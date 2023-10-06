2023阿里山景點｜8 個阿里山新八景推薦【神木遺跡、塔山奇岩、神怡流瀑、異國風景】

到訪過阿里山的朋友都對阿里山的美嘖嘖稱奇，除了經典必看的阿里山日出、雲海、鐵道、森林、晚霞等阿里山五奇外，阿里山還有許多美麗的自然景點值得我們放慢腳步來探索！還不知道如何玩阿里山的話，或許可以參考由嘉義林區管理處嚴選的 阿里山新八景，其中包含奇岩、瀑布、神木遺跡、絕佳景觀台等，就跟著小編的腳步一起走訪阿里山吧！更多阿里山景點這裡看：阿里山景點11選｜嘉義阿里山行程規劃2天1夜、住宿門票優惠攻略，教你阿里山開車怎麼玩！
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重點整理：
阿里山新八景
【阿里山新八景】於2010年由嘉義林區管理處推出，全數景點都在阿里山森林遊樂區內，包含感受大自然的輪迴力量「阿里山神木遺跡」、巨木群之首「28號巨木」、阿里山最巨大的「水山巨木」、小百岳「塔山奇岩」、360度景觀「小笠原山」、彷彿身處京都的「香林拱橋」、寧靜佛寺「慈雲觀景」、一次盡收多種美景的「神怡流瀑」等，是探索阿里山自然奧妙的絕佳路線。
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阿里山新八景｜塔山奇岩
位置：由姐妹潭旁的「塔山步道」往上步行即可抵達。
站在阿里山轉運站就可以看到的這看起來像是山，但其實是一塊巨大岩峰的【塔山奇岩】，是鄒族心目中的聖山。位於阿里山群中最高峰的塔山山頂，同時也是台灣小百岳中之一的「大塔山」。
雖然遠看就能欣賞到它的魅力，但如果有時間的話可以從姊妹潭旁的「塔山步道」一路往上攻頂喔，前段沿途可與阿里山森林鐵路並行，享受走在山林中的鐵道樂趣，抵達頂端塔山頂觀景台可居高臨下俯瞰森林遊樂區全景，是一條很棒的健行步道。
阿里山新八景｜水山巨木
位置：由「沼平車站」步行即可抵達。
※目前水山線步道施工維護中，預計至110年4月30日止。
【阿里山神木】倒下後，園區內最年長的就屬【水山巨木】，樹齡高達2700年，同時也是園內體型最巨大的巨木。昔日曾有「水山線森林鐵路」經過，但今日只能步行前往，但也因為這樣我們能夠行走在沿路的廢棄鐵道上，經過木頭拱門、吊橋等，一路上景色優美非常好拍照，到了神木面前不禁讚嘆人類的渺小，是一條很適合全家大小的芬多精路線。
阿里山新八景｜小笠原山
位置：由「祝山車站」步行即可抵達。
接駁車資訊：阿里山電動遊園車
【小笠原山觀景台】就位在著名的「祝山觀日平台」步行不遠處，近期已經是不少朋友心目中除了祝山日出以外，第二個最佳的觀日景點，除了平台空間更寬廣以外，360度的環繞觀景台更是賞景無障礙的福音。
除了日出以外，這邊還是欣賞阿里山五奇中的雲海、星空、晚霞等的首選處，此外走在觀景台周邊的木棧道上，兩旁還有豐富的生態景觀如紅榨槭、以及時不時會在一旁覓食的國寶帝雉，景致美不勝收。
阿里山新八景｜香林拱橋
位置：於阿里山受鎮宮旁。
從「阿里山工作站」前往「受鎮宮」途中會遇到這座酒紅色的【香林拱橋】，橫跨於樹林間，橋底下的一層層手工砌石石上流過潺潺溪水，兩旁石頭街上長滿蕨類植被，從側面看起來就像與拱橋共譜一幅山水畫，建議可站在一旁的「舟之橋」一睹全貌。
橋體形狀略呈橢圓狀，俯瞰有如船隻甲板，配上橋上的燈柱及木椅，還有滿滿的樹木群當背景，拍起照來意境十足，到了晚上橋上點燈，在燈光下的周圍的景色搖身一變，頓時像是身處京都山上的某處溫泉勝地，超有異國風味，是吸引攝影好手必拍的一景。
阿里山新八景｜阿里山神木遺跡
位置：阿里山「神木車站」旁。
隱藏在「神木車站」旁的【阿里山神木】，樹齡高達3000年以上，是阿里山上最高齡的國寶級神木，因不幸在1953年遭到雷擊燃燒，又於1956年再度遭到一次雷擊使得樹幹內部起火而死亡，更於1997年夏天受到大雨不斷的夾擊之下，土壤鬆動無法支撐而傾斜，最終於1998年因安全考量將其倒放並分解成多塊供後人弔念，遵循大自然的輪迴。
阿里山新八景｜28號巨木
位置：由「受鎮宮（香林服務區）」步行即抵達（Google Map連結）
接駁車資訊：阿里山電動遊園車
在巨木群步道中，共有編號1~36號的高齡神木，年齡範圍至少都落在800~2000年左右，而其中最吸引目光、身形最巨大、樹齡最老的就是這株【28號巨木】了，人站在他旁邊就像是螞蟻般的渺小。
位於「第二木群棧道」上的「28號巨木」樹齡高達2000年，高度有43.5公尺，屬於紅檜巨木，生生不息的樹皮上還長滿了蕨類等台灣特有植物，是路途輕鬆，容易就可以抵達的必訪絕景。
阿里山新八景｜慈雲觀景
位置：位於「阿里山博物館」旁，步行即可抵達。
在阿里山森林裡還存在這一處幽靜的小寺廟【慈雲寺】，位置就隱藏在「香林國小」及「阿里山博物館」旁邊，他可是全台最高的佛寺。除了供奉著釋迦牟尼佛像的簡潔寧靜之美之外，在步道上賞雲海、晚霞、落日、阿里山聚落等也是大家到訪這必做的事。
除了俯瞰阿里山雲海外景致外，別忘了寺廟周還有豐富的林木環繞著，隨著季節轉變，樹木枝葉也隨著時間換上不同顏色，尤其是樹頭楓葉由黃轉紅，覆蓋在寺廟鐘樓上時，整片景色流露出如日本京都般的寧靜感。
阿里山新八景｜神怡流瀑
位置：位於「神木車站」旁，步行即抵達。（Google Map連結）
到阿里山玩沒有規劃個三天絕對是玩不完的，光是「阿里山森林遊樂區」裡的【阿里山新八景】就足夠讓人駐留多日。阿里山真的是值得一訪再訪、細細品味，當然「阿里山森林遊樂區」還有其它賞景、拍照、放鬆的景點選擇，找個休假日來體驗一下阿里山的魅力吧！
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