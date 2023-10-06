2023阿里山景點｜8 個阿里山新八景推薦【神木遺跡、塔山奇岩、神怡流瀑、異國風景】

到訪過阿里山的朋友都對阿里山的美嘖嘖稱奇，除了經典必看的阿里山日出、雲海、鐵道、森林、晚霞等阿里山五奇外，阿里山還有許多美麗的自然景點值得我們放慢腳步來探索！還不知道如何玩阿里山的話，或許可以參考由嘉義林區管理處嚴選的 阿里山新八景，其中包含奇岩、瀑布、神木遺跡、絕佳景觀台等，就跟著小編的腳步一起走訪阿里山吧！更多阿里山景點這裡看：阿里山景點11選｜嘉義阿里山行程規劃2天1夜、住宿門票優惠攻略，教你阿里山開車怎麼玩！

▼ 阿里山景點攻略 ▼

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阿里山新八景

【阿里山新八景】於2010年由嘉義林區管理處推出，全數景點都在阿里山森林遊樂區內，包含感受大自然的輪迴力量「阿里山神木遺跡」、巨木群之首「28號巨木」、阿里山最巨大的「水山巨木」、小百岳「塔山奇岩」、360度景觀「小笠原山」、彷彿身處京都的「香林拱橋」、寧靜佛寺「慈雲觀景」、一次盡收多種美景的「神怡流瀑」等，是探索阿里山自然奧妙的絕佳路線。

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阿里山新八景｜塔山奇岩

位置：由姐妹潭旁的「塔山步道」往上步行即可抵達。

站在阿里山轉運站就可以看到的這看起來像是山，但其實是一塊巨大岩峰的【塔山奇岩】，是鄒族心目中的聖山。位於阿里山群中最高峰的塔山山頂，同時也是台灣小百岳中之一的「大塔山」。

雖然遠看就能欣賞到它的魅力，但如果有時間的話可以從姊妹潭旁的「塔山步道」一路往上攻頂喔，前段沿途可與阿里山森林鐵路並行，享受走在山林中的鐵道樂趣，抵達頂端塔山頂觀景台可居高臨下俯瞰森林遊樂區全景，是一條很棒的健行步道。

阿里山新八景｜ 水山巨木

位置：由「沼平車站」步行即可抵達。

※目前水山線步道施工維護中，預計至110年4月30日止。



【阿里山神木】倒下後，園區內最年長的就屬【水山巨木】，樹齡高達2700年，同時也是園內體型最巨大的巨木。昔日曾有「水山線森林鐵路」經過，但今日只能步行前往，但也因為這樣我們能夠行走在沿路的廢棄鐵道上，經過木頭拱門、吊橋等，一路上景色優美非常好拍照，到了神木面前不禁讚嘆人類的渺小，是一條很適合全家大小的芬多精路線。

阿里山新八景｜小笠原山

位置：由「祝山車站」步行即可抵達。

接駁車資訊：阿里山電動遊園車

【小笠原山觀景台】就位在著名的「祝山觀日平台」步行不遠處，近期已經是不少朋友心目中除了祝山日出以外，第二個最佳的觀日景點，除了平台空間更寬廣以外，360度的環繞觀景台更是賞景無障礙的福音。

除了日出以外，這邊還是欣賞阿里山五奇中的雲海、星空、晚霞等的首選處，此外走在觀景台周邊的木棧道上，兩旁還有豐富的生態景觀如紅榨槭、以及時不時會在一旁覓食的國寶帝雉，景致美不勝收。

阿里山新八景｜香林拱橋

位置：於阿里山受鎮宮旁。

從「阿里山工作站」前往「受鎮宮」途中會遇到這座酒紅色的【香林拱橋】，橫跨於樹林間，橋底下的一層層手工砌石石上流過潺潺溪水，兩旁石頭街上長滿蕨類植被，從側面看起來就像與拱橋共譜一幅山水畫，建議可站在一旁的「舟之橋」一睹全貌。

橋體形狀略呈橢圓狀，俯瞰有如船隻甲板，配上橋上的燈柱及木椅，還有滿滿的樹木群當背景，拍起照來意境十足，到了晚上橋上點燈，在燈光下的周圍的景色搖身一變，頓時像是身處京都山上的某處溫泉勝地，超有異國風味，是吸引攝影好手必拍的一景。

阿里山新八景｜阿里山神木遺跡

位置：阿里山「神木車站」旁。

隱藏在「神木車站」旁的【阿里山神木】，樹齡高達3000年以上，是阿里山上最高齡的國寶級神木，因不幸在1953年遭到雷擊燃燒，又於1956年再度遭到一次雷擊使得樹幹內部起火而死亡，更於1997年夏天受到大雨不斷的夾擊之下，土壤鬆動無法支撐而傾斜，最終於1998年因安全考量將其倒放並分解成多塊供後人弔念，遵循大自然的輪迴。

阿里山新八景｜ 28 號巨木

位置：由「受鎮宮（香林服務區）」步行即抵達（Google Map連結）

接駁車資訊：阿里山電動遊園車

在巨木群步道中，共有編號1~36號的高齡神木，年齡範圍至少都落在800~2000年左右，而其中最吸引目光、身形最巨大、樹齡最老的就是這株【28號巨木】了，人站在他旁邊就像是螞蟻般的渺小。

位於「第二木群棧道」上的「28號巨木」樹齡高達2000年，高度有43.5公尺，屬於紅檜巨木，生生不息的樹皮上還長滿了蕨類等台灣特有植物，是路途輕鬆，容易就可以抵達的必訪絕景。

阿里山新八景｜慈雲觀景

位置：位於「阿里山博物館」旁，步行即可抵達。

在阿里山森林裡還存在這一處幽靜的小寺廟【慈雲寺】，位置就隱藏在「香林國小」及「阿里山博物館」旁邊，他可是全台最高的佛寺。除了供奉著釋迦牟尼佛像的簡潔寧靜之美之外，在步道上賞雲海、晚霞、落日、阿里山聚落等也是大家到訪這必做的事。

除了俯瞰阿里山雲海外景致外，別忘了寺廟周還有豐富的林木環繞著，隨著季節轉變，樹木枝葉也隨著時間換上不同顏色，尤其是樹頭楓葉由黃轉紅，覆蓋在寺廟鐘樓上時，整片景色流露出如日本京都般的寧靜感。

阿里山新八景｜神怡流瀑

位置：位於「神木車站」旁，步行即抵達。（Google Map連結）

這條橫跨阿里山溪的【神怡流瀑】，位於二期巨木群的起點處，站在「神怡橋」上往下看，可以看到精緻石砌牆完美保護下的阿里山溪在腳下一路延伸至對向山林，另一側的鐵路、月台完美點綴了這幅畫，有機會還可以看紅色小火車呼嘯而過，剩餘的空間就由山景、林景填滿，可說是一次將阿里山的各種美景一次盡收眼底的和風景點。

到阿里山玩沒有規劃個三天絕對是玩不完的，光是「阿里山森林遊樂區」裡的【阿里山新八景】就足夠讓人駐留多日。阿里山真的是值得一訪再訪、細細品味，當然「阿里山森林遊樂區」還有其它賞景、拍照、放鬆的景點選擇，找個休假日來體驗一下阿里山的魅力吧！