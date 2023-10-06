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宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕奢質感氛圍的台南咖啡廳宅樂咖啡

2023-10-06 12:00:38 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：110
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：225篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：宅樂咖啡 湖美店
place台南市中西區湖美二街68號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

輕奢質感氛圍的知名台中咖啡品牌
-宅樂咖啡-也到台南拓展分店囉!
台南咖啡廳宅樂咖啡台南湖美店
除了咖啡之外~更有多種異國料理餐點
店外更有歐式座位拍照打卡牆
讓各位網帥網美到此一遊上傳美照
近期推出九月份全新新菜單!

宅樂咖啡

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

墨西哥肉醬起司薄餅

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

披薩是餅厚有飽足感
墨西哥薄餅則是脆口而且更顯味
簡單的義式青蔬番茄和甜椒
配上鹹口的肉醬和少許起司
搭配杯夏日氣泡飲會更chill~

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

牛肉夏卡蔬卡

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

知名的中東早餐佳餚
中間是半熟蛋~底層則是番茄紅醬
三塊脆皮麵包可以沾紅醬一起食用
一旁還有嫩肩的黑胡椒牛肉
是道相當具有異國風情的特色料理

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

雞腿排野菇白醬義大利麵

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

雞腿排外層為焦內層鮮嫩多汁
咬起來Q彈焦香有味
白醬義大利麵醬料不會太濃稠
整體吃起來味道偏向清爽淡雅

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

厚燒起司漢堡排

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

漢堡排熟度適中表皮不會過焦
上層鋪上半融狀的起司片
最底下有馬鈴薯泥
整體吃起來味道較為溫和
不會有太過於美式的重口味

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

輕盈鮮果飲

由多種蔬果綜合製作而成
經過大眾口味的調整
不只味道清爽順口同時也保有鮮蔬的營養
不會有純蔬菜汁的澀苦感

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

奶香布丁

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

口感綿密質地類似奶酪
搭配奶油和濃郁的焦糖
入口時透出柔滑的奶香口味
讓整體來說不會太死甜

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

菜單

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕

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優惠資訊

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營業資訊

📍 臺南市中西區湖美二街68號
⏰ 09:00–21:00
☎️ 06-2587567

 

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