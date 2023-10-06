台北。大安︱科技大樓站：瑞安街巷弄中的隱藏美食還有好喝調酒中式餐酒館︱CHIC BISTRO餐酒館

今天來介紹一家在大安區瑞安街巷弄中的CHIC BISTRO 餐酒館，距離捷運大安站步行約十分鐘、科技大樓站約七分的路程，店內裝潢為工業廢墟風，除了有別於其他餐酒館的中西式特色餐飲還有特色好喝又好拍的調酒，價格也十分親民
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IG:https://www.instagram.com/eat.fun.buy
文章索引
chicbistro店內環境
chicbistro菜單
○脆皮五花肉$280
○蒜味牛小排$280
○椒麻雞腿$260
○當季時蔬(空心菜）$180
○隱藏菜單（麻婆豆腐）
○烏梅子醬$300
○我的少女時代$350
個人建議
chicbistro餐酒館
住址：台北市大安區瑞安街71巷5弄2號
電話：0227083726
營業時間：週日到週四17:00-0200 週五週六17:00-0300(週一公休）
IG:https://www.instagram.com/chic_bistro_tpe
※低消一杯調酒或餐點一份，免服務費※
檢視較大的地圖
chicbistro店內環境
有四人餐桌椅、吧檯、沙發還有圓桌區，可以依照不同需求安排，而且座位之間不會距離太近，十分舒適
菜單
販售中西式特色餐飲如椒麻雞腿、蒜味牛小排，價格平均都二三百塊一道菜，就餐酒館來說很平價，還有甜點跟非酒精飲料，酒類也滿滿的有二頁那麼多
○脆皮五花肉$280
一整盤滿滿的金黃色的脆皮五花肉除了可以單吃以外還附上蘿蔓生菜跟泡菜可以生菜包肉解油膩
○蒜味牛小排$280
醃漬過的牛小排熟度煎的恰到好處，口感上軟嫩多汁，搭配上蒜片跟底下的生菜，顯得清爽，是個下酒的好菜
○椒麻雞腿$260
泰式口味就是下飯，點這道菜記得多點碗白飯，保證吃到一粒米都不剩，微酸微辣的口感搭配上椒麻的香氣，十分美味
○當季時蔬(空心菜）$180
依照季節推出不同的時蔬菜色，滿滿的一盤蒜炒空心菜補充平日外食無法吃到青菜的遺憾
○隱藏菜單（麻婆豆腐）
這道是不在菜單上的隱藏料理，除了菜單上的料理chicbistro還有推出期間限定的隱藏菜單，點菜時別忘了詢問一下waiter今天的隱藏美食是什麼，這道麻婆豆腐，豆腐軟嫩麻而不辣，是不吃辣的人也可以吃的一道美味
○烏梅子醬$300
這不是李榮浩的那首歌烏梅子醬，由茶酒做基底搭配梅酒有茶酒中和梅酒的酸度，喝起來帶點甜味超順口，上面一層蛋白打的奶泡利用苦精、細微茶葉碎作為點綴，營造出一種多層次的口感
○我的少女時代$350
充滿粉紅泡泡的少女時代以琴酒為基底，搭配草莓酒帶出一點水果香，每一口都可以感受到草莓甜味，其中再搭配一點點的優格利口酒，最後加上不可被少女抗拒的可食用玫瑰花瓣點綴，直接擄獲在座少女們的芳心
個人建議
此次體驗chicbistro餐酒館，工業廢墟風裝潢搭配中式餐飲有種衝突的美感，價格親民又吃的飽，品嚐的這兩款調酒也意外的十分對我胃口，喝不到酒的苦澀味但喝不到幾口就有點微醺，若是不喝酒的人也有甜點和咖啡可選擇，整體是很適合跟朋友聊天或公司聚餐的地方，也有租借場地的服務喔！
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