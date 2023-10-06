「全糖開唱GIVE ME 100％ SUGAR」音樂祭 超狂卡司齊聚台南 為「台南400」暖身

「全糖開唱GIVE ME 100％ SUGAR」音樂祭首部曲，即將於2023年12月08至12月10日假台南體育公園熱鬧舉行，第一波展演共70組超狂卡司與民眾歡度連續三天的音樂祭，呈現台南在地原汁原味的好客熱情！

台南自1624年荷蘭東印度公司築安平築熱蘭遮城開始，至2024年將屆滿400年，作為揭開「台南400」暖身序曲的全糖開唱，超狂卡司齊聚台南第一波即將曝光共70組演出卡司。活動內容包含多組熱門主流音樂人、30組以上的樂團組合、20位以上嘻哈饒舌歌手，還有阿跨面＆God Øne＆林潔心＆比杰、潤少&縉 Jin、潮州土狗&Majin等眾星雲集一起與民眾共襄盛舉。

其中，副標題『沒有糖怎麼活「NO SUGAR NO LIFE」』則是闡明了「糖」其實也是音樂也是養分；全糖開唱堅強卡司，邀請到多組金曲獎級陣容演出，有今年奪得金曲獎最佳樂團的宇宙人，以及最佳原住民語歌手獎、評審團獎的葛西瓦，鍍金演唱與樂迷同歡！此外，還特別力邀歌曲傳唱無敵的音樂才子韋禮安，百忙之中參與此次音樂祭演出，誓言將會在全糖開唱開創熱門歌曲大合唱的場面，與樂迷們共創最熱情的現場氛圍。

「全糖開唱GIVE ME 100％ SUGAR」音樂祭首部曲，期待透過豐富的音樂內容，打造任誰都會喜歡的音樂祭平台。讓大家都能在台南這個含糖、甜美的城市裡，一起享受音樂。即日起購票免費贈送由主辦單位「台南市黃金海岸發展協會」與「秝澄時尚」提供的臺南意象音樂祭週邊商品，展現「台南400」在地的熱忱與魅力！

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