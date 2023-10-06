在地人評為前三名的越南料理，生意好、速度快到難以對焦

板橋美食「阿準越南料理」是在地人推薦好吃的越式料理，菜單必點牛肉河粉、泰式涼拌木瓜和法國麵包，在網路食記、IG打卡評論都有很高的評價推薦。

「阿準越南料理」鄰近黃昏市場，地址靠近板橋雙十路三段，距離捷運江子翠站步行約2分鐘，騎車到附近要找一下停車位。

板橋美食 阿準越南料理 在哪裡

阿準越南料理

地址：新北市板橋區雙十路三段48號

捷運：江子翠站1號出口

營業時間：11:30–14:00, 16:30–21:00（週日休息）

電話： 0982 785 674

粉絲團：無

食記：【板橋美食】阿準越南料理，菜單推薦牛肉河粉、法國麵包、泰式涼拌木瓜

板橋美食 阿準越南料理 菜單價錢

「阿準越南料理」菜單價錢

河粉口味有牛肉河粉、海鮮河粉、雞肉河粉和豬肉河粉，有分湯的和乾的吃法。網路很多人推薦法國麵包也是必點招牌，但來訪時已經吃飽就沒有多點，只點了泰式涼拌木瓜。

牛肉河粉一碗價錢120元，大胃王還可以加價＋麵和肉。

板橋美食 阿準越南料理 內用環境

「阿準越南料理」的生意非常好，才五點就快客滿，外帶和內用幾乎都沒停過～店員很忙，但態度親切客氣，店內環境維持的也不錯，沒有傳統小吃店的髒亂和奇怪味道。

角落提供餐具、醬料、辣椒和檸檬塊自取，看到這麼霸氣的檸檬直接先加分啊！吃越南河粉真的少不了檸檬汁的提味。

店前料理區，忙碌的店員分工合作，煮河粉的一邊顧著熱湯，另一個人則分配肉和海鮮的量，滾燙的高湯不時冒著熱煙，相機對焦都霧濛濛的，店員速度快到難聚焦XD

「阿準越南料理」的牛肉河粉是招牌，來這必點推薦。如果觀察店內每桌客人，幾乎都有牛肉河粉的蹤影。

一旁烤箱放著法國麵包，「阿準越南料理」的法國麵包也是很多人推薦，有人點一碗牛肉河粉＋法國麵包，吃不完還可以打包回家當宵夜。

板橋美食 阿準越南料理 餐點推薦

牛肉河粉 120元

來吃阿準一定要點一碗牛肉河粉，在地人列為前三名的越式料理。

瓷碗裝盛著滾燙的高湯，店員徒手端上桌的功力，可見平常一定有練過。

直接淋上熱高湯將生牛肉燙熟，呈現粉色的鮮嫩模樣，一上桌就趕緊開動，牛肉厚實帶嚼勁，味道真不錯呢！

豪邁蔥花、九層塔和香菜，加上香料提味，最愛的吃法就是加入許多現擠檸檬汁。

海鮮河粉 120元

配料比牛肉河粉豐富，有透抽、蝦子、鳥蛋和肉片，高湯清甜好入口，充滿迷人香氣，不過還是比較喜歡牛肉河粉的配料。

河粉份量不少，掛湯功力還不錯，軟Ｑ又帶有嚼勁，呼嚕呼嚕入口相當過癮。

泰式涼拌木瓜 90元

醬汁酸、甜、辣明顯，自己再擠一點檸檬汁平衡風味，切成絲的木瓜爽脆鮮甜，加了小黃瓜更添層次，重口味的醬汁相當加分。

「阿準越南料理」在板橋社團有很不錯的評價推薦，這也是看IG網紅算命的說我很愛吃的推薦筆記，這天來板橋就順路嚐鮮，看到「阿準越南料理」的超人氣，內用和外帶的生意幾乎沒有間斷，真的是板橋越南料理推薦。

阿準越南料理

地址：新北市板橋區雙十路三段48號

捷運：江子翠站1號出口

營業時間：11:30–14:00, 16:30–21:00（週日休息）

電話： 0982 785 674

粉絲團：無

食記：【板橋美食】阿準越南料理，菜單推薦牛肉河粉、法國麵包、泰式涼拌木瓜

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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本篇阿準越南料理食記自費

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