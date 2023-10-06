宅樂咖啡-豐富異國料理的台南網美咖啡廳還有附設拍照打卡牆~輕奢質感氛圍的台南咖啡廳宅樂咖啡

輕奢質感氛圍的知名台中咖啡品牌

-宅樂咖啡-也到台南拓展分店囉!

台南咖啡廳宅樂咖啡台南湖美店

除了咖啡之外~更有多種異國料理餐點

店外更有歐式座位拍照打卡牆

讓各位網帥網美到此一遊上傳美照

近期推出九月份全新新菜單!

宅樂咖啡

墨西哥肉醬起司薄餅

披薩是餅厚有飽足感

墨西哥薄餅則是脆口而且更顯味

簡單的義式青蔬番茄和甜椒

配上鹹口的肉醬和少許起司

搭配杯夏日氣泡飲會更chill~

牛肉夏卡蔬卡

知名的中東早餐佳餚

中間是半熟蛋~底層則是番茄紅醬

三塊脆皮麵包可以沾紅醬一起食用

一旁還有嫩肩的黑胡椒牛肉

是道相當具有異國風情的特色料理

雞腿排野菇白醬義大利麵

雞腿排外層為焦內層鮮嫩多汁

咬起來Q彈焦香有味

白醬義大利麵醬料不會太濃稠

整體吃起來味道偏向清爽淡雅

厚燒起司漢堡排

漢堡排熟度適中表皮不會過焦

上層鋪上半融狀的起司片

最底下有馬鈴薯泥

整體吃起來味道較為溫和

不會有太過於美式的重口味

輕盈鮮果飲

由多種蔬果綜合製作而成

經過大眾口味的調整

不只味道清爽順口同時也保有鮮蔬的營養

不會有純蔬菜汁的澀苦感

奶香布丁

口感綿密質地類似奶酪

搭配奶油和濃郁的焦糖

入口時透出柔滑的奶香口味

讓整體來說不會太死甜

菜單

優惠資訊

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營業資訊

📍 臺南市中西區湖美二街68號

⏰ 09:00–21:00

☎️ 06-2587567