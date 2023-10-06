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大家都來一盤手臂長的好吃炒飯，新莊隱密深夜食堂，在地人宵夜好去處！

2023-10-06 13:25:10 陳小可的吃喝玩樂 人氣：104
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陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：546篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：阿北私房菜
phone02-8521-6146
place新北市新莊區立信三街12巷2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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新莊美食「阿北私房菜」菜單提供滷味、多道炸物、海鮮、炸物、炒飯、涼菜、精釀啤酒、調酒和涼麵等家常菜料理，營業時間至凌晨一點，晚上睡不著肚子餓的新莊深夜食堂、餐酒館推薦。

阿北私房菜」是我多次到訪的新莊餐廳推薦，每次來都有新菜單出現，多道經典佳餚都很有特色和創意，也是新莊餐酒館推薦。

新莊餐酒館 阿北私房菜 在哪裡

阿北私房菜」晚餐時段較多人，可以選擇七點半後來吃宵夜，營業時間到凌晨的新莊宵夜好去處。

阿北私房菜
地址： 新北市新莊區立信三街12巷2號
營業時間：一到五：17:30-01:00、六日：11:30-14:00、17:30-01:00
電話： 02 8521 6146
粉絲團：阿北私房菜
食記：【新莊餐酒館】阿北私房菜，菜單推薦炒飯 滷味 涼麵宵夜

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

新莊餐酒館 阿北私房菜 內用環境

平日五點半開始營業就有不少客人來用餐，炒飯、滷味和熱炒料理都是桌上佳餚，還有幾桌客人會點啤酒來搭配小酌，之前假日來更熱鬧。

新莊餐酒館 阿北私房菜 菜單價錢

阿北私房菜』菜單
菜色品項超多，有創意的菜單常常更新請依照店家為主。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

新莊餐酒館 阿北私房菜 餐點推薦

每桌都有QR CODE可以掃描點餐，有些餐點會有照片可以參考，方便點餐。蛋炒飯必點啊！幾乎每一桌都有點，也是我來這麼多次的新菜色推薦。

櫻花蝦蝦仁蛋炒飯 300元
之前來吃都點涼麵，這次就點新菜色，沒想到讓我們好驚艷！當天晚上幾乎每桌都有點一盤來分食，份量大約可以三個人分享，價格很實在。

盤子跟手臂一樣長，視覺壯觀。
餐名叫櫻花蝦蝦仁，可以吃到兩種蝦，整盤炒飯就像一座小山脈，看到給量豪邁的櫻花蝦和蝦仁。

說實話，當晚看其他人點這盤＋滷味就飽了！老闆是不是不想賺錢啊？


鍋氣足，米粒飽滿不油膩，
入口，嘴裡充滿蛋香和蔥香。

蝦仁肉鮮嫩彈牙，好吃，櫻花蝦又脆又香，讓炒飯增色不少。

這時候看一下菜單還有黃金烏魚子蛋炒飯很感興趣，下次再來就吃看看。

阿嬤的炸蛋 180元
看起來很普通卻不簡單的一道炸蛋。

外層酥酥香香的，用筷子夾還能感受到炸蛋的柔嫩，裡面還是邪惡的半熟蛋黃，加上辣椒、蔥花和特調醬汁，單吃或配炒飯都很可以。

青檸焦糖叉燒豬 260元
這道我就直接給100分推薦必點了！
超～級～好～吃！

如果食量有限，至少試試這樣的組合
滷味＋叉燒豬
炒飯＋叉燒豬
最好再來一杯啤酒，清涼痛快！

蜜汁叉燒的色澤，帶有光澤相當誘人。
厚切帶咬勁，豬肉扎實又彈牙。

最上面以檸檬皮點綴提味，叉燒中間夾上新鮮檸檬切片，入口沒有想像中的酸澀，倒是滿滿的甜蜜，檸檬平衡的叉燒的甜味。

有夠好吃的啦！
後來問老闆才知道他這是用松阪豬做的，難怪肉質這麼棒！也是我下次再訪必點的一道菜。

阿北私房菜」在新莊營業多年，早有固定客群，我也來了好幾次，每次都有新菜單出現。

晚餐用餐時段較多人，可以選擇七點半後來吃宵夜＋小酌，用餐環境、氛圍都很棒的新莊美食餐廳推薦。

阿北私房菜
地址： 新北市新莊區立信三街12巷2號
營業時間：一到五：17:30-01:00、六日：11:30-14:00、17:30-01:00
電話： 02 8521 6146
粉絲團：阿北私房菜
食記：【新莊餐酒館】阿北私房菜，菜單推薦炒飯 滷味 涼麵宵夜

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON R6+5D4
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇阿北私房菜食記邀請
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