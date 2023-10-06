台中觀光公車！來趟大坑輕旅行～享受下午茶時光

上次趁著中秋連假搭了台中的觀光公車來個輕旅行

發現台中的觀光公車做得不錯、路線也多挺方便～

不用煩惱停車、油錢，或是騎機車還要怕太陽曬

加上我去年辦了台中市民公車的乘車優惠

不只搭10公里內免費，超過也只要10元，超划算

一直覺得在台中搭公車很幸福

但不知道是不是也因為這樣，人總是很多

連假就更不用說了！還好只是擠一小段路～

快速跟大家分享一下市民限定的乘車優惠怎麼申請

先到台中市政府的市民限定台中交通卡網站

傳送門➔ https://idoor.taichung.gov.tw/

找到離家最近的申辦地點帶身分證就可以申請

辦卡超快的～我大概進去不到5分鐘就出來了

這次輕旅行搭的觀光公車路線是66副大坑線

規劃早上去山上走走，轉換心情

下午則是選了家甜點店享受了下午茶時光

台中觀光公車有跟不少店家合作

我這次去的 香草騎士ｘ香草家 就是其中一家特約商店

可以掃公車上「搭乘證明」的QR code截圖留存

10/7-10/10國慶期間到店家出示畫面就能換取優惠囉～

另外適逢國慶，有些店面也會再加碼優惠活動～

像 香草騎士ｘ香草家 他們就有滿額贈的活動

店內消費滿500元會送國慶巧克力、煙花巧克力跟仙女棒

覺得還蠻有節日氣息、很有過節的感覺～

香草騎士ｘ香草家 的甜點是真的好吃

以香草為基底來製作，從巧克力、蛋糕到冰淇淋，都藏著獨特的香草風味

很喜歡他們家的香草肉桂捲

肉桂算是比較重的香料，很挑人嘴巴

但他們家的肉桂不知道怎麼調配比例

肉桂味與香草香融合，肉桂與香草的味道剛剛好

香草透著淡淡香氣，沒有被肉桂搶了風頭

札實又綿密的口感恰到好處

很適合配個紅茶一邊享受下午茶～忍不住帶了份回去

另外他們現在還有推出限定的冰淇淋口味—紅豆冰淇淋

也算是經典中的經典！同樣有著獨特的香草香！

搭配精選的紅豆原料，冰淇淋上還能看到紅豆本體

讓義式冰淇淋的絲滑厚實再添紅豆的口感，嚐起來更有層次

忍不住加入收藏名單內～希望下次來還有

結束了 香草騎士ｘ香草家 這邊，我還繞去總站夜市逛逛

也還算不錯逛，走走停停吃了不少小點

最後帶了蒜香豆干回去配酒喝！真的是最棒的享受～

分享這次的輕旅行給大家～預祝有個愉快的國慶假期

香草騎士ｘ香草家

地址：台中市潭子區大成街124巷10號

電話：04-2539-3900

營業時間：13:00-21:00(週一休息)

總站夜市

地址：台中市北屯區敦富路與號敦富一街口

營業時間：週一、週三、週五-週日 17:00-24:00