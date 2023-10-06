嘉義縣政府附近|Maroon栗色早午餐咖啡廳．隱身於純樸鄉鎮中的超質感早午餐，價格不到$200元滿滿一盤超豐盛!

#是美食呦 (●’◡’●)ﾉ• 嘉義太保

前陣子回嘉在太保吃到一家新開的早午餐— 【#maroon， 栗色】當下是google map搜尋出現的商家，想說難得在太保看到新餐廳，還是我喜歡的早午餐，報著探店的心情去吃看看

當日店內生意蠻好的，一樓用餐區幾乎坐滿，店門口大面的窗戶讓自然光盡可能透入店內，只點了幾盞復古小吊燈就足以。

室內的桌椅都以木質傢俱擺設，製作咖啡飲品的前台也很簡約透明，在等待餐點的過程中伴隨著些許咖啡機操作的聲音與氣息。

---菜單---

看了菜單的價格後覺得些許意外(IG官方有更新10月菜單:點擊前往)，也許是在台中待久了，看到早午餐套餐部分都不超過200元覺得挺便宜的，栗色除了是一家早午餐店，他也是一家開下午五點的咖啡廳，販售的甜品跟飲料咖啡價位都在100上下，跟現在的咖啡廳價位差不多。

當天早午餐、甜點、飲品都各點了兩份

---早午餐---

#蘑菇松露嫩蛋開放式三明治

喜歡松露料理的朋友們，這款三明治我推薦! 因為栗色的這款開放式三明治松露氣息濃郁，從視覺上判斷應該是把松露醬跟蛋液混合一起，所以每一口都可以均勻混合到松露氣味；蘑菇切成丁後與醬汁燉煮到完美上色，松露蛋下方也有放入起司，一口咬下三種風味在嘴裡四處流竄!

#時蔬德式香腸鹹派

鹹派約六吋圓的四分之一大小，單看原本覺得有點少，但其實鹹派料蠻多蠻厚實的，吃完的確會有飽足感；德式香腸的味道沒有很突出，若以記憶點來取勝的話，蘑菇松露這款確實在我心中更勝一籌!

這兩款都有附沙拉，馬鈴薯泥以及烘烤南瓜，算是非常顧及營養均衡的早午餐店家，無論是外觀還是品嚐之後的感想，都覺得他們有用心在料理，沒有以廉價泛黃生菜或是甜膩美乃滋搪塞過去!沙拉有胡麻醬、油醋醬跟凱薩醬可以選擇，馬鈴薯泥跟烘烤南瓜都很綿密，吃完一盤確實會飽!

---甜品---

#阿芙加朵

濃郁的奶油冰淇淋撒上穀片碎，插入lotus焦糖脆餅做搭配，旁邊擺上一小杯義式濃縮讓你自己淋上享受阿芙加朵的儀式感；整體對我來說偏甜，加上我自己點的飲品是拿鐵，兩者都是濃郁口感讓我喝到最後有點膩到，但這是我的問題，我應該把飲品換成比較清新的茶飲或式美式咖啡。

#焦糖蘋果磅蛋糕(10月菜單無販售)

比我想像中的份量還要大，幾乎是一塊白吐司的大小，抹上焦糖蘋果醬與奶油，磅蛋糕在扎實與蓬鬆之間達到完美的平衡，咀嚼果成中感受到香氣與甜味。雖然10月已經沒有這個口味，但還有推出新的 #焙茶栗子磅蛋糕 #抹茶紅豆磅蛋糕 磅蛋糕口感確實不錯! 可以推薦大家吃看看新口味~

---飲品---

#拿鐵咖啡

我個人蠻喜歡栗色的拿鐵，奶味較重較濃，但就像我前面所說，如果有點甜點品項，可以選擇烏龍茶、美式等更清新的飲品來搭配，不然在吃完套餐後又吃甜點又喝濃郁的拿鐵，只能說膩上加膩...



#伯爵奶茶

中規中矩的奶茶，不過還好可以選擇甜度，當天選微糖所以茶感較重，也是唯一比較解膩的品項~

總結店內環境、餐點食材與擺盤、以及價位等多方面評分，加上路邊都蠻多停車位的，我們當天就停在門口斜前方，滿分5分的話個人會給到4.7的評價!

🔍店家資訊

【Maroon Brunch 栗色】

營業時間

☞︎ 8:00-17:00(最後點餐時間16:00;週一休)

電話

☞︎ 05 362 0321

地址

☞ 612嘉義縣祥和三路東段123號

IG

☞︎ @maroonbrunch

