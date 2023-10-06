【日本‧東京】東京寶可夢中心旗艦店、寶可夢甜點店(Pokemon Center MEGA TOKYO池袋太陽城)│超大、超好逛寶

離開荒川遊樂園孩子們已經累倒一片，這裡是池袋太陽城的側門，從無印良品店內進入。
因為這趟只有帶一台推車，老爺一路從車站抱噗寶走到池袋太陽城，快快借推車給噗寶
這趟來到這裡的主要目的就是要來逛寶可夢中心旗艦店&寶可夢甜點店，就在alpa館 2F
一上來就看到一排對戰機台
寶可夢中心外觀，超大間不用怕找不到
外觀有一系列寶可夢圖樣
這趟來剛好遇到蠟筆小新2023年電影《新次元！蠟筆小新THE MOVIE 超能力大決戰 ～飛吧！手卷壽司～》的宣傳活動
這間寶可夢中心的鎮店寶可夢是密勒頓（ミライドン，Miraidon）
寶可夢中心25週年
說是旗艦店，當然週邊也是非常多也非常齊全，想要一次購足寶可夢週邊，東京部分建議直接跑池袋店!
玩具當然也有!
如果想讓孩子玩日本機台，也有可能再次來日本的話，弟噗媽會推薦可以買機台週邊商品:卡盒和MEGA手錶。卡盒和一般收納盒一樣，有不一樣的地方就是底部有多一個可以收納紀錄卡的卡榫，紀錄卡在機台直接購買即可。
現場當然有寶可夢朱紫御三家新葉喵、呆火鱷、潤水鴨公仔
排隊人潮很多，不過結帳還算快。很遺憾的告訴各位，這間是沒有退稅的，不過還是會買的失心瘋
這個玩具弟噗媽玩不懂，可能是我聽不懂日文，感覺沒什麼互動性的玩具
等待結帳時滿滿的寶可夢可以讓孩子看看
現在到日本袋子都需要費用，如果要送人可以加買黃色的皮卡丘小袋子，自己用的弟噗媽推薦直接買下方購物袋喔!
店櫃真的很大間
MEGA手錶，這個戴起來走路就有風，玩機台時遇到需要進化就直接手錶對著機台即可，超有感!
剛剛買的盒子也能現買現用
除了店內和機台外，店外滿滿的公仔，喜歡拍照的你不要錯過
隨處都有寶可夢可愛身影
老爺和小孩已經在看蠟筆小新首間電影專賣店內的影片
( 【日本‧東京】蠟筆小新電影嘉年華 THE MOVIE OFFICIAL STORE│首間蠟筆小新電影專賣店，就在池袋太陽城!電影公仔、必買限定限量電影周邊! )
當然還有好拍的寶可夢甜點店不要錯過，但排隊人潮也是很多，加上我們昨天已經在寶可夢日本橋餐廳吃過，就直接PASS
( 【日本‧東京】寶可夢咖啡餐廳東京日本橋(需預約)&東京日本橋寶可夢中心│尖叫吧~寶可夢迷們! 可愛皮卡丘餐廳秀、滿滿寶可夢裝飾餐點! )
餐廳和甜點店商品不太一樣，有時間還是推薦可以吃一下，感受滿滿寶可夢魅力!
ㄟㄟㄟㄟㄟ，怎麼走了一圈還有寶可夢的店??!! 這間是"寶可夢集換式卡牌站"，後方是真的可以坐下來比賽的場地喔! 後方還有小小玩樂區，有帶小小孩可以到後方逛逛。
另一間是世界上第一間官方 Pokémon GO 店，Pokémon GO店門口，就擺著可愛卡比壽
裡面也有賣一些Pokémon GO週邊商品
和寶可夢的合照大募集，到12月27日
店內裝潢有些Pokémon GO裡的角色(?)，依官網描述是能在這裡對戰? 找尋朋友? 但我們沒實際操作，大家到現場可以玩看看喔!
同層樓還有其他動漫卡通週邊，史努比、航海王，龍貓的橡子共和國(ジブリがいっぱい どんぐり共和国)和Disney store在alpa B1 ，這兩間都有免稅服務
「東京寶可夢中心旗艦店、寶可夢甜點店」相關資訊：
地址: 池袋太陽城 alpa 2F
營業時間:10:00～20:00
連結: 池袋太陽城 / 寶可夢官網
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本次行程：
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