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【臺南美食】肉品等級跟五星級和高級餐廳一樣，牛肉全面升級為Prime等級，搭配龍眼木碳烤增加炭香味~哞王職人原味炭烤牛排 - 南人幫

2023-10-06 15:04:00 南人幫-Life in Tainan 人氣：98
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窩客好文

南人幫-Life in Tainan

發表篇數：510篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 東區

造訪商家：哞王職人原味炭烤牛排
phone06-2352-727
place台南市東區成大里育樂街87號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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【臺南美食】肉品等級跟五星級和高級餐廳一樣，牛肉全面升級為Prime等級，搭配龍眼木碳烤增加炭香味~哞王職人原味炭烤牛排


哞王職人原味炭烤牛排』肉品等級跟五星級和高級餐廳一樣，牛肉全面升級為Prime等級，搭配龍眼木碳烤增加炭香味。

 

 

炭烤牛排  

 


別說小編愛吃牛排，是我們全家都愛吃牛排，雖然『哞王職人原味炭烤牛排』已經開了7~8年，但卻是小編第一次踏進來，原因是朋友推薦的，當然要來給他吃看看。聽說現在牛肉全面升級為Prime等級，使用的肉品跟五星級和高級餐廳一樣，再搭配龍眼木碳烤，增加炭香味和口感。

 

哞王職人原味炭烤牛排  

 


成功大學周邊覓食，幾乎都會想到育樂街，從小吃、便當到牛排都有，而『哞王職人原味炭烤牛排』已經開了7~8年了，堅持使用原塊肉，牛肉全面升級為Prime等級，使用的肉品跟很多五星級和高級餐廳用的是一樣的。再『哞王職人原味炭烤牛排』的斜對面就有一片私人收費停車場，停車上算是蠻便利的。如果從火車站後站走過來，也只要5分鐘的時間。

 

 

店內環境  

 


室內空間不大，但用鏡子帶出延伸感，環境也很乾淨，牆上有一幅牛肉部位的圖片。來用餐的這天發現有一個人來用餐，也有家庭的，都是為了吃好吃的肉來的。

 

菜單  

 

菜單。《品項、價錢請依現場公告為準》

 

食材來源  

 


食材來源。《請依現場公告為準》

 

現點現烤  

 


肉品都是現點現烤的，不是使用瓦斯，是利用龍眼木碳烤，增加炭香味和口感。

 

小編吃的  

 


排餐附飲料、麵包和濃湯。飲料有四款可選擇，麵包有蒜香和爆漿麵包擇一，蒜香麵包蒜味濃郁帶點微微微辣感，外層酥脆。餐包是爆漿款的。濃湯是當天使用玉米粒、洋蔥、火腿細丁和麵粉現炒的，不是使用粉泡。

 


因為要吃原肉味道，所以店內沒有附沾醬，桌上有黑胡椒粉、手磨海鹽、手磨黑胡椒。

 


頂級炭火肩胛牛排($680/套)
標榜比臉大的牛排，頂級炭火肩胛牛排有16、24、32盎司，小編點的是16盎司。肩胛牛排肉質是Prime等級，是美國牛極佳等級，豐富大理石油花。肩胛肉質結實，比較有咬勁但不硬，中間帶點筋，很適合找口感的朋友。

 


法式戰斧豬排($490/套)
戰斧豬排一份四根，使用龍眼木碳烤，帶點炭香味，這種味道是一般烤箱、煎盤做不出來的味道。豬排不柴，個人最喜歡連在骨頭的邊肉，搭配的是墨西哥辣椒、蒜片和芥末子醬，還附胡椒粉和七味粉。


頂級肋眼牛排($1090/套)
肋眼是朋友的最愛，這是從牛肋裡切下來部位，這份12盎司，因為帶著油花，口感比較軟帶點Q，肉質帶點粉嫩色，香氣迷人。

 


頂級板腱牛排($520/套)
個人比較喜歡8盎司的板腱，炭香味比較重，也比較有厚度，嫩中帶香，但板腱部位的關係，脂肪含量較少。

 


頂級炭火牛肋條($490/套)
店內的牛排都使用Prime等級，是美國牛極佳等級。牛肋條是牛腹靠近牛肋骨間的肌肉，肉中帶筋和帶點油花，不油不膩， 搭配海鹽就能提升味道。

 


碳烤香脆松阪豬($390/份)
單點的松阪豬肉，肉質較為細緻，產量少，油脂豐富，吃起來脆脆的，加上碳烤的方式，碳香味道帶著獨特的香氣和口感。

店家資訊  

 

很多人對於排餐的印象就是有很多的醬，但來到『哞王職人原味炭烤牛排』是沒有沾醬的，提供黑胡椒和海鹽，最能夠吃出肉質的原味。
雖然就單價來看，市面上平價的排餐很多，但有時候吃原塊肉，又是Prime等級，吃的精緻吃的健康更重要。

 

哞王職人原味炭烤牛排
【地址】台南市東區成大里育樂街87號(Google地圖)
【電話】06-2352727
【時間】11:30~14:30、17:00~21:30
【公車】
●70左、70右、77 於 香格里拉飯店 下車，步行約3~5分鐘。
●6、6繞駛裕義路、紅1 於 成大會館 下車，步行約4~6分鐘。
(大台南公車)(路線查詢)(時刻)(票價)(運轉台南好交通)(大台南公車APP)
(詳情請依相關單位公告為準)
【交通】從台南火車站後站步行約4~6分鐘。
【停車】有路邊公有收費停車格及周邊私人收費停車場

 

 

 

 

 

 

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●每個人對於口感、景點、感受等皆不同，分享文章皆是小編個人經驗及想法。
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我是土生土長的台南人『南人幫-Life in Tainan』，喜歡用我的視野和鏡頭來記錄生活，將美景、美食、旅行、生活的感動與驚喜，也期待與大家分享。

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