與碎片的香蕉，太好吃了吧！真的讓人感到超級滿足！

一看到那些甜點，就讓人感到超級開心，真的想犒賞自己來一口！

另外兩杯飲料我們是點芒果乳酸氣泡飲以及特調桂花物語，芒果乳酸氣泡飲，清新多汁，芒果風味帶點微酸，氣泡賦予輕盈質感。特調桂花物語，以綠茶為基底，獨特花香，帶甜味，微妙調味增添層次感。

原來台中大坑還有這麼一個地方，「享自在生態園區」真的挺不錯的，特別是那個落羽松木棧道超讚的，來這一定要拍照！進到園區就像置身於森林中一樣清新！當然啦，因為是花花草草的地方，蚊蟲也難免，所以要做好防蚊措施。雖然園區不算很大，但整理得很好。還有「鹿寮享自在」的餐點也不錯，可以試試他們的小火鍋套餐或者下午茶，港式點心也值得一試哦！找大坑美食嗎?那麼推薦你「鹿寮享自在」喔。