宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕奢質感氛圍的台南咖啡廳宅樂咖啡

輕奢質感氛圍的知名台中咖啡品牌
-宅樂咖啡-也到台南拓展分店囉!
台南咖啡廳宅樂咖啡台南湖美店
除了咖啡之外~更有多種異國料理餐點
店外更有歐式座位拍照打卡牆
讓各位網帥網美到此一遊上傳美照
近期推出九月份全新新菜單!
宅樂咖啡
墨西哥肉醬起司薄餅
披薩是餅厚有飽足感
墨西哥薄餅則是脆口而且更顯味
簡單的義式青蔬番茄和甜椒
配上鹹口的肉醬和少許起司
搭配杯夏日氣泡飲會更chill~
牛肉夏卡蔬卡
知名的中東早餐佳餚
中間是半熟蛋~底層則是番茄紅醬
三塊脆皮麵包可以沾紅醬一起食用
一旁還有嫩肩的黑胡椒牛肉
是道相當具有異國風情的特色料理
雞腿排野菇白醬義大利麵
雞腿排外層為焦內層鮮嫩多汁
咬起來Q彈焦香有味
白醬義大利麵醬料不會太濃稠
整體吃起來味道偏向清爽淡雅
厚燒起司漢堡排
漢堡排熟度適中表皮不會過焦
上層鋪上半融狀的起司片
最底下有馬鈴薯泥
整體吃起來味道較為溫和
不會有太過於美式的重口味
輕盈鮮果飲
由多種蔬果綜合製作而成
經過大眾口味的調整
不只味道清爽順口同時也保有鮮蔬的營養
不會有純蔬菜汁的澀苦感
奶香布丁
口感綿密質地類似奶酪
搭配奶油和濃郁的焦糖
入口時透出柔滑的奶香口味
讓整體來說不會太死甜
菜單
優惠資訊
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營業資訊
📍 臺南市中西區湖美二街68號
⏰ 09:00–21:00
☎️ 06-2587567