[台中西區]無魚Shrimp Ramen｜隱身在模範菜市場裡的職人拉麵店｜店內僅7人座位｜每日限量 慢來就吃不到嘍！ - 萍姐愛分享

台中西區模範市場裡默默開了一家『無魚Shrimp Ramen』，可以稱得上台中第三間主打濃煮蝦湯的拉麵店，每日以20公斤左右的蝦頭，熬成的濃郁湯頭，無論吃法、調味、吃的順序都非常有講究，為的就是可以讓客人吃出蝦拉麵豐富層次感，店內只販售3款經典濃煮蝦拉麵、7人座位，也因為太好吃，開幕沒多久就有許多饕客、美食部落客自主轉發介紹，所以每到開店時間就開始排隊人龍，連老闆都嚇一跳，怕久候的饕客們可以在下午4:30（第一輪）、19:00(第二輪）時來領取號碼牌等待，每日限量，晚來就吃不到嘍！

無魚Shrimp Ramen 店家資訊

地址： 403台中市西區模範市場一巷31號（模範市場裡面）

營業時間：17:30–22:30（週一公休）

無魚ＩＧ請點我…

備註：每日16:30、19:00發放號碼牌，無電話預訂，每日湯底有限，售完為止！

完整菜單

只販售三款風味的濃蝦拉麵，第一次來的話，建議可以先點原味的喔！

店家位置

因為店家不是一般店面，而是開在模範市場裡面，所以容易找不到，建議可以先Google導航到眠豆腐台中店後先停車，從眠豆腐的巷子進去

就是從這條一直往前走

會先經過一個土地公廟後，就會看到紅燈籠，再往前走一點點

在你的左手邊就會看到一間叫『無魚』的拉麵店，感覺好吃的食物都會藏在不為人知的地方（哈！）

店家用餐環境

因為佔地關係，店內本身不大，只有提供7個吧檯座位，座位下方可以放置包包，環境衛生也保持的很乾淨

菜單、餐具都是在桌邊的抽屜裡面

一碗麵＝一張單，劃好單後給主廚即可

無魚拉麵用料的堅持

一碗好吃的拉麵，絕對少不了職人的用心，從湯底熬煮、基底調味、甚至拉麵麵體、配料，老闆都很有講究

拉麵的湯底會用蝦醬、蝦油調製，另外兩種風味拉麵則是原味的延伸，而光是蝦醬，就用了兩種蝦子，約莫使用50-60隻蝦打出來的濃郁蝦醬

接下來就是自家提煉的蝦油，為了讓拉麵的風味、口味一致，每一碗拉麵都需要用精度比較細的磅秤測量，以免味道走鐘

最後再衝入每天熬煮6小時的濃郁蝦湯，稠度接近很蝦膏，聽老闆說，煮蝦湯工序很麻煩又費時，需要有耐心跟用心才能煮出好喝的蝦湯

拉麵麵體使用日本進口的喜多方細麵，煮熟後再用冷水降溫，吃起來麵條的咬勁口感彈Q，整碗麵吃起來相當輕盈無負擔

每碗拉麵都會有炙燒的生食級天使紅蝦，炙燒前淋上香油做簡單調味，再用噴槍炙燒蝦子表面

在用移到稻草上，焚燒稻草做二次炙燒，這時候就會聞到蝦香根稻草的香氣，再搭配拉麵一起享用時，就會有拉麵小麥的香氣、稻香、蝦香的層次出現

稻草燒顧名思義是以稻草取代柴起火，放在烤網上，與稻火保持距離去燻燒至表面呈金黃微焦，整體的油脂依然保存在魚肉中，入口咀嚼後會有肉汁，吃起來Ｑ彈多支還有著清淡香甜的穀味焦香感，隨著時間增加還能感受到淡淡的甘草甜味

這樣的天使蝦，吃起來保有汁水，入口即化，很好吃！

招牌蝦湯拉麵＄280

如果你第一次來用餐，非常推薦點招牌蝦湯拉麵喔！

享用拉麵前，先喝第一口原湯，濃郁的蝦湯很順口，嘴巴滿滿蝦香，再吃一口麵

再把所有的料半在湯裡一起享用，又是另一層口感

老闆有加入了豆薯，是台灣早期農業時代的小菜，吃起來口感很像水梨，脆脆的，跟麵一起吃，完全不影響湯頭風味外，還很有口感

太陽蛋上灑點蝦粉，底部吃得到一層煎蛋的口感，上方則吃得到太陽蛋軟嫩感，中間的蛋黃還是流芯的喔！

舒肥的雞肉也很嫩

老闆有特別幫天使蝦開背，可以輕鬆用筷子剝殼

吃到一半後，你會發現已經味覺疲勞或是膩口，可以用檸檬片轉味，把檸檬片放到嘴裡，吸一點檸檬汁，讓酸度沖散嘴裡的味道，這時再喝蝦湯時，會出現另一種風味，很有趣！

冬蔭蝦湯拉麵＄320

喜歡泰式風味的你，絕對必點，但不會辣（偷偷說：有香菜喔！）

冬蔭蝦湯是基底蝦醬、蝦油，再加入店家自製的泰式醬跟辛香料，衝入蝦湯調製而成

光是喝一口原湯，就很有泰式風味很開胃！

喝完湯後直接把料跟麵拌再一起吃，辛香料被拌開後，又是另一種風味，吃到後面一樣可以含一下檸檬片轉味喔！

無魚的蝦湯就是純蝦湯，沒有添加豚骨之類的高湯，也因為純蝦湯無法讓湯體非常濃郁，所以老闆就讓整碗蝦湯拉緬，吃起來是有層次感的，在嘴裡一層一層的變化，這也難怪一開門就很多饕客來排隊，就算等了2小時也要吃到，如果你也想來吃，非常建議早點來喔！

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