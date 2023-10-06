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晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典粵菜，觀賞桌邊片鴨秀！

2023-10-06 19:15:16 小珊珊 人氣：102
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1194篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：晶粵軒烤鴨餐廳-中和店
phone02-7731-8234
place新北市中和區中山路二段351號B1樓
作者本次評價：
3.40
美味度
3.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.00
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晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

喜歡吃烤鴨的看過來！023啦啦啦小編也超愛吃烤鴨，最愛一鴨多吃〜

今天就來嚐鮮晶粵軒烤鴨現場桌邊片鴨秀〜015啊

 

朋友送的一張御頂晶選片皮鴨乙隻烤鴨劵1張，GOGO

券可兌換晶選片皮鴨(乙隻)原價1980元(本券為一吃，二吃加價200，三吃需另加價200)

【晶粵軒烤鴨餐廳 中和店】鄰近中和好市多，捷運環狀線橋和站步行約3分鐘，開車來的朋友可以停在華隆經貿廣場B2(中山路&板南路口警衛室登記)

餐廳位於晶宴會館中和館館內，婚宴級的用餐空間，寬敞又氣派

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

菜單包含「招牌晶選片皮鴨」、「經典粵菜料理」、「港式燒臘與點心」各種不同料理

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

【晶選片皮鴨+12片鴨餅】

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

還能享受桌邊片鴨服務！

每下一刀，立刻發出清脆聲音〜

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

帶皮鴨片得大小厚薄一致，片下來的肉片是鴨皮與鴨肉連在一起的，鴨皮吃起來帶點酥脆口感

片皮鴨加上蔥蒜，小黃瓜，烤鴨醬包進餅皮裡，一次大口塞超過癮

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

【宮廷秘製花雕蝦】

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

12隻飽滿的新鮮白蝦，我喜歡這道花雕酒香氣足又不厚重

花雕酒迷人香氣和淡淡藥膳香味，大蝦吸飽了酒汁，水嫩嫩的，一口咬下蝦肉Q嫩鮮甜入味，讓人一吃就上癮！

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

【砂鍋蟹黃蛋豆腐】

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

這道料理結合了蛋豆腐以及蟳肉棒，有蟹黄沙沙的口感，散發濃郁的海洋風味

這道蟹黃豆腐真的很神奇吃起來也好下飯耶〜

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

【烤鴨二吃切件】

這道都是鴨腿的部分，油亮脆口的脆皮鴨沾上特製沾醬、咔滋的鴨皮超美味！

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

【老北平京醬肉絲】

鹹中帶甜的醬爆肉絲搭配生的蔥絲一起，一入口醬香濃郁，還不錯吃

我們還拿來搭餅皮，不膩肉絲與餅的Q彈口感真的無敵唰嘴！

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

【樹子野菇水蓮】

爽脆的水蓮菜和破布子的鹹香完美結合〜

專業的炒出來果然不一樣，不像我們自己在家煮一不小心就會炒過頭，整盤吃起來爛爛的，完全沒口感哈哈

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

【鼓汁鳳爪】

軟而不爛，入口即化，舌尖輕鬆皮骨分離，讓人欲罷不能，吮指回味

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

【塔香三杯鴨骨煲】

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

三杯鴨骨煲應該來杯啤酒XD

醬汁已經都巴在烤鴨骨上了，香氣逼人，吃起來鹹香鹹香，啃起來很過癮

除了炒鴨骨以外，額外加入杏鮑菇和米血糕，米血糕軟Q不黏牙

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

【香煎蘿蔔糕】

港式蘿蔔糕口感單純，可以細細品味其中的清甜好滋味

裡頭滿滿的臘腸與蝦米，每一口都能吃得到配料，柔軟又嫩口

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

【廣州炒飯】

也算是人氣必點的炒飯之一

裡面有叉燒、蝦子、蛋及高麗菜等，這盤炒飯很大盤炒的粒粒分明，不過口味稍微偏淡

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

【蝦仁燒賣】

燒賣皮的細膩柔滑，薄薄的包裹著內餡，上頭點綴一隻大蝦仁，蝦味十足

燒賣一顆一顆飽滿多汁、口感扎實

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

【奶皇流沙包】

沒有爆漿有點小小失望……..

內餡細嫩柔順不膩口，奶皇蛋黃交織的鹹香滋味，風味獨特

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

晶宴會館新品牌「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打烤鴨搭配港式小點跟經典

 

小珊珊碎碎念：

說實話這是一張非常划算的餐券，一隻烤鴨加上9道港點才$2600左右，以價格來說，確實很划算！

鴨肉不柴，但感覺比較偏瘦、沒有想像中那麼多汁，鴨皮部份沒有到脆有點可惜

聽說每一家分店菜色不盡相同，下次還會想試試其他家

 

【Info】

晶粵軒烤鴨餐廳 中和店

地址：新北市中和區中山路二段351號B1(晶宴會館中和館內)

營業時間：上午11:30-下午2:00、下午5:30-下午9:00

服務專線：02-7731-8234

訂位LINE@：https://lin.ee/ZdFUuGf

粉絲專頁：晶粵軒烤鴨餐廳

V提供WIFI  V一成服務費  X寵物入內

文章標籤

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小珊珊

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你跟我一樣熱愛美食，也熱愛旅遊嗎？你還在傷腦筋要去哪吃好料，找好玩嗎？ 只要你搜尋小珊珊的部落格http://juishanchang.pixnet.net/blog，就能跟著小珊珊，一起去尋找全台灣最夯、最有特色的地方踩點哦~
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