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將不定期更新品項

上個禮拜跟家人去高雄逛逛

我們就到三多新光三越的肉多多吃晚餐

剛好是晚上用餐時間

還滿多人在外排隊等待進場

肉多多的招牌是粉紅色

遠遠一看其實就滿醒目的

還有超大的恐龍造景

還可以跟牠KUSO拍照

挺有趣的呢~~

店外就有菜單可提供參考

進場後沒多久

幾乎都快客滿了~~

肉多多開了50家你知道嗎？原來大家石頭火鍋都在肉多多吃！！

生意還是挺好的

友善親子平日午餐可享用3.5小時耶~~

我覺得三多新光肉多多店

因為在12樓高層

服務員還幫我們選擇在窗邊的位子

不管是白天還是夜晚都能看到街景

我覺得還滿不錯的

一旁還有窗邊個人鍋座位

就算是一人來嗑鍋也不會尷尬

蔬食自助吧：

全新升級，新增鱈魚丸、九層塔燒、甜芋粿等多種配料

高達40種蔬食自助吧無限吃

火鍋料、滑類完全無限放題

飲料、冰品、霜淇淋、飯麵主食都是無限享用

醬料區：

新增鹽麴薑麻雞汁、獨門海皇醬

還有素食者也能享用的香辣冬菇醬

霜淇淋：

配方升級

吃起來更香濃

還可以搭配五彩巧克力米、雷根糖、巧克力脆迪酥、五彩球、寒天水晶球等

配料做出屬於自己的聖代

霜淇淋每兩個月就會更換口味

很多肉多多限定口味！

可以一直嚐鮮 像這次是提供草莓起司 &北海道牛奶風味 也可以選擇綜合的~

我們是點海陸三人餐/海陸爆擊 內含: 藍鑽蝦、草蝦、小白蝦 鯛魚片、巴沙魚片、蛤蠣 鮮蚵、小花枝、虱目魚滑 小卷、干貝 17oz大肉盤: 美國培根牛、活力梅花豬、無骨鮮雞腿 肉多多的海鮮組合 很澎湃很新鮮 居然還有超級貼心的現場剝蝦服務 每一隻服務人員都剝的超快速十分專業 湯品我們選擇 爆炒招牌石頭湯還有海皇沙茶湯 爆紅的石頭湯竟然在肉多多讓我吃到 難怪已經開了50家直營店 爆炒招牌石頭湯 意外的好喝 食材百搭 復古經典的口味中 富有更多層次的風味 海味鮮味滿滿！ 另外一種海皇沙茶湯 我覺得也挺夠味的 尤其加入海鮮進去煮更是好吃 如果還怕肉不夠吃 還能用「肉烈歡迎」 肉多多大方的直接贈送一盤肉 （豬or 雞） 用餐每100元可累積1點 5點就有肉品海鮮等好料可以換 每次來吃都會有福利 點數60天內到集團任一餐廳再次用餐 點數就會再次展延60天效期 超棒的體貼會員回饋機制！ 肉多多真的是我會常常會跟家人還是朋友聚餐的地方 他的蔬菜火鍋料自助吧 食材很豐富選擇性又多 霜淇淋也常常有獨家口味 每次去都有不同的驚喜 然後他們也非常的貼心 提供除臭噴霧還有乾洗髮噴霧...等 讓你吃完還能繼續香香逛街 最近肉多多也推出 肉多多火鍋愛台灣挺公益以及台中秀泰站前店新開幕活動 詳細活動可點我 店家資訊 肉多多火鍋高雄三多店【鴛鴦鍋】 高雄市前鎮區三多三路213號12樓（點我導航） (07)331-7020 專屬Line@▷ https://lin.ee/egXnRPo 捷運三多商圈站（步行2分鐘） 新光百貨三多店停車場（無特約） 平日 12:00-15:30/17:30-22:00（最後點餐20:30) 假日 11:30-22:00 （最後點餐20:30） 粉 絲 團：https://www.facebook.com/rododohotpot 菜單：https://bit.ly/3X9N5x9