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[高雄火鍋推薦－樂多多集團]肉多多火鍋高雄三多店/肉多多開了50家你知道嗎?原來大家石頭火鍋都在肉多多吃/網路溫度計好感度，星等及聲量排行蟬聯兩年第一名

2023-10-06 17:03:28 星晴小步 人氣：97
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窩客好文

星晴小步

發表篇數：454篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：肉多多火鍋-高雄三多店
phone07-3317-020
place高雄市前鎮區三多三路213號12樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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[高雄火鍋推薦－樂多多集團]肉多多火鍋高雄三多店/肉多多開了

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下載樂多多集團APP享：入會禮(梅花豬、鮮雞腿, 2擇1)

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下載樂多多集團APP享當月生日：免費兌換肉蛋糕

下載樂多多集團APP消費$100累績1點：

5點可兌換5選1(梅花豬、鮮雞腿、蛤蜊、麻辣鴨血豆腐、巴沙魚)

10點、15點可兌換品項詳如APP

將不定期更新品項

[高雄火鍋推薦－樂多多集團]肉多多火鍋高雄三多店/肉多多開了

上個禮拜跟家人去高雄逛逛

我們就到三多新光三越的肉多多吃晚餐

剛好是晚上用餐時間

還滿多人在外排隊等待進場

肉多多的招牌是粉紅色

遠遠一看其實就滿醒目的

還有超大的恐龍造景

還可以跟牠KUSO拍照

挺有趣的呢~~

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店外就有菜單可提供參考

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進場後沒多久

幾乎都快客滿了~~

 肉多多開了50家你知道嗎？原來大家石頭火鍋都在肉多多吃！！

生意還是挺好的

友善親子平日午餐可享用3.5小時耶~~

我覺得三多新光肉多多店

因為在12樓高層

服務員還幫我們選擇在窗邊的位子

不管是白天還是夜晚都能看到街景

我覺得還滿不錯的

一旁還有窗邊個人鍋座位

就算是一人來嗑鍋也不會尷尬

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蔬食自助吧：

全新升級，新增鱈魚丸、九層塔燒、甜芋粿等多種配料

高達40種蔬食自助吧無限吃

火鍋料、滑類完全無限放題

飲料、冰品、霜淇淋、飯麵主食都是無限享用

醬料區：

新增鹽麴薑麻雞汁、獨門海皇醬

還有素食者也能享用的香辣冬菇醬

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霜淇淋：

配方升級

吃起來更香濃

還可以搭配五彩巧克力米、雷根糖、巧克力脆迪酥、五彩球、寒天水晶球等

配料做出屬於自己的聖代 

霜淇淋每兩個月就會更換口味

很多肉多多限定口味！

可以一直嚐鮮
 
像這次是提供草莓起司
 
&北海道牛奶風味
 
也可以選擇綜合的~
 

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我們是點海陸三人餐/海陸爆擊

內含:

藍鑽蝦、草蝦、小白蝦

鯛魚片、巴沙魚片、蛤蠣

鮮蚵、小花枝、虱目魚滑

小卷、干貝

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17oz大肉盤:

美國培根牛、活力梅花豬、無骨鮮雞腿

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肉多多的海鮮組合

很澎湃很新鮮

居然還有超級貼心的現場剝蝦服務

每一隻服務人員都剝的超快速十分專業

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湯品我們選擇

爆炒招牌石頭湯還有海皇沙茶湯

爆紅的石頭湯竟然在肉多多讓我吃到

難怪已經開了50家直營店 

爆炒招牌石頭湯

意外的好喝

食材百搭

復古經典的口味中

富有更多層次的風味

海味鮮味滿滿！

另外一種海皇沙茶湯

我覺得也挺夠味的

尤其加入海鮮進去煮更是好吃

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如果還怕肉不夠吃

還能用「肉烈歡迎」

肉多多大方的直接贈送一盤肉 （豬or 雞）

用餐每100元可累積1點

5點就有肉品海鮮等好料可以換

每次來吃都會有福利

點數60天內到集團任一餐廳再次用餐

點數就會再次展延60天效期

超棒的體貼會員回饋機制！

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肉多多真的是我會常常會跟家人還是朋友聚餐的地方

他的蔬菜火鍋料自助吧

食材很豐富選擇性又多

霜淇淋也常常有獨家口味

每次去都有不同的驚喜

然後他們也非常的貼心

提供除臭噴霧還有乾洗髮噴霧...等

讓你吃完還能繼續香香逛街

最近肉多多也推出

肉多多火鍋愛台灣挺公益以及台中秀泰站前店新開幕活動

詳細活動可點我

店家資訊

肉多多火鍋高雄三多店【鴛鴦鍋】

高雄市前鎮區三多三路213號12樓（點我導航）

(07)331-7020

專屬Line@▷ https://lin.ee/egXnRPo

捷運三多商圈站（步行2分鐘）

新光百貨三多店停車場（無特約）

平日 12:00-15:30/17:30-22:00（最後點餐20:30) 

假日 11:30-22:00 （最後點餐20:30）

粉 絲 團：https://www.facebook.com/rododohotpot

菜單：https://bit.ly/3X9N5x9

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