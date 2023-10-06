新品上市！蕃茄村總統堡大選｜4種口味、4種選擇 你的命定總統漢堡是哪一款呢？！ - 萍姐愛分享

台中老字號早午餐蕃茄村既上次期間限定夢幻草莓粉紅堡，這次又要推出新品啦！蕃茄村總統堡大選，一次推出4種全新口味與選擇：『來青的』、『可吻者』、『歐又伊』、『鍋台鳴』，一起來投出你的命定總統漢堡，吃漢堡參加投票還有機會抽中iPhone15喔！除了獨特的漢堡新品外，也跟立頓紅茶聯名推出清爽好喝的『 立頓雷萌紅茶』，喜歡嚐鮮的你，趕緊來嚐鮮吧！

蕃茄村 店家資訊

台中烈美店

地址：台中市西屯路2段295之25號(鄰近逢甲大學)

營業時間：06:00–13:15（假日則是13:45閉店）

電話：04 2452 7562

Line官方線上點餐 外送平台：、 Foodpanda

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官方網站請點我…

蕃茄村總統堡大選 活動

蕃茄村今年推出四款『 總統堡 』，一起來吃漢堡投票選出你的命定總統堡，有機會可以抽中iPhone15喔！

活動期間：2023/10/04~12/31止

抽獎時間：2024/01/10

活動店家：全省番茄村活動門市

活動辦法：在活動期間內，只要購買任一款總統堡，即可獲得一張總統堡票選券，選出你最喜歡的總統堡，把票投入條票箱即可

集點活動

首購新品總統堡即贈送2點，消費累積滿10點，即贈送紅茶500cc+立頓隨行杯

套餐優惠活動

只要點新品總統堡，加購立頓雷萌紅茶，直接省5元！

蕃茄村烈美店用餐環境

烈美店鄰近逢甲，機車可以停在店家旁邊，也因為這邊的車流量比較大，開車的話需要找鄰近得付費停車場喔！

點餐時也很方便，一抬頭就會看到推薦餐點，櫃檯處也有菜單可以看喔！

只要Google Ｍap 5星評論，就會多送小點心

烈美店有分戶外用餐區跟室內區，醬料、餐具位在櫃檯旁邊

戶外區採光也很不錯，如果一早來太陽沒有很大，蠻推薦可以做戶外區，店內採自助回收餐盤，用餐完需要到戶外區的回收區回收

10月推出的新品總統堡，直接爆點一波，每一款都加入了滿滿生菜跟酸甜菠蘿，超適合夏天，趕緊來看看哪一款最好吃！

來青的｜陛下牛肉波蘿起司堡

使用紫米漢堡配上經典牛肉片、切片菠蘿跟生菜

一口咬下很有滿足感，牛肉片是哪種早餐店漢堡的組合肉，煎的焦香，吃起來味道很好，搭配酸甜鳳梨跟生菜、牛蕃茄、炭烤香醬汁，帶點胡椒的微辣，吃起來很有層次，清爽不膩口

可吻者｜國王海老龍蝦沙拉堡

白色芝麻漢堡，配上龍蝦沙拉、切片菠蘿、生菜，還有黃金炸蝦

蝦子外酥內Q，完全沒有腥味，吃起來QQ的，配上酸甜菠蘿，完全沒有違和感！

歐又伊｜皇家豚肉波蘿起司堡

粉色的好事漢堡，使用黑胡椒豬肉片、切片菠蘿跟牛蕃茄、生菜

鳳梨的酸甜味道明顯，清爽的口感還吃的到豬肉香，蜂蜜芥末醬味道不搶戲，淡淡的剛剛好！

立頓雷萌紅茶＄35

如果你不愛喝酸酸的檸檬紅茶，這一款雷萌紅茶你一定會喜歡，酸度很低，甜度比較明顯，沒有紅茶的澀感，整體甜度約莫3分糖，怕太甜的話，建議可以請店員多加冰塊，一樣好喝！只要點新品總統堡，加購立頓雷萌紅茶，直接省5元！

總統堡系列的漢堡都有一個共通點，就是味道很清爽，吃起來很有層次，醬料互不搶戲，更不會搶過肉的味道，互相搭配的很好，每一顆漢堡都很厚實，不會吃到一半膩口吃不下，漢堡的麵包體不會過乾，每一款都好好吃、很有水準，很推薦來吃一波喔～

吃完好吃的漢堡，也不要忘記投下你的神聖的一票，一起來參加抽獎

投票箱會放在櫃檯處，選好、資料填好後，對折丟入投票箱吧！

最後這邊要來工商一下啦！今年萍姐正式跟Line 官方簽約，成為Line貼文串的圖文創作客，會勤奮更新食記，如果可以的話，在幫我加入賴好友追蹤 ，謝謝大家

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