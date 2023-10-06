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台北早午餐｜Waku Waku Burger 高人氣早午餐推薦 近台北101、四四南村

2023-10-06 14:22:52 狐狸金的日常 人氣：138
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窩客好文

狐狸金的日常

發表篇數：513篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：Waku Waku Burger 101店
phone02-2758-6651
place台北市信義區吳興街117號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台北早午餐｜Waku Waku Burger 高人氣早午餐推

台北早午餐推薦Waku Waku Burger是台北人氣相當高的早午餐，目前在台北101吳興街中山區誠品南西店誠品信義赤峰街都有分店，要過來吃前鐵定要先訂位不然可是會吃不到的喲~每年到了草莓季Waku Waku Burger也會推出季節限定料理，像是「草莓牛奶糖法式吐司」沒吃到就又要等一年囉！

台北早午餐｜Waku Waku Burger 高人氣早午餐推Waku Waku Burger菜單

Waku Waku Burger 101店

營業時間 11:30-21:30

電話 0227586651

地址 110台北市信義區吳興街117號

台北早午餐｜Waku Waku Burger 高人氣早午餐推臉書專頁請點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

台北早午餐｜Waku Waku Burger 高人氣早午餐推

小金早早就電話預約好位置，這次跟吃貨友人來的是位於台北101吳興街上的分店，吃飽還可以逛逛四四南村或是到吳興商圈走走逛逛都不錯。

台北早午餐｜Waku Waku Burger 高人氣早午餐推

台北早午餐｜Waku Waku Burger 高人氣早午餐推

Waku Waku Burger用的水杯上頭也有印上他們的logo耶~是不是很可愛！這完全可以拿來當成商品販售了呀~

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Waku Waku Burger101店最裡面吧檯座席區旁這裡有個小小的窗口，確認好要點的餐點後來這兒點餐就對了。

點主餐可以搭配套餐選擇有A、B、C 套餐可以選擇：

台北早午餐｜Waku Waku Burger 高人氣早午餐推A 套餐：$50 元，可選 90 元以下湯品或飲料

台北早午餐｜Waku Waku Burger 高人氣早午餐推B 套餐：$180 元，可選 90 元以下湯品或飲料＋任選小食

台北早午餐｜Waku Waku Burger 高人氣早午餐推C 套餐：$190 元，可選 90 元以下湯品或飲料＋任選小食＋任選涼菜

台北早午餐｜Waku Waku Burger 高人氣早午餐推

台北早午餐｜Waku Waku Burger 高人氣早午餐推

【明太子塔塔炸蝦堡】

Waku Waku Burger的堡類每一種看起來都超好吃的，小金真的在選擇時遇到了很大的難題~哈哈！小金點的這漢堡兩隻超大的炸蝦上頭淋上滿滿的明太子醬、小蝦，再搭上滿滿的生菜><是不是讓人食指大動呀！

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另外附上的塔塔醬可以淋一點在漢堡裡頭或是沾著一旁的薯塊吃，一旁還有醃漬的小菜可以配著吃~雖然漢堡的主要內容物是炸的但因為搭了生菜跟酸香的醃菜還有塔塔醬，整體變的很協調。

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【奶油煎明太子雞肉早午餐】

另外「法式吐司」系列的餐點也是Waku Waku Burger人氣相當高的必吃品項，一上桌小金就被這舖在上頭滿滿的料給嚇到了~超級豐盛的耶！雞腿肉用奶油煎的很香，半熟蛋的蛋黃一定是要讓他流出來配著吃才過癮。

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另外這份吐司搭配的是馬鈴薯泥上頭淋上香濃的起司醬，另一邊還有份量不少的生菜跟生菜專用的油醋醬可以淋著吃。

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【朝日玉子牛肉堡】

早午餐只要搭上半熟太陽蛋就覺得很美味耶~Waku Waku Burger漢堡排煎的很剛好不會太乾，這份漢堡搭配上鹹香的日式醬汁也是很開胃啊！他們家的餐真的不要顧形象啦~大口給他張嘴咬下去就對了。

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【激辛辣醬芝士雞翅】

看過小金文章的朋友一定知道小金是雞翅控來著~不管是煎、煮、烤、炸…方式小金都會點來試試，Waku Waku Burger這炸過的雞翅再拌入香辣的醬汁~這一定是要直接用手拿起來吃的啦！是認真有辣的喲~所以如果是不大能吃辣的朋友就可以點其他的餐點。

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【胡麻花椰菜】

身為外食族一員的小金會盡可能的多吃些綠色蔬菜，Waku Waku Burger推出的是日式胡麻醬風味，這應該也是經典不敗大人小孩都會喜歡的口味吧！

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【季節果醬蘇打/冰蜜紅茶】

Waku Waku Burger的飲料小金覺得表現就一般~但這款搭配季節新鮮果醬的蘇打倒是蠻對我胃口的，清爽沒有負擔又可以喝到水果本身自然的香甜風味，推推~這天小金喝到的是「心心芭樂」口味，口味會依時令水果進行調整變換喲。

台北早午餐｜Waku Waku Burger 高人氣早午餐推

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Waku Waku Burger101店的用餐空間走的是日本文青風，店舖不大位置也稍稍的比較小一點~所以如果是個兒頭比較大的朋友可能就會覺得用起餐來稍稍不那麼舒適，不過為了美食就忍忍吧！

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抵達後在門口會有服務人員接待帶位，所以就在這兒稍稍等侯一下或是先在門口拍拍美美的照片啦！

Waku Waku Burger 101店

營業時間 11:30-21:30

電話 0227586651

地址 110台北市信義區吳興街117號

台北早午餐｜Waku Waku Burger 高人氣早午餐推臉書專頁請點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

狐狸金 Vulpes lagopus

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